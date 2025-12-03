Ο Τραμπ θέλει να εξορίσει τον Mαδούρο στο Κατάρ - Το μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν στον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να ζήσει σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, σύμφωνα με πληροφορίες της Νew York Post, καθώς οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον πλοίων που φέρεται να διακινούν ναρκωτικά θα μπορούσε σύντομα να πλησιάσει τις ακτές της χώρας.

Ανώτερη πηγή της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον 63χρονο Μαδούρο να μετεγκατασταθεί στο Κατάρ, καθώς το πλούσιο σε φυσικό αέριο εμιράτο βοηθά στη διαμεσολάβηση της σύγκρουσης.Τρεις νυν και δύο πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης χαρακτήρισαν το σενάριο ως πιθανό.

«Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ λατρεύουν να κάνουν τέτοια πράγματα. Βοηθούν στην οικοδόμηση σχέσεων με τις ΗΠΑ», δήλωσε πηγή κοντά στην κυβέρνηση. «Και οι τρεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους, στην περιοχή για να εξασφαλίσουν την απόλυτη αγάπη των ΗΠΑ».

Πηγή που γνωρίζει τον ρόλο του Κατάρ στις συνομιλίες με τη Βενεζουέλα επέμεινε, ωστόσο, ότι ο Μαδούρο δεν αναζητάει προς το παρόν τουλάχιστον αρχοντικό στη Ντόχα που βοήθησε στο παρελθόν στη διαπραγμάτευση ενός ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Κατάρ φιλοξενούσε επίσης ανώτερα στελέχη της Χαμάς, γεγονός που ώθησε το Ισραήλ να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές τον Σεπτέμβριο σε μια προσπάθεια να τους σκοτώσει. «Δεν είναι αλήθεια ότι ο Μαδούρο καταφεύγει στο Κατάρ», είπε αυτό το άτομο.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα και του ζήτησε να παραιτηθεί αμέσως, με τον ηγέτη της Βενεζουέλας να αντιπροτείνει την παραχώρηση της εξουσίας στον αντιπρόεδρό του και ευρεία αμνηστία για τον ίδιο και τους συμμάχους του. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα τον Μαδούρο και τους συμμάχους του ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης για να αποκτήσει διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές για πλήγματα εντός της Βενεζουέλας. Ο Ρούμπιο κατηγόρησε το λεγόμενο «Cartel de los Soles», με επικεφαλής τον Μαδούρο όπως διατείνεται η Ουάσινγκτον, ότι είναι «υπεύθυνο για την τρομοκρατική βία».

Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε τον χαρακτηρισμό τρομοκρατική οργάνωση για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης μιας διπλής επίθεσης στις 2 Σεπτεμβρίου που σκότωσε επιζώντες. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, υπερασπίστηκε τη νομιμότητα των επιθέσεων σε σκάφη που έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 80 ανθρώπους, επικαλούμενη «αυτοάμυνα για την προστασία των Αμερικανών και των ζωτικών συμφερόντων των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ συναντήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με τον Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους για να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις κατά του Μαδούρο. Αμερικανοί αξιωματούχοι συλλέγουν επί του παρόντος πληροφορίες για να διατυπώσουν συστάσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια, με την απόφαση να αναμένεται πιθανότατα αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης.

Ένα επόμενο βήμα που εξετάζεται είναι η επίθεση κατά των φερόμενων εμπόρων ναρκωτικών εντός των χωρικών υδάτων της Βενεζουέλας, τα οποία ορίζονται ως έως και 12 ναυτικά μίλια από την ανοιχτή θάλασσα. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα αύξανε την πολιτική πίεση στον Τραμπ να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να προχωρήσει σε πόλεμο, καθώς οι διακομματικοί νομοθέτες έχουν ήδη επικρίνει τις επιθέσεις στα σκάφη χωρίς την ψήφο τους.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 23 Οκτωβρίου ότι ετοιμαζόταν να ενημερώσει το Κογκρέσο για το σχέδιό του να επιδιώξει χερσαίες επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, αλλά διστάζει καθώς προσπαθεί να διαπραγματευτεί την παραίτηση και την εξορία του Μαδούρο. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, απείλησε να διατάξει επιθέσεις εναντίον των χερσαίων εμπόρων ναρκωτικών της Βενεζουέλας — και πρόσθεσε ότι και οι Κολομβιανοί ναρκέμποροι διατρέχουν κίνδυνο. «Όποιος το κάνει αυτό και πουλάει στη χώρα μας υπόκειται σε επίθεση», είπε ο Τραμπ. «Όχι, όχι μόνο η Βενεζουέλα».

