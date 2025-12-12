Γκαγκάτσης: «Με ενότητα και διαφάνεια στον νέο αιώνα - Το ποδόσφαιρο μας ενώνει»

Μήνυμα για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα και διαφάνεια στον νέο αιώνα - Το ποδόσφαιρο μας ενώνει»
Eurokinissi
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων - Μελών και αφού μοίρασε συγχαρητήρια στις ομάδες για την εκπροσώπηση στην Ευρώπη, αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά στην εναρκτήρια ομιλία του ο Μάκης Γκαγκάτσης ανέφερε:

«Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Ενώσεων - Μελών μας και των ΠΑΕ,
Αγαπητοί εκπρόσωποι της FIFA και της UEFA
Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, την κορυφαία θεσμική διαδικασία στο εθνικό ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα τη στιγμή που όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια συγκεντρώνεται, συναποφασίζει και διαμορφώνει την πορεία της.
Σήμερα, συναντιόμαστε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία.

Η Ομοσπονδία διανύει τον 100ό χρόνο τής ιστορίας της και ήδη η 14η Νοεμβρίου, η ημέρα των ενενηκοστών ενάτων γενεθλίων μας, σηματοδοτήθηκε με μια μεγάλη τομή: την παρουσίαση του νέου, σύγχρονου και λειτουργικού site της ΕΠΟ. Πρόκειται για ένα πραγματικό εργαλείο εξωστρέφειας, ένα παράθυρο όχι μόνο προς την ποδοσφαιρική κοινότητα, αλλά προς ολόκληρη την κοινωνία. Με τη νέα εικόνα μας και τον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιούμε, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε οι διοργανώσεις όλων των Ενώσεων να έχουν τη θέση που τους αξίζει στη δημόσια προβολή. Κι αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές αξιοποίησης, προβολής, ακόμη και εσόδων, όταν και όπου αυτό καταστεί εφικτό.

Αγαπητοί σύνεδροι,
Τους τελευταίους έξι μήνες συνεχίσαμε με συνέπεια την πολιτική οικονομικής διαφάνειας που έχουμε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα. Θέλουμε μια Ομοσπονδία αξιόπιστη, με καθαρό λόγο, καθαρή θέση και καθαρή εικόνα.
Θέλουμε συνεργάτες που εμπιστεύονται το περιβάλλον μέσα στο οποίο επενδύουν και συνεισφέρουν.

Χρειάζεται να ξέρουν όλοι πού πηγαίνουμε αλλά και πώς θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Χωρίς μισόλογα, που διαμορφώνουν θολή εικόνα και αβεβαιότητα, γιατί η προσήλωσή μας προς τη χρηστή διοίκηση δεν είναι υπόσχεση, αλλά πράξη.

Δεν υπάρχουν πλέον υποχρεώσεις προς τις ΕΠΣ, ενώ ταυτόχρονα προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό των εκατέρωθεν οφειλών ΕΠΟ – Ενώσεων, επιλύοντας ένα χρόνιο κληροδότημα, που το αντιμετωπίζαμε είτε σαν να μην υπήρχε είτε σαν πρόβλημα της επόμενης διοίκησης. Όχι. Ήταν θέμα όλων μας και αποφασίσαμε να βάλουμε –όλοι μας- τα χέρια μας στη φωτιά. Για να τη σβήσουμε διά παντός.

Στο πλαίσιο της οικονομικής μας διαφάνειας, διευρύναμε θεαματικά την πλατφόρμα των προμηθευτών μας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και εισαγάγαμε νέα εργαλεία που εκμηδενίζουν τα λάθη και μειώνουν την περιττή δαπάνη.

Φίλες και φίλοι,
Τους τελευταίους μήνες συντελέστηκε κάτι που αλλάζει το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπεγράφη η μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία της Ομοσπονδίας: η αγορά του αθλητικού κέντρου «Γ. Βαρδινογιάννης», με οριστική υπογραφή συμβολαίων την 1η Αυγούστου. Για πρώτη φορά οι Εθνικές Ομάδες αποκτούν ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο. Αποκτούν το πρώτο τους σπίτι.

Παράλληλα, ξεκίνησε η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος «Αναγέννηση», που στοχεύει στην πλήρη αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης αγοριών και κοριτσιών. Πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία, ένα μοντέλο που θέλει να δημιουργήσει τις βάσεις τού ποδοσφαίρου της επόμενης γενιάς.

Επίσης, από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα έχουμε υλοποιήσει 15 στοχευμένες δράσεις, με ιδιαίτερο βάρος στα προγράμματα για κορίτσια 8–15 ετών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος για το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, επεκτείνουμε τα προγράμματα για μαθητές και μαθήτριες, όπως το Football for Schools. Μόλις χθες συνομολογήσαμε με τον υπουργό κ. Βρούτση την κοινή μας δέσμευση, που ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Στην επιμόρφωση των προπονητών, προχωρήσαμε στον διπλασιασμό των εκπαιδευτικών σχολών, με στόχο μέχρι το καλοκαίρι να φτάσουμε σε τριπλασιασμό. Αυτό σημαίνει περισσότερους καταρτισμένους προπονητές, καλύτερη δουλειά στις ακαδημίες και άμεσο όφελος για όλες τις Ενώσεις.

Η εμπιστοσύνη που αποπνέει πλέον η Ομοσπονδία αποτυπώνεται και στις μεγάλες συμφωνίες των τελευταίων μηνών. Παρά το γεγονός ότι η Εθνική Ομάδα δυστυχώς δεν πέτυχε την πρόκριση στο Μουντιάλ, εταιρείες διεθνούς κύρους επιλέγουν να συνδεθούν με την ΕΠΟ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η βαρύτητα των νέων χορηγικών συμπαικτών μας αντανακλά την εμπιστοσύνη που εκπέμπει πλέον η Ομοσπονδία ως οργανισμός με σταθερότητα, διαφάνεια, συνέπεια και προοπτική. Πρόκειται για χορηγίες και συνεργασίες που ενισχύουν την εικόνα της Εθνικής Ομάδας, αναβαθμίζουν το προϊόν μας και μας επιτρέπουν να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη, την τεχνογνωσία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Τους τελευταίους έξι μήνες κάναμε βήματα μεγάλα, ουσιαστικά και μετρήσιμα.

Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω τονίσω κάτι κρίσιμο για τη φιλοσοφία μας.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αλάνθαστοι, ούτε λειτουργούμε με πείσμα ή εγωισμό που δεν επιτρέπει την αυτοκριτική. Αντίθετα, είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους. Αλλά αυτή που μας αναλογεί και όχι για παθογένειες που απαιτούν συλλογική και μακροχρόνια προσπάθεια για να ξεπεραστούν.

Αγαπητοί σύνεδροι,
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι δεν είμαστε εδώ για να πετύχουμε το αδύνατο και να συμφωνούν όλοι με όλους. Αυτό δεν θα ήταν ούτε δημοκρατικό ούτε παραγωγικό.

Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε και να προσδιορίσουμε και το μέγεθος και τη βαρύτητα των διαφωνιών μας.

Διότι στο τέλος της ημέρας, σκεφτείτε γιατί είμαστε μαζεμένοι εδώ σήμερα. Ήρθαμε, ήρθατε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, επειδή έχουμε πολλά να χωρίσουμε; Όχι.
Είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι γιατί μας ενώνει το ποδόσφαιρο.

Το ταξίδι των επόμενων 100 χρόνων ξεκινά σήμερα και το ξεκινάμε όλοι μαζί.
Με σχέδιο, με διαφάνεια, με ενότητα και με πράξεις.
Έχουμε τα εργαλεία και τη βούληση να αλλάξουμε πραγματικά το ποδόσφαιρό μας.
Οι Εθνικές μας έχουν το δικό τους σπίτι.
Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αποκτά λύσεις.
Οι Ενώσεις θωρακίζονται.
Το σύστημα ψηφιοποιείται.
Το μέλλον είναι μπροστά μας και θα το διαμορφώσουμε εμείς. Μαζί.

Σας ευχαριστώ».

