ΑΕΚ: Ο Ζίνι δεν πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, λένε στην Ανγκόλα

Συμφωνά με όσα αναφέρει το Angolan Football Scouting, ο τραυματισμός του 23χρονου επιθετικού δεν είναι τόσο απλός όσο φαινόταν.

Ο Ζίνι, λοιπόν, όπως αναφέρουν στην Ανγκόλα, δεν θα αναχωρήσει για την Αφρική τη Δευτέρα (15/12), όπως είναι προγραμματισμένο.

Το δημοσίευμα τονίζει χαρακτηριστικά ότι: «Ο Ζίνι Σαλβαδόρ από την ΑΕΚ, έμεινε εκτός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο επιθετικός δεν θα αναρρώσει εγκαίρως, και ο τραυματισμός δεν είναι τόσο απλός όσο φαίνεται, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει τους αγώνες της Αγκόλας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής».

Το κατά πόσο έχουν βάση τα παραπάνω είναι κάτι που θα φανείς τις επόμενες ημέρες.