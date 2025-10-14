Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στο Όσλο μετά τη βράβευση της Ματσάδο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στο Όσλο χωρίς να δώσει εξηγήσεις με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να τονίζει ότι το «λουκέτο» εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της εξωτερικής υπηρεσίας της.

Η Επιτροπή Νόμπελ στο Όσλο απένειμε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο το βραβείο σε αναγνώριση αυτού που χαρακτήρισε «ακούραστο έργο της για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας», ενώ ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε την 58χρονη «δαιμονική μάγισσα».

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την απόφαση «λυπηρή». «Παρά τις διαφορές μας σε διάφορα ζητήματα, η Νορβηγία επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό τον διάλογο με τη Βενεζουέλα και θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πρόσθεσε ότι το βραβείο Νόμπελ «είναι ανεξάρτητο από τη νορβηγική κυβέρνηση». Η Ματσάδο διεξάγει εδώ και χρόνια εκστρατεία κατά του Μαδούρο, του οποίου η 12ετής διακυβέρνηση θεωρείται από πολλά έθνη παράνομη. Αναγκάστηκε να ζήσει κρυμμένη για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους.

Τιμώντας το επίτευγμά της, ο πρόεδρος του βραβείου Νόμπελ, Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες, χαρακτήρισε τη Ματσάδο «βασική, ενωτική προσωπικότητα σε μια αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη... σε ένα βάναυσο αυταρχικό κράτος που τώρα υποφέρει από μια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση».

Η Ματσάδο δήλωσε στο BBC ότι το βραβείο της ήταν «σαν ένεση» για το πολιτικό της κίνημα. «Εμποτίζει ενέργεια, ελπίδα, δύναμη στον λαό της Βενεζουέλας επειδή συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνοι», είπε.

Το Καράκας έκλεισε επίσης την πρεσβεία του στην Αυστραλία, ενώ άνοιξε νέα φυλάκια στη Ζιμπάμπουε και την Μπουρκίνα Φάσο, τις οποίες χαρακτήρισε «στρατηγικούς εταίρους στον αγώνα» κατά των «ηγεμονικών πιέσεων». Το κλείσιμο πρεσβειών από τη Βενεζουέλα σε δύο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ έρχεται μετά από εβδομάδες αυξημένης έντασης μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον.

Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε τουλάχιστον τέσσερα σκάφη που, όπως είπε, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 άτομα που επέβαιναν σε αυτό, σε αυτό που η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει καταδίκη σε χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Κολομβία, με ορισμένους νομικούς να περιγράφουν τις επιθέσεις ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η τελευταία φορά που η Νορβηγία υπέστη διπλωματικό «πόλεμο» για το Νόμπελ Ειρήνης ήταν με την Κίνα το 2010, όταν απονεμήθηκε στον πολιτικό αντιφρονούντα Λιού Σιάομπο. Το Πεκίνο ανέστειλε τις εμπορικές και άλλες σχέσεις και ομαλοποίησε τους δεσμούς με το Όσλο μόνο έξι χρόνια αργότερα.

