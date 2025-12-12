Χωρίς τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής  για τη μεταφορά της αδειοδότησης για δημόσιες εκτελέσεις του καταλόγου του Μάνου Χατζιδάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας 

Μίλτος Τσεκούρας

Χωρίς τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Η Νατάσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης

Χωρίς τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια περιοδεία με ερμηνευτές τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις μοναδικός κληρονόμος του έργου του πατέρα του, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στη συγκεκριμένη περιοδεία με την πρόθεση να προβεί σε νομικές ενέργειες.

Η συγκεκριμένη διαμάχη προκάλεσε και τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις του καλλιτεχνικού κόσμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Hellenic Music Ensemble δεν θα παρουσιάσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Η συναυλία θα είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, σε μια παρουσίαση αντάξια της σημαντικής προσφοράς του στη μουσική.

Η GTP Touring Ltd, παραγωγός της περιοδείας, βρισκόταν σε νόμιμη θέση να παρουσιάσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι εκτός Ελλάδας. Δεν απαιτούνταν έγκριση από το Ίδρυμα και για τον λόγο αυτό δεν τη ζητήσαμε. Η νομική μας θέση επιβεβαιώθηκε από τους κορυφαίους νομικούς ειδικούς στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε αντίθεση με τη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι, δεν ζητήσαμε άδεια για την εκτέλεση της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι. Το Ίδρυμα δεν μας απαγόρευσε την εκτέλεση της μουσικής του Χατζιδάκι στη συναυλία μας με νομικά δεσμευτικό τρόπο και με άμεση ισχύ.

Ο Μουσικός Διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος μοιράστηκε με το Ίδρυμα τα σχέδιά μας για την παγκόσμια περιοδεία και ρώτησε αν επιθυμούσαν να συνεργαστούν δημιουργικά μαζί μας. Η απάντηση του Ιδρύματος ήταν: "Δεν υπάρχει καμία πρότασή σας που να μας ενδιαφέρει". Αυτό αποτελεί γεγονός, καταγεγραμμένο εγγράφως και όχι άποψη.

Επίσης, αποτελεί γεγονός, καταγεγραμμένο εγγράφως και όχι άποψη, ότι δεν υπήρχε καμία νομική οδός ώστε το Ίδρυμα να μας εμποδίσει να τιμήσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σε μια πρώτης τάξεως συναυλιακή περιοδεία. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είδαμε να συμβαίνουν ορισμένες αμφισβητήσιμες ενέργειες "στο παρασκήνιο". Σε αυτές περιλαμβάνεται, στις 25 Νοεμβρίου 2025, η μεταφορά της αδειοδότησης για δημόσιες εκτελέσεις του καταλόγου του Μάνου Χατζιδάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας.

Διεθνώς αποδεκτοί κανόνες προβλέπουν ότι μια τέτοια μεταφορά δικαιωμάτων απαιτεί προειδοποίηση τουλάχιστον τριών μηνών. Αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας προγραμματισμένης συναυλίας και την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών αδειοδότησης.

Η περίοδος αυτή θα έληγε το βράδυ της τελευταίας μας συναυλίας στη Νέα Ζηλανδία, στις 25 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντάς μας και πάλι να εκτελέσουμε το προγραμματισμένο setlist, καταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα προς τον δικαιούχο μέσω των αρμόδιων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (CMOs και PROs) σε κάθε χώρα.

Τα δικαιώματα και οι κανόνες γενικά γίνονται αποδεκτά ως πλαίσια που επιτρέπουν στις εταιρείες να παράγουν με ασφάλεια παραστάσεις, ενεργώντας με καλή πίστη.

Δυστυχώς, πριν από δύο ημέρες διαπίστωσα ότι οι κανόνες παρακάμφθηκαν σε μια απελπισμένη προσπάθεια να "κερδηθεί" η αντιπαράθεση μεταξύ της GTP Touring Ltd και του Ιδρύματος από την πλευρά της κοινής γνώμης. Από την εμπειρία μου, όταν τα δικαιώματα και οι κανόνες δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν αξιόπιστοι, είναι ώρα να αλλάξει πορεία.

Όλοι οι "πολεμιστές του πληκτρολογίου" που με αγένεια και ασέβεια προσέβαλαν τους τραγουδιστές μας και αμφισβήτησαν την ηθική μας, κάνοντας μεγαλόστομες ηθικές δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το αποτέλεσμα των ενεργειών τους ήταν η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι να μην παρουσιαστεί σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του. Συνεχίζουμε με το σόου».

Η πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη

Από την πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη, ο οίκος SCHOTT MUSIC που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του με ανακοίνωσή του τόνισε: «θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην διοργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του».

