ΑΕΚ: «Παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας» - Η ομιλία Ηλιόπουλου πριν το μεγάλο «διπλό»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έδωσε το «παρών» στη Σαμψούντα, ωστόσο μίλησε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, μέσω live σύνδεσης, και τους «έσπρωξε» στο μεγάλο «διπλό» επί της Σαμσουνσπόρ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάριος Ηλιόπουλος ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ δίνει συνεχώς το «παρών» στα εκτός έδρας ματς της ομάδας, ωστόσο λόγω ενός έκτακτου επαγγελματικού θέματος δεν μπόρεσε να βρεθεί στην Τουρκία.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, πριν από τη σέντρα του αγώνα, μίλησε στα αποδυτήρια σε ζωντανή σύνδεση μέσω βίντεο. Ήταν μια κοινή επιθυμία που είχε με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ομιλία του διοικητικού ηγέτη του συλλόγου ήταν παθιασμένη κι έδωσε το σύνθημα για το μεγάλο «διπλό» επί της Σαμσουνσπόρ, το οποίο ήρθε με τεράστια ανατροπή!

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την οικογένειά μας—μια μέρα που, με την προσπάθειά σας και το αγωνιστικό σας πνεύμα στο γήπεδο, μπορεί να γίνει ένα ορόσημο μεγάλης σημασίας.

Σήμερα θα βγείτε και θα αγωνιστείτε στο Στάδιο 19 Μαΐου στη Σαμψούντα, το οποίο αποτελεί μέρος της μητέρας γης, των ριζών της ΑΕΚ και του έθνους μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν, όλοι σας έχετε παρατηρήσει την αγάπη μου, τον σεβασμό μου και την αφοσίωσή μου σε εσάς, τον προπονητή και την ομάδα.

Έτσι, ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας—καθώς όλοι σας είστε τόσο νέοι και λογικά θα μπορούσατε να είστε γιοι μου. Μπείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος. Πολεμήστε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα 3 Π…. επιμονή, υπομονή και πάθος (persistence, patience, passion).

Εκτός από εσάς, αυτοί που το χρειάζονται είναι ο λαός της ΑΕΚ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε να συμβεί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

23:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σητεία: Χειροπέδες σε 19χρονο- Έκρυβε σπίτι του ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

22:55WHAT THE FACT

Ιταλία: Καταζητούμενος αντέγραψε το «Home Alone» και βρήκε «κρυψώνα» σε φάτνη στο κέντρο του Λέτσε

22:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:37WHAT THE FACT

Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας» - Η ομιλία Ηλιόπουλου πριν το μεγάλο «διπλό»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: «Πάνω στον πανικό μου μαχαίρωσα τον αστυνομικό» -Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο Ρουμάνος διαρρήκτηςπου τραυμάτισε αστυνομικό

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

22:17ΥΓΕΙΑ

Θεοβρεομίνη: Η χημική ουσία στη μαύρη σοκολάτα μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

22:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

22:37WHAT THE FACT

Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία και πάλι για την υγεία του – Νέα καρέ με τσιρότα στο χέρι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ