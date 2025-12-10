ΗΠΑ - Τραμπ: Κατασχέσαμε τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Είναι το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ... και τώρα συμβαίνουν και άλλα πράγματα» δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος.

#BREAKING: President Trump says United States has seized an Oil tanker off coast of Venezuela pic.twitter.com/HjI9Z9iDkr — Rapid Report (@RapidReport2025) December 10, 2025

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 70 σεντς ή 1,2%, φτάνοντας τα 58,95 δολάρια ανά βαρέλι. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε κατά 71 σεντς ή 1,15%, φτάνοντας τα 62,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, τις τελευταίες εβδομάδες. Σε συνέντευξη στο Politico, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ανέφερε ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες», ενώ, δεν απέκλεισε μία χερσαία εισβολή στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

«Δεν θέλω να πω αν αποκλείεται ή όχι. Δεν μιλάω γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος έχει πραγματοποιήσει μεγάλη στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική και έχει εξαπολύσει αμφιλεγόμενες, θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Βενεζουέλα είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚκαι διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Φέτος εξάγει περίπου 749.000 βαρέλια ανά ημέρα, με τουλάχιστον τα μισά από αυτά τα πετρέλαια να πηγαίνουν στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Kpler.

Η Βενεζουέλα εξάγει περίπου 132.000 βαρέλια ημερησίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Kpler.

«Οι μεταφορείς θα είναι πιθανότατα πολύ πιο προσεκτικοί και διστακτικοί όσον αφορά τη φόρτωση βενεζουελανικού αργού στο μέλλον», τόνισε ο Ματ Σμιθ, αναλυτής πετρελαίου στην Kpler.

