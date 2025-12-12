Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία με διαπραγματεύσεις ή χωρίς», λέει η Ματσάδο

Η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 δήλωσε επίσης ότι η διευθέτηση της κρίσης στη Βενεζουέλα αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία με διαπραγματεύσεις ή χωρίς», λέει η Ματσάδο

Η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. 

Η βραβευμένη με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία είτε υπάρξει αλλαγή εξουσίας με διαπραγμάτευση είτε όχι, ενώ πρόσθεσε ότι η ίδια θέλει να επιτύχει μια ειρηνική μετάβαση.

Η ίδια υποστήριξε ακόμα ότι η διευθέτηση της κρίσης στη Βενεζουέλα αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και δήλωσε πεπεισμένη ότι, μετά τη μεταβίβαση της εξουσίας, οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία της Βενεζουέλας θα υπακούσουν τις εντολές που θα δοθούν από το κράτος.

Τους τελευταίους μήνες ισχυρές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με δεκάδες άτομα να σκοτώνονται από αμερικανικά πλήγματα σε βάρκες που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.

Νέες απειλές Τραμπ κατά Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη (1/12) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει διατυπώσει επανειλημμένα την προειδοποίηση αυτή τις τελευταίες ημέρες.

Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πειρατεία»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την Πέμπτη τις ΗΠΑ για «ναυτική πειρατεία», μετά την κατάσχεση από αμερικανικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στα ανοικτά της χώρας του πετρελαιοφόρου.

Βασικός πόρος των κρατικών εσόδων της Βενεζουέλας, το αργό που εξορύσσει υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 2019, κάτι που έχει υποχρεώσει το Καράκας να διαθέτει την παραγωγή του στη μαύρη αγορά και χαμηλές τιμές, με προορισμό κυρίως την Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

«Απήγαγαν τα μέλη του πληρώματος, έκλεψαν το πλοίο κι εγκαινίασαν νέα εποχή, την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική», τόνισε ο Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

«Διέπραξαν ενέργεια απόλυτα εγκληματική και παράνομη, προχωρώντας σε στρατιωτική επίθεση, απαγωγή και κλοπή-οι πειρατές της Καραϊβικής εναντίον ιδιωτικού εμπορικού πλοίου, ειρηνικού πλοίου», επέμεινε.

Χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκε το δεξαμενόπλοιο, είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό ενώ έφθανε σχεδόν «στον Ατλαντικό», βόρεια του Τρίνινταντ και Τομπάγκο και κατευθυνόταν «στα νησιά της Γρενάδας».

Είπε ακόμη πως το δεξαμενόπλοιο μετέφερε «στις διεθνείς αγορές 1.900.000 βαρέλια πετρελαίου, για το οποίο έχει πληρωθεί η Βενεζουέλα, καθώς όποιος εισάγει πετρέλαιο πληρώνει εκ των προτέρων».

Κατά με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο Skipper μετέφερε 1,1 εκατ. βαρέλια αργού. Σύμφωνα με πηγή της Washington Post, κατευθυνόταν στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε ανησυχία για το πλήρωμα που «αγνοείται». «Κανένας δεν ξέρει πού είναι», τόνισε.

Ο Μαδούρο τόνισε πως «έδωσε οδηγίες» για να κινηθούν «οι προσήκουσες νομικές και διπλωματικές διαδικασίες».

«Η Βενεζουέλα θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πλοίων για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη εμπορία του πετρελαίου της στον κόσμο», επέμεινε.

