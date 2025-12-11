Βενεζουέλα: Το βίντεο των 45 δευτερολέπτων με το ρεσάλτο των Αμερικανών κομάντο στο πετρελαιοφόρο

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους στην Καραϊβική, αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή που είχε χθες στον Λευκό Οίκο με επιχειρηματικούς ηγέτες. «Μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στις ακτές της Βενεζουέλας – ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο από την επιχείρηση, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι υποστήριξε ότι το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, προερχόμενο «από τη Βενεζουέλα και το Ιράν». Το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου δείχνει στρατιωτικά ελικόπτερα να πλησιάζουν το δεξαμενόπλοιο και Αμερικανούς στρατιώτες να επιβιβάζονται σε αυτό. Μιλώντας στο BBC, ο συνταγματάρχης των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, Μαρκ Καντσιάν, περιγράφει πώς συνήθως εξελίσσονται αυτές οι επιχειρήσεις, «σπάνια» με βία.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του CBS News, πρόκειται για το σκάφος The Skipper, στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από το 2022 λόγω φερόμενων σχέσεών του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Ο κυριότερος πόρος της Βενεζουέλας είναι το αργό πετρέλαιο, στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο το 2019. Η λατινοαμερικάνικη χώρα υποχρεώθηκε έτσι να διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε αγοραστές που το πωλούν στην Κίνα.

Αντιδρώντας το Καράκας καταδίκασε άμεσα την ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την πράξη «διεθνούς πειρατείας». Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα γίνει ποτέ «αποικία πετρελαίου». Το Καράκας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει τη θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας, που ανακοινώθηκε δημόσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ομολόγησε την επίθεση σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική θάλασσα», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το ΥΠΕΞ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως με την «εγκληματική ενέργεια» αυτή, ο Τραμπ επιβεβαιώνει πως «ο σκοπός πάντα ήταν να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς να πληρώσει τίποτα» και ότι «η επιθετική πολιτική του έναντι της χώρας μας είναι μέρος (…) σχεδίου για να μας αφαιρεθούν τα ενεργειακά πλούτη μας».