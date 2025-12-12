«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

Κάθε μέρα που περνάει, οι πληροφορίες αναφορικά με το μέλλον του Αγιούμπ Ελ Κααμπί όσο πάει και πληθαίνουν και οι φήμες αυξάνονται αναλόγως.

Το τελευταίο διάστημα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τόσο από τη Γαλλία όσο και από το Μαρόκο η Μαρσέιγ είναι στο… κυνήγι του επιθετικού του Ολυμπιακού καθώς θέλει να τον κάνει άμεσα δικό της.

Σύμφωνα με τη μαροκινή ιστοσελίδα «LionsdeAtlas.ma» γαλλική ομάδα μοιάζει αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεταγραφή.

Ο 32χρονος Μαροκινός διεθνής κάνει μια εντυπωσιακή σεζόν με την ελληνική ομάδα και, με το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο, φαίνεται ανοιχτός σε μια αλλαγή παραστάσεων» αναφέρεται στο δημοσίευμα, ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι στο κείμενο παρουσιάζεται σχεδόν βέβαιη η αποχώρηση του παίκτη από το λιμάνι!

«Σύμφωνα με αρκετές πηγές κοντά στην υπόθεση, ο Ελ Κααμπί έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ελλάδα τον χειμώνα, επιθυμώντας να ενταχθεί σε έναν σύλλογο υψηλότερου επιπέδου, ώστε να συνεχίσει την εξέλιξή του και να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση.

Παρά την επιθυμία του Ολυμπιακού να τον κρατήσει, ο επιθετικός δεν έχει συμφωνήσει ακόμα σε ανανέωση. Έτσι, μπροστά σε αυτήν την αβεβαιότητα, η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησής του κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα αντί να τον χάσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι», γράφει η ιστοσελίδα.

Και καταλήγει: «Η Μαρσέιγ, που βρίσκεται σε αναζήτηση ενός έμπειρου επιθετικού για να ενισχύσει την επίθεσή της, έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον παίκτη. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα θετικές:

Ο Ελ Κααμπί φέρεται να έχει δώσει τη λεκτική συγκατάθεσή του να μετακομίσει στη Μασσαλία και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προχωρούν καλά, αν και τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί επίσημα.

Άλλες ομάδες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τη Ναντ να δείχνει επίσης ενδιαφέρον για τον Μαροκινό επιθετικό. Ωστόσο, η Μαρσέιγ φαίνεται πως διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, χάρη στην ισχύ του αγωνιστικού της πλάνου αλλά και στο ξεκάθαρο ενδιαφέρον του παίκτη για τον σύλλογο.»

