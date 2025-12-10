Sky News για τη Βενεζουέλα: «Έτσι αρχίζει ο πόλεμος;» - Η κρίση των 22 εβδομάδων

«Έτσι μοιάζει η αρχή ενός πολέμου; Στα βαθιά γαλάζια νερά της Καραϊβικής που είναι ορατά από το διάστημα, υπάρχει μια γκρίζα μουτζούρα. Είναι το USS Gerald R Ford: το μεγαλύτερο και πιο θανατηφόρο αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Και είναι μόνο μέρος μιας αρμάδας, που προφανώς έχει ως στόχο τη Βενεζουέλα» γράφει το Sky News.

Από τον Αύγουστο μπορούμε να διαπιστώσουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού και της ποικιλίας των πλοίων υπό αμερικανική διοίκηση στην περιοχή. Και αυτό μόνο στη θάλασσα - καθώς έχει επίσης αναπτυχθεί αεροπορική ισχύς, με βομβαρδιστικά να πετούν πάνω από την Καραϊβική, ακόμη και κατά μήκος των ακτών της Βενεζουέλας, αυτή την εβδομάδα.

Αμερικανικά πλοία στην Καραϊβική

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε στο πλήθος ότι η χώρα του έχει υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν. Ας γυρίσουμε λοιπόν πίσω αυτές τις 22 εβδομάδες για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε ως εδώ.

Χτύπημα σε «σκάφος μεταφοράς ναρκωτικών»

Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X ότι είχε πραγματοποιήσει αεροπορική επιδρομή εναντίον των λεγόμενων «ναρκοτρομοκρατών» που μετέφεραν φαιντανύλη στις ΗΠΑ, χωρίς να παράσχει άμεσα αποδεικτικά στοιχεία για το φερόμενο έγκλημα. Η μονάδα Δεδομένων και Εγκληματολογίας του Sky έχει επαληθεύσει ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες από την έναρξη των επιθέσεων, 23 σκάφη έχουν γίνει στόχος 22 επιθέσεων, σκοτώνοντας 87 άτομα.

Η τελευταία επίθεση έγινε στις 4 Δεκεμβρίου, μετά την οποία η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε άλλη μια επίθεση σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό. Ήταν η πρώτη τέτοια επίθεση από τις 15 Νοεμβρίου και αφότου ο υπουργός Άμυνας, που μερικές φορές αναφέρεται ως υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τέθηκε υπό έλεγχο για ένα φερόμενο «δεύτερο χτύπημα» σε προηγούμενη επίθεση.

Οι ΗΠΑ λένε ότι πραγματοποίησαν την ενέργεια λόγω ναρκωτικών - και υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό τους. Η Δομινικανή Δημοκρατία δήλωσε ότι ανέκτησε το περιεχόμενο ενός σκάφους που επλήγη από επίθεση και περιείχε μια τεράστια ποσότητα κοκαΐνης.

Νομικά ζητήματα

Όποιο και αν είναι το φορτίο, ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά, αμφισβητούμενα νομικά ζητήματα. Καταρχάς, αμφισβητείται το κατά πόσον χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους στα σκάφη ως ναρκοτρομοκράτες, τους καθιστά νόμιμους στρατιωτικούς στόχους - ή αν οι επιθέσεις είναι στην πραγματικότητα εξωδικαστικές δολοφονίες αμάχων στη θάλασσα. Αυτό που δεν δείχνει το βίντεο από την πρώτη επίθεση είναι τι ακολούθησε - μια φερόμενη ως «δεύτερη επίθεση» που στόχευσε ανθρώπους στο νερό χωρίς να αποτελούν εμφανή απειλή. Αυτό έχει δημιουργήσει κρίση για τον Χέγκσεθ.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν είδε ότι υπήρχαν επιζώντες στο νερό όταν διατάχθηκε και ξεκίνησε η δεύτερη επίθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι «το αντικείμενο είχε πάρει φωτιά». Και το χτύπημα της 4ης Δεκεμβρίου δείχνει ότι αυτή η στρατηγική δεν έχει τελειώσει. Οι επιθέσεις είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας, καθώς πολεμικά πλοία και αεροπλάνα έχουν κατευθυνθεί προς την περιοχή σε τεράστιους αριθμούς.

Ναρκωτικά ή πετρέλαιο;

Κάποιοι έχουν πει ότι η επιθετικότητα των ΗΠΑ δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά, αλλά με το πετρέλαιο. Η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα «μαύρου χρυσού» στον κόσμο. Μιλώντας στο Fox News, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής - και υπέρμαχος του Τραμπ - Μαρία Σαλαζάρ δήλωσε ότι η πρόσβαση στη Βενεζουέλα θα ήταν «ευκαιρία» για τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Oι επιθέσεις σε ύποπτα πλοία από τις ΗΠΑ

Και ο ίδιος ο Μαδούρο έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Λίγες μέρες αργότερα, έγραψε την παρακάτω επιστολή στον ΟΠΕΚ - ο οποίος εκπροσωπεί τις μεγάλες χώρες παραγωγής πετρελαίου - για να «αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες και παράνομες απειλές που διατυπώνει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας».

Η επιστολή Μαδούρο στον ΟΠΕΚ

Έτσι το έχει διατυπώσει ο Μαδούρο - σχέδιο των ΗΠΑ «να κατασχέσουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας... μέσω θανατηφόρας στρατιωτικής βίας». Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι προετοιμάζεται να μεταφέρει αυτές τις επιθέσεις από διεθνή ύδατα σε έδαφος της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο έχει παραπονεθεί για 22 εβδομάδες «επιθετικότητας». Μπορεί να υπάρξουν πολλές ακόμη στο μέλλον, αναφέρει το Sky News.

