Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων»

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ και «αγκάλιασε» την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έκανε λόγο για «τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου», ενώ στην ιστορικότητα του αποτελέσματος στάθηκε κι ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

«Σημαίνει πάρα πολλά αυτή η νίκη που συνδέονται με την ΑΕΚ. Είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του, λέγοντας ότι: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές. Πολέμησαν και απόψε. Θα ήμουν περήφανος γι’ αυτούς αν δεν ερχόταν αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν αυτή η νοοτροπία και στάση που έδειξαν που θέλω».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, διότι έχουν μία σειρά 11 αγώνων που έχουμε νίκες και μία ισοπαλία. Περάσαμε μία δύσκολη σειρά αγώνων. Αντιμετωπίσαμε απόψε μία δυνατή ομάδα. Παίξαμε εκτός έδρας κόντρα σε Φιορεντίνα, Παναθηναϊκό και απόψε. Όλοι αυτοί οι αγώνες ήταν επιτυχημένοι. Είχαμε πολλές απουσίες και απόψε. Πιερό, Γκατσίνοβιτς. Έξι – επτά απουσίες συνολικά. Επέστρεψε ο Ελίασον και καταφέραμε απόψε να του δώσουμε κάποια λεπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη απόψε για πολλούς λόγους. Βεβαίως πρέπει να πούμε μπράβο στους φιλάθλους μας που μας στήριξαν και σήμερα. Είχαμε ως στόχο να περάσουμε στη League Phase. Επετεύχθη αυτός ο στόχος από τον δύσκολο δρόμο. Με τρεις προκρίσεις. Επόμενος στόχος ήταν να πάμε στην επόμενη φάση. Επιτυγχάνεται και αυτός ο στόχος. Τώρα πάμε στον επόμενο στόχο μας. Αυτό θα εξαρτηθεί και τι θα γίνει στο ματς με την Κραϊόβα. Στρέφουμε όμως το μυαλό μας στο ματς στο Αγρίνιο και μετά στην Κραϊόβα. Η Σαμσουνσπορ είναι πολλή δυνατή ομάδα. Με καλά χαρακτηριστικά. Παίξαμε επίσης και ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο».

Τι χρειάστηκε να πει στο ημίχρονο και άλλαξε η ΑΕΚ για την εντυπωσιακή της εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο;

«Δεν είπα κάποια… θαυματουργά λόγια. Απλά μπήκαμε στα αποδυτήρια και τόνωσα την αυτοπεποίθησή τους. Γνώριζα ότι προετοιμαστήκαμε πολύ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό ίσχυε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε τότε μία πρόσθετη πίεση. Δεν μας βοήθησε και ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είχαμε ίσως και το κατάλληλο τελείωμα σε κάποιες φάσεις για να μας δώσει κι άλλη αυτοπεποίθηση. Αυτό άλλαξε. Βελτιώσαμε τις θέσεις και τις αποστάσεις μας. Είχαμε τον πλήρη έλεγχο και την εξαιρετική αυτή απόδοση, όπως είπατε. Είμαι περήφανος για τους παίκτες και όλοι μας είμαστε περήφανοι γι’ αυτή την εμφάνιση. Πετύχαμε δυο πανέμορφα τέρματα. Αξίζαμε τη νίκη. Πήραμε τρεις βαθμούς. Όσοι αγαπούν την ΑΕΚ πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή νίκη και εμφάνιση. Προχωράμε παρακάτω».

Οι πρόγονοι πολλών οπαδών της ΑΕΚ σε όλο τον κόσμο έχουν ρίζες σε αυτά τα χώματα. Τέτοιες νίκες είναι μνήμες της κληρονομιάς της ομάδας. Θα αντέξει η ομάδα στα ματς που απομένουν; Είδαμε ότι βγήκε και ο Μουκουντί στο ημίχρονο. Ώστε ο κόπος που έχει γίνει σε όλα αυτά τα ματς να βγει και με τη νίκη κόντρα στην Κραϊόβα στη Φιλαδέλφεια...

«Γνωρίζω αυτό που είπατε. Σημαίνει πάρα πολλά αυτή η νίκη που συνδέονται με την ΑΕΚ. Είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων. Πέρα αυτού είναι σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί. Είχαμε και απουσίες. Την Κυριακή θα έχουμε Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη. Ο Ελίασον και ο Κουτέσα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει ερωτηματικό για την κατάσταση του Ζίνι. Σε κάθε περίπτωση οι δυσκολίες δεν πρέπει να μας βάζουν σε διαδικασία να παραπονιόμαστε. Έχουμε ακόμη τρία παιχνίδια. Πρέπει όλοι να παραμείνουμε δυνατοί μέχρι τις γιορτές και μετά να ανασυνταχθούμε. Έχουμε παίξει σε δύσκολες καταστάσεις. Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές. Πολέμησαν και απόψε. Θα ήμουν περήφανος γι’ αυτούς αν δεν ερχόταν αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν αυτή η νοοτροπία και η στάση που έδειξαν είναι που θέλω. Ήρθε το αποτέλεσμα, αλλά ακόμη κι αν δεν ερχόταν θα ήμουν εξόχως περήφανος γι’ αυτούς».

Αν θεωρεί εκτός από Μαρίν και Κοϊτά και… σκόρερ τον Ρότα γι’ αυτό που έσωσε στο τέλος. Και σε τι κατάσταση είναι ο Μουκουντί;

«Όσον αφορά τον Μουκουντί ένιωσε μία κράμπα στο πόδι. Θα δούμε αύριο. Για τον Μαρίν, θα κάνω λίγο πλάκα. Επιτέλους σκόραρε! Είναι παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Γι’ αυτό ήρθε στην ομάδα. Και στις προηγούμενες αναμετρήσεις ήταν κοντά στο γκολ. Απόψε σκόραρε ένα σημαντικό γκολ. Όσον αφορά τον Κοϊτά έκανε αυτό που έπρεπε ήταν εξαιρετικός. Και βέβαια ο Λάζαρος έσωσε το γκολ τελευταία στιγμή. Όλοι βοήθησαν και έπαιξαν με επιτυχία».

Διαβάστε επίσης