Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ
Στους 10 βαθμούς το «τριφύλλι», έναν λιγότερο οι Θεσσαλονικείς – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις ελληνικές ομάδες να μην παίρνουν νίκη. Αμφότερες έμειναν στην ισοπαλία, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στην αήττητη Βικτόρια Πλζεν (0-0) και τον ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία στην έδρα της Λουντογκόρετς (3-3).
Οι «πράσινοι» είναι στην 15η θέση πλέον, ενώ ο «δικέφαλος» στην 18η. Με την πρόκριση αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στους 7 βαθμούς, ενώ την 8άδα στους 13.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League:
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Μπέτις (Ισπανία) 1-3
(89' Γκάλεσιτς - 31' αυτ. Ντομίνγκες, 34' Ρικέλμε, 38' Άντονι)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1
(45'+5 Ότβος, 73' Βάργκα - 27' Μιόβσκι)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λιλ (Γαλλία) 1-0
(60' Μάλες)
Μίντιλαντ (Δανία) - Γκενκ (Βέλγιο) 1-0
(17' Τσο Γκουέ-Σουνγκ)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 3-3
(33' Στάνιτς, 71' Βερντόν, 77' Τσότσεβ - 39' Ντεσπόντοφ, 48' Βολιάκο, 90' Μύθου)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ερ. Αστέρας (Σερβία) 0-1
(55' Ίβανιτς)
Νις (Γαλλία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1
(28' Βίκτορ)
Στουτγάρδη (Γερμανία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1
(24' Ασινιόν, 37' Τόμας, 49' Μίτελσταντ, 90'+4 Βάγκνομαν - 52' Ρεβίβο)
Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 1-2
(73' φαν ντε Χορν - 52' Καλιμουεντό, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)
Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάλμε (Σουηδία) 2-1
(30',36' Σάμου - 90'+5 αυτ. Μούρα)
Λιόν (Γαλλία) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-1
(3' Μορέιρα, 11' Σουλτς - 6' Σμιτ)
Σέλτικ (Σκωτία) - Ρόμα (Ιταλία) 0-3
(6' Μαντσίνι, 36',45'+1 Φέργκιουσον)
Βασιλεία (Ελβετία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-2
(34' Ντανίλιουτς - 12' Γκεσάντ, 53' Τίλεμανς)
Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0
(50' αυτ. Ντιαμπατέ
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 4-3
(12' Νγκεσανά, 54' Τόμα, 87' Τιάμ, 90'+5 Τανάσε - 41' Τένγκστεντ, 44' Τίμπερ, 51' Σάουερ)
Θέλτα (Ισπανία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-2
(17' Θαραγόθα - 65'πέν, 75' Μπερναρντέσκι)
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-0
Μπραν (Νορβηγία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-4
(5' Ακτούρκογλου, 36',44',65' Ταλίσκα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Λιόν 15
- Μίντιλαντ 15
- Άστον Βίλα 15
- Μπέτις 14
- Φράιμπουργκ 14
- Φερεντσβάρος 14
- Μπράγκα 13
- Πόρτο 13
- Στουτγάρδη 12
- Ρόμα 12
- Νότιγχαμ Φόρεστ 11
- Φενερμπαχτσέ 11
- Μπολόνια 11
- Βικτόρια Πλζεν 10
- Παναθηναϊκός 10
- Γκενκ 10
- Ερυθρός Αστέρας 10
- ΠΑΟΚ 9
- Θέλτα 9
- Λιλ 9
- Γιουνγκ Μπόις 9
- Μπραν 8
- Λουντογκόρετς 7
- Σέλτικ 7
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7
- Βασιλεία 6
- Στεάουα Βουκ. 6
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6
- Στουρμ Γκρατς 4
- Φέγενορντ 3
- Σάλτσμπουργκ 3
- Ουτρέχτη 1
- Ρέιντζερς 1
- Μάλμε 1
- Μακάμπι Τελ Αβιβ 1
- Νις 0