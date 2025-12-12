Λίβερπουλ: Συνάντηση Σλοτ με Σαλάχ

Ο Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για την 6η αγωνιστική της League Phase, έπειτα από τη δημόσια τοποθέτησή του κατά της διοίκησης και του Ολλανδού τεχνικού μετά το παιχνίδι στο «Έλαντ Ρόουντ» με τη Λιντς.

Ο Σλοτ, δύο ημέρες νωρίτερα, είχε ζητήσει ουσιαστικά από τον 33χρονο εξτρέμ να ανακαλέσει και να απολογηθεί για τις δηλώσεις του, προκειμένου να επιστρέψει στην ομάδα.

Την Παρασκευή (12/12) ο Ολλανδός προπονητής ξεκαθάρισε πως όλα θα εξαρτηθούν από τη συζήτηση που θα έχουν οι δύο πλευρές: «Θα μιλήσω μαζί του και από τη συζήτηση αυτή θα φανεί τι θα γίνει στη συνέχεια», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι περιμένει δείγματα μεταμέλειας από τον Σαλάχ.

Η στάση του Αιγύπτιου άσου στη σημερινή συνάντηση θα καθορίσει αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της Λίβερπουλ για το αυριανό ματς εναντίον της Μπράιτον στο «Άνφιλντ», σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζήτηση στους κόλπους της ομάδας και των φιλάθλων.

