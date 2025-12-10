Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας - «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη περικύκλωσαν τον Κόλπο της Βενεζουέλας σε μία νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών

Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας - «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»
ΚΟΣΜΟΣ
Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν κύκλους πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας την Τρίτη, σε μία διαφαινόμενη κλιμάκωση των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών της κυβέρνησης Τραμπ προς τη χώρα της Νότιας Αμερικής και τον αριστερό ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Τα μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας και της Νότιας Αμερικής παρακολούθησαν τις πτήσεις σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας ιστότοπους όπως το FlightRadar24, οι οποίοι έδειξαν ένα ζεύγος F/A-18 Super Hornets να πετούν μαζί στον στενό Κόλπο της Βενεζουέλας για περίπου 40 λεπτά. Πέταξαν ακριβώς βόρεια του Μαρακαΐμπο, της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της Βενεζουέλας.

Δύο εξειδικευμένα αμερικανικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler πέταξαν επίσης βόρεια του Κόλπου της Βενεζουέλας την Τρίτη, σύμφωνα με το War Zone . Η Βενεζουέλα διεκδικεί τον κόλπο ως μέρος του εθνικού της εδάφους. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά αμφισβητήσει τους ορισμούς των ορίων της Βενεζουέλας , λέγοντας ότι αυτά εφάπτονται σε διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ υποβάθμισε την εξέλιξη σε ανακοίνωσή του προς την εφημερίδα Guardian. «Το Υπουργείο διεξάγει συνήθεις, νόμιμες επιχειρήσεις στον διεθνή εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου της Βενεζουέλας », έγραψε αξιωματούχος του Πενταγώνου. «Θα συνεχίσουμε να πετάμε με ασφάλεια, επαγγελματικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για να προστατεύσουμε την πατρίδα, να παρακολουθούμε παράνομες δραστηριότητες και να υποστηρίζουμε τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Αμερική».

Οι αναφερόμενες πτήσεις πραγματοποιούνται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά τον χαρακτηρισμό των εμπόρων ναρκωτικών σε εχθρικούς μαχητές από την κυβέρνηση Τραμπ. Η στρατιωτική εκστρατεία του Τραμπ κατά των φερόμενων λαθρεμπόρων ναρκωτικών έχει μέχρι στιγμής σκοτώσει περίπου 87 ανθρώπους στα ανοικτά των ακτών χωρών της Λατινικής Αμερικής .

Οι επικριτές θεωρούν αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παράνομες, που ισοδυναμούν με εξωδικαστικές εκτελέσεις. Μια πρόσφατη επίθεση που σκότωσε δύο επιζώντες μιας αμερικανικής επίθεσης σε ένα ύποπτο πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών έχει οδηγήσει πολλά μέλη του Κογκρέσου να καταδικάσουν τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση σε ανυπεράσπιστους στόχους που δεν αποτελούν απειλή μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες», σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Επανέλαβε επίσης την υπόσχεσή του να επεκτείνει την στρατιωτική εκστρατεία κατά των εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφος της Βενεζουέλας, λέγοντας «θα τους χτυπήσουμε στην ξηρά πολύ σύντομα».

