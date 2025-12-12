Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις ελληνικές ομάδες να μην παίρνουν νίκη. Αμφότερες έμειναν στην ισοπαλία, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στην αήττητη Βικτόρια Πλζεν (0-0) και τον ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία στην έδρα της Λουντογκόρετς (3-3).

Οι «πράσινοι» είναι στην 15η θέση πλέον, ενώ ο «δικέφαλος» στην 18η. Με την πρόκριση αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στους 7 βαθμούς, ενώ την 8άδα στους 13.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Μπέτις (Ισπανία) 1-3

(89' Γκάλεσιτς - 31' αυτ. Ντομίνγκες, 34' Ρικέλμε, 38' Άντονι)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

(45'+5 Ότβος, 73' Βάργκα - 27' Μιόβσκι)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λιλ (Γαλλία) 1-0

(60' Μάλες)

Μίντιλαντ (Δανία) - Γκενκ (Βέλγιο) 1-0

(17' Τσο Γκουέ-Σουνγκ)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 3-3

(33' Στάνιτς, 71' Βερντόν, 77' Τσότσεβ - 39' Ντεσπόντοφ, 48' Βολιάκο, 90' Μύθου)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ερ. Αστέρας (Σερβία) 0-1

(55' Ίβανιτς)

Νις (Γαλλία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1

(28' Βίκτορ)

Στουτγάρδη (Γερμανία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1

(24' Ασινιόν, 37' Τόμας, 49' Μίτελσταντ, 90'+4 Βάγκνομαν - 52' Ρεβίβο)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 1-2

(73' φαν ντε Χορν - 52' Καλιμουεντό, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάλμε (Σουηδία) 2-1

(30',36' Σάμου - 90'+5 αυτ. Μούρα)

Λιόν (Γαλλία) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-1

(3' Μορέιρα, 11' Σουλτς - 6' Σμιτ)

Σέλτικ (Σκωτία) - Ρόμα (Ιταλία) 0-3

(6' Μαντσίνι, 36',45'+1 Φέργκιουσον)

Βασιλεία (Ελβετία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-2

(34' Ντανίλιουτς - 12' Γκεσάντ, 53' Τίλεμανς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0

(50' αυτ. Ντιαμπατέ

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 4-3

(12' Νγκεσανά, 54' Τόμα, 87' Τιάμ, 90'+5 Τανάσε - 41' Τένγκστεντ, 44' Τίμπερ, 51' Σάουερ)

Θέλτα (Ισπανία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

(17' Θαραγόθα - 65'πέν, 75' Μπερναρντέσκι)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-0

Μπραν (Νορβηγία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-4

(5' Ακτούρκογλου, 36',44',65' Ταλίσκα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ