Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ κι εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Conference League.

Η «Ένωση» είναι πλέον και πολύ κοντά στην εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16», καθώς έφτασε ήδη τους 10 βαθμούς. Την περασμένη σεζόν η είσοδος στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League κρίθηκε στους 11 βαθμούς.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί απευθείας στους «16» σε περίπτωση νίκη επί της Κραϊόβα στην «OPAP Arena», την τελευταία αγωνιστική. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να τα καταφέρει και με ισοπαλία.

Το ΑΕΚ – Κραϊόβα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (18/12) στις 22:00.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1

Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς 3-1

Ντρίτα – Άλκμααρ 0-3

Νόα – Λέγκια 2-1

Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου 2-1

Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2

Σκεντίγια – Σλόβαν 2-0

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2

Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας 1-2

Αμπερντίν – Στρασμπούρ 0-1

Χάμρουν – Σαχτάρ 0-2

Ριέκα – Τσέλια 3-0

Κουόπιο – Λοζάνη 0-0

Λεχ Πόζναν – Μάιντς 1-1

Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς 2-1

Ράκοβ – Ζρίνσκι 1-0

Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας 0-3

Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια 0-1

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Στρασβούργο 13 (8-4) Σαχτάρ 12 (10-5) Ράκοβ 11 (8-2) ΑΕΚ 10 (11-5) Σαμσούνσπορ 10 (10-4) Σπάρτα Πράγας 10 (7-3) Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7) Μάιντς 05 10 (5-3) Κρίσταλ Πάλας 9 (9-4) ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1) Φιορεντίνα 9 (8-4) Τσέλιε 9 (8-7) ΑΖ 9 (7-7) Ριέκα 8 (5-2) Λωζάνη 8 (5-3) Ομόνοια 8 (5-3) Νόα 8 (6-5) Γιαγκελόνια 8 (5-4) Ντρίτα 8 (4-5) Λεχ Πόζναν 7 (10-7) Σκεντίγια 7 (4-4) Σίγκμα Ολομούτς 7 (6-7) Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 7 (4-5) Λίνκολν Ρεντ Ίμπς 7 (6-11) Κουόπιο (KuPS) 6 (4-3) Ζρίνσκι 6 (7-9) Μπρέινταμπλικ 5 (5-8) Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9) Χάκεν 3 (5-7) Λέγκια 3 (4-7) Σλόβαν 3 (4-9) Χάμρουν Σπάρτανς 3 (3-8) Αμπερντίν 2 (3-11) Σέλμπουρν 1 (0-7) Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12) Ραπίντ 0 (2-13)

Η τελευταία αγωνιστική (22/12, 22:00)

Μάιντς – Σαμσουνσπόρ

Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια

Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο

Ντιναμό Κιέβου – Νόα

Λοζάνη – Φιορεντίνα

Ζρίνσκι – Ραπίντ

Λέγκια – Λίνκολν

Τσέλιε – Σέλμπουρν

Ομόνοια – Ράκοβ

Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα

Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ

Σαχτάρ – Ριέκα

Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς

Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν

Σλόβαν – Χάκεν

