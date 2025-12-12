Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

Δείτε τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη League Phase του Conference League – Στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ, μετά το μεγάλο «διπλό» στη Σαμψούντα.

Newsbomb

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ κι εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Conference League.

Η «Ένωση» είναι πλέον και πολύ κοντά στην εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16», καθώς έφτασε ήδη τους 10 βαθμούς. Την περασμένη σεζόν η είσοδος στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League κρίθηκε στους 11 βαθμούς.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί απευθείας στους «16» σε περίπτωση νίκη επί της Κραϊόβα στην «OPAP Arena», την τελευταία αγωνιστική. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να τα καταφέρει και με ισοπαλία.

Το ΑΕΚ – Κραϊόβα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (18/12) στις 22:00.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

  • Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1
  • Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς 3-1
  • Ντρίτα – Άλκμααρ 0-3
  • Νόα – Λέγκια 2-1
  • Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου 2-1
  • Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2
  • Σκεντίγια – Σλόβαν 2-0
  • Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2
  • Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας 1-2
  • Αμπερντίν – Στρασμπούρ 0-1
  • Χάμρουν – Σαχτάρ 0-2
  • Ριέκα – Τσέλια 3-0
  • Κουόπιο – Λοζάνη 0-0
  • Λεχ Πόζναν – Μάιντς 1-1
  • Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς 2-1
  • Ράκοβ – Ζρίνσκι 1-0
  • Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας 0-3
  • Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια 0-1

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

  1. Στρασβούργο 13 (8-4)

  2. Σαχτάρ 12 (10-5)

  3. Ράκοβ 11 (8-2)

  4. ΑΕΚ 10 (11-5)

  5. Σαμσούνσπορ 10 (10-4)

  6. Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)

  7. Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)

  8. Μάιντς 05 10 (5-3)

  9. Κρίσταλ Πάλας 9 (9-4)

  10. ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)

  11. Φιορεντίνα 9 (8-4)

  12. Τσέλιε 9 (8-7)

  13. ΑΖ 9 (7-7)

  14. Ριέκα 8 (5-2)

  15. Λωζάνη 8 (5-3)

  16. Ομόνοια 8 (5-3)

  17. Νόα 8 (6-5)

  18. Γιαγκελόνια 8 (5-4)

  19. Ντρίτα 8 (4-5)

  20. Λεχ Πόζναν 7 (10-7)

  21. Σκεντίγια 7 (4-4)

  22. Σίγκμα Ολομούτς 7 (6-7)

  23. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 7 (4-5)

  24. Λίνκολν Ρεντ Ίμπς 7 (6-11)

  25. Κουόπιο (KuPS) 6 (4-3)

  26. Ζρίνσκι 6 (7-9)

  27. Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)

  28. Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)

  29. Χάκεν 3 (5-7)

  30. Λέγκια 3 (4-7)

  31. Σλόβαν 3 (4-9)

  32. Χάμρουν Σπάρτανς 3 (3-8)

  33. Αμπερντίν 2 (3-11)

  34. Σέλμπουρν 1 (0-7)

  35. Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)

  36. Ραπίντ 0 (2-13)

Η τελευταία αγωνιστική (22/12, 22:00)

  • Μάιντς – Σαμσουνσπόρ
  • Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν
  • ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
  • ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
  • Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια
  • Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο
  • Ντιναμό Κιέβου – Νόα
  • Λοζάνη – Φιορεντίνα
  • Ζρίνσκι – Ραπίντ
  • Λέγκια – Λίνκολν
  • Τσέλιε – Σέλμπουρν
  • Ομόνοια – Ράκοβ
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα
  • Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ
  • Σαχτάρ – Ριέκα
  • Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς
  • Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν
  • Σλόβαν – Χάκεν

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq

00:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ

00:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν… έπεσε το τσέχικο κάστρο

23:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη και πολιούχο της Κέρκυρας

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

23:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σητεία: Χειροπέδες σε 19χρονο- Έκρυβε σπίτι του ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

22:55WHAT THE FACT

Ιταλία: Καταζητούμενος αντέγραψε το «Home Alone» και βρήκε «κρυψώνα» σε φάτνη στο κέντρο του Λέτσε

22:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

21:12LIFESTYLE

Eurovision: Ο νικητής του 2024 επιστρέφει το βραβείο

23:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη και πολιούχο της Κέρκυρας

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

00:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ