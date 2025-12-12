«Βασίλισσα στον Πόντο» η ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (12/12).

ΑΕΚ
Μεγάλο "διπλό" για την Ένωση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τη μεγαλύτερη νίκη της βραδιάς στο Conference League πέτυχε την Πέμπτη (11/12) η ΑΕΚ, καθώς επιβλήθηκε 2-1 της Σαμσουνσπόρ στην Σαμψούντα και έδειξε πως είναι η «Βασίλισσα στον Πόντο».

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός «Ξοδεύει κάθε ευκαιρία» μετά την λευκή (0-0) ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για το Europa League, εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ που αποδείχθηκε «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» παίρνοντας βαθμό (3-3) στο τέλος κόντρα στην Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

