Ακυρώθηκε η εμφάνιση της Ματσάδο στο Όσλο για το Νόμπελ Ειρήνης - Άγνωστο πού βρίσκεται

Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στο Όσλο με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ, το οποίο πρόσθεσε ότι «δεν διαθέτει καμία πληροφορία» για την τοποθεσία της πολιτικού.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ματσάδο είχε σημειωθεί στις 9 Ιανουαρίου, όταν συμμετείχε σε διαδήλωση στο Καράκας ενάντια στην ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο για τρίτη θητεία.

Η συνέντευξη Τύπου, που παραδοσιακά δίνεται από τον βραβευμένο με Νόμπελ την παραμονή της τελετής απονομής, αναμενόταν να σηματοδοτήσει την πρώτη δημόσια εμφάνιση της 58χρονης μετά από 11 μήνες. Παρά την αρχική αναβολή λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη, τελικά η εκδήλωση ακυρώθηκε.

Το Ίδρυμα ανέφερε ότι η Ματσάδο είχε δηλώσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις πόσο δύσκολο θα ήταν το ταξίδι της στο Όσλο. Παράλληλα, η οικογένειά της είχε ήδη φτάσει στη νορβηγική πρωτεύουσα για την τελετή της Τετάρτης, ενώ ακόμη και η μητέρα της δεν την έχει δει από τον Ιανουάριο.

Η ομάδα της πολιτικού δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ματσάδο φέρεται να έχει φτάσει στην Ευρώπη, πιθανόν με τη βοήθεια των ΗΠΑ, μέσω Πουέρτο Ρίκο. Στη Βενεζουέλα, η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία» και, σε περίπτωση που φύγει από τη χώρα για την τελετή του Νόμπελ, θα θεωρείται «φυγάς».

