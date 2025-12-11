Europa League, Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: «Ζωντανός» στο τέλος στο θρίλερ της Βουλγαρίας

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής League Phase του UEFA Europa League, ο ΠΑΟΚ απέσπασε χρυσό βαθμό (3-3) στη «Χούβεφαρμα Αρίνα», ισοφαρίζοντας στο 90’ τη Λουντογκόρετς σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές, ένταση και φάσεις μέχρι την τελευταία φάση των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε πρωταγωνιστή τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος σκόραρε στο 39’ και δημιούργησε το γκολ του Αλεσάντρο Βολιάκο στο 48’. Τη λύτρωση, όμως, έφερε ο Ανέστης Μύθου στο 90’, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ έναν βαθμό που ίσως αποδειχθεί καθοριστικός στη μάχη της πρόκρισης.

Φουριόζο ξεκίνημα και γκολ – «δώρο» στους Βούλγαρους

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Μπονμάν έδιωξε το σουτ του Ιβανούσετς, ενώ ο Κένι απείλησε λίγο αργότερα. Η Λουντογκόρετς απάντησε άμεσα, με τον Βιντάλ στο 4’ να χάνει μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά.

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό και εκατέρωθεν φάσεις: Τσάλοφ (14’) και Μπιλέ (16’) απείλησαν για τους γηπεδούχους, ενώ η πίεση των Βούλγαρων μεγάλωσε μετά το 20’. Στο 24’ ο Τεκπετέι άγγιξε το γκολ, όμως το τελείωμά του πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Η λύτρωση για τη Λουντογκόρετς ήρθε στο 33’. Ο Παβλένκα απέτρεψε αυτογκόλ του Οζντόεφ, όμως ο Στάνιτς πήρε το ριμπάουντ και με εύκολο πλασέ έκανε το 1-0.

Η άμεση απάντηση του ΠΑΟΚ και το 1-1 του Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε. Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο Ιβανούσετς βρήκε με υπέροχη πάσα τον Ντεσπόντοφ και ο Βούλγαρος εξτρέμ με εξαιρετικό πλασέ εκτός περιοχής ισοφάρισε (39’). Δεν πανηγύρισε, τιμώντας το παρελθόν του στη Λουντογκόρετς, αλλά έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι. Με αυτό το 1-1 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο.

Ανατροπή του ΠΑΟΚ με το «καλημέρα» της επανάληψης

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους «ασπρόμαυρους». Από φάουλ του Ντεσπόντοφ, ο Βολιάκο με προβολή έκανε το 1-2 (48’), ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Η Λουντογκόρετς πίεσε για άμεση απάντηση. Ο Βιντάλ σούταρε άουτ στο 50’, ενώ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο 53’, αλλά το VAR και ο διαιτητής Φέσνιτς έκριναν πως δεν υπήρξε παράβαση.

Η βουλγαρική αντεπίθεση μέσα σε επτά λεπτά

Η ομάδα του Χέγκμο συνέχισε να πιέζει. Στο 63’ ο Κεντζιόρα έκοψε σωτήρια τον Τεκπετέι, ενώ στο 65’ ο Φερντόν σημάδεψε άουτ με κεφαλιά. Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 70’: Από εκτέλεση φάουλ, ο Αλμέιδα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Φερντόν από κοντά έκανε το 2-2.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 77’. Ο Στάνιτς σέντραρε από δεξιά και ο νεοεισελθών Τσότσεφ νίκησε στον αέρα τον Κεντζιόρα, γράφοντας το 3-2.

Το θρίλερ στο φινάλε και η λύτρωση του Μύθου

Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να χάσει. Στο 90’, ο Μαντί Καμαρά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Κωνσταντέλιας έκλεψε, βρήκε τον Μύθου και ο νεαρός επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-3.

Ακολούθησαν πέντε λεπτά αναμονής με τον έλεγχο του VAR, ο οποίος τελικά επικύρωσε το γκολ. Στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, ο Μπονμάν είπε δύο φορές «όχι» σε Μύθου και Κωνσταντέλια, κρατώντας το τελικό 3-3.

