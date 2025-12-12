ΑΕΚ: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη! – Σταθερά 11η η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

Θετική ήταν ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ελλάδα, η οποία μέτρησε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

Ο Ολυμπιακός έκανε την αρχή με το «διπλό» επί της Καϊράτ στο Champions League, ενώ ακολούθησαν το «διπλό» της ΑΕΚ στη Σαμψούντα και οι ισοπαλίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» έχασαν τεράστια ευκαιρία να νικήσουν τη Βικτόρια Πλζέν, επιτρέποντας στη χώρα μας να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τους Τσέχους. Βαθμούς πήρε κι η Πολωνία, η οποία, όμως, παραμένει μακριά, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει η Κύπρος, η οποία είναι έτοιμη να προσθέσει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη.

Η επόμενη εβδομάδα, βέβαια, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο αγώνες του Conference League είναι κρίσιμη, καθώς οι Πολωνοί θα παίξουν με τέσσερις ομάδες, ενώ η Ελλάδα θα είναι μόνο με την ΑΕΚ.

Η εντυπωσιακή επίδοση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κάνει φέτος μια εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη κι όπως αναφέρει, σε ποστ του στα social media, ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος: «Ξεκίνησε τη σεζόν με ευρωπαϊκό συντελεστή 7,000 βαθμούς και θα τελειώσει τη League Phase με συντελεστή κοντά ή και πάνω από τους 19,000, που θα αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια συγκομιδή βαθμών στην ευρωπαϊκή της ιστορία από το 1963... ξεπερνώντας τους 15,625 της σεζόν 2001-2, όταν υπήρχε στον συλλογικό συντελεστή και ποσοστό του εθνικού»!

