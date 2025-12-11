Τραμπ: «Εντοπίσαμε και κατασχέσαμε τάνκερ έξω από τη Βενεζουέλα» – Για «πειρατεία» μιλάει το Καράκας

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο που τελούσε υπό κυρώσεις στα ανοικτά της Βενεζουέλας, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με επιχειρηματίες στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «ένα τεράστιο τάνκερ, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ενέργεια, όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, εντάσσεται στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση στη κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Με τη σειρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η επιχείρηση διεξήχθη υπό την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.



«Σήμερα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, οι Ερευνές Εσωτερικής Ασφάλειας και η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολέμου, εκτέλεσαν ένταλμα κατάσχεσης για ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Για πολλά χρόνια, το πετρελαιοφόρο έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της εμπλοκής του σε ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου που υποστηρίζει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτή η κατάσχεση, που ολοκληρώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, διεξήχθη με ασφάλεια και σιγουριά — και η έρευνά μας μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την αποτροπή της μεταφοράς πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις συνεχίζεται», ανέφερε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Πράξη διεθνούς πειρατείας»

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε με σφοδρότητα την κατάσχεση πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ στα ανοικτά της Καραϊβικής, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «πράξη διεθνούς πειρατείας». Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει πως η αμερικανική πολιτική απέναντι στο Καράκας εντάσσεται σε «σχέδιο λεηλασίας των ενεργειακών μας πόρων».

Η κυβέρνηση Μαδούρο υποστηρίζει πως οι πραγματικοί στόχοι της Ουάσινγκτον δεν σχετίζονται με τη μετανάστευση, τα ναρκωτικά, τη δημοκρατία ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά με τον «τεράστιο φυσικό πλούτο της Βενεζουέλας». Το Καράκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της κατάσχεσης σε κάθε διαθέσιμο διεθνή θεσμό.