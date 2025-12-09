Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1: Έχασε τα... άχαστα αλλά πήρε αυτό που ήθελε

Τις ελπίδες του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League αύξησε ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός
Έκανε τη... δουλειά ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν
Το βασικό ζητούμενο για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αναμέτρηση του Καζακστάν ήταν το πρώτο «τρίποντο» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ούτως ώστε να μεγαλώσει τις πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα της ενιαίας βαθμολογίας, που δίνει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση. Και τα κατάφερε, αφού έφυγε από την «Astana Arena» με το «διπλό», χάρις στο «χρυσό» γκολ του Ζέλσον Μάρτινς, στο 73ο λεπτό.

Μάλιστα, οι Νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν μία… ανάσα από την επίτευξη και του δεύτερου ζητούμενου, μία επικράτηση με πολλά τέρματα, αλλά σ’ αυτόν τον τομέα ήταν άτυχοι, αφού οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν τον αγώνα με τρία δοκάρια και μοιραίους τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεντί Ταρέμι.

Περισσότερα σε λίγο...

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1: Έχασε τα... άχαστα αλλά πήρε αυτό που ήθελε

