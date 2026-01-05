Τρώμε τα σκουπίδια μας; Πώς τα πλαστικά της μίας χρήσης καταλήγουν στη θάλασσα και στο πιάτο μας

Η αόρατη απειλή των μικροπλαστικών στο περιβάλλον και την υγεία

Δημήτρης Πάφρας

Τρώμε τα σκουπίδια μας; Πώς τα πλαστικά της μίας χρήσης καταλήγουν στη θάλασσα και στο πιάτο μας
Φωτογραφία αρχείου
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κουλτούρα του «το χρησιμοποιώ και το πετάω» έχει αφήσει πλέον ανεξίτηλο αποτύπωμα στις θάλασσες και στους ωκεανούς του πλανήτη. Τα πλαστικά, υλικά σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα και μακροχρόνια χρήση, μετατράπηκαν σε σύμβολα της υπερκατανάλωσης και της αδυναμίας μας να διαχειριστούμε τα απόβλητά μας. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα ορατό όχι μόνο στις ακτές, αλλά και στα βάθη των θαλασσών και στην τροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, αν δεν αλλάξει δραστικά ο τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης πλαστικών, έως το 2050 οι θάλασσες θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά απορρίμματα από ψάρια σε βάρος. Πρόκειται για μια πρόβλεψη που δεν αποτελεί σχήμα λόγου, αλλά επιστημονικό καμπανάκι κινδύνου για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την αλιεία και τελικά τον ίδιο τον άνθρωπο.

Η Μεσόγειος Θάλασσα συγκαταλέγεται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές του πλανήτη από θαλάσσια απορρίμματα. Η ημίκλειστη γεωγραφία της, ο υψηλός πληθυσμός στις ακτές, ο τουρισμός, η ναυσιπλοΐα και η έντονη παράκτια δραστηριότητα τη μετατρέπουν σε «παγίδα» πλαστικών.

Υπολογίζεται ότι περίπου 730 τόνοι αποβλήτων απορρίπτονται καθημερινά στη Μεσόγειο, με σημαντικό ποσοστό να αφορά πλαστικά αντικείμενα και αλιευτικό εξοπλισμό. Τα απορρίμματα αυτά δεν παραμένουν στατικά: διασπώνται, μεταφέρονται από τα ρεύματα και εισχωρούν σε όλα τα επίπεδα των οικοσυστημάτων.

Πώς τα πλαστικά πλήττουν τη θαλάσσια ζωή

Τα πλαστικά απορρίμματα προκαλούν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς. Μεγάλα κομμάτια πλαστικού τραυματίζουν ζώα που μπλέκονται σε αυτά, όπως θαλάσσιες χελώνες, θηλαστικά και ψάρια. Τα μικρότερα θραύσματα συχνά εκλαμβάνονται ως τροφή.

Η κατάποση πλαστικών μπορεί:

  • να εμποδίσει τη φυσιολογική πέψη
  • να μειώσει την πρόσληψη πραγματικής τροφής
  • να προκαλέσει εσωτερικούς τραυματισμούς
  • να μεταφέρει τοξικές χημικές ουσίες στον οργανισμό

Με τη διάσπασή τους, τα πλαστικά μετατρέπονται σε μικροπλαστικά, τα οποία εντοπίζονται πλέον σε όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας από το πλαγκτόν έως τα μεγάλα ψάρια.

Τα πλαστικά επιστρέφουν στον άνθρωπο

Μέσω της τροφικής αλυσίδας, τα μικροπλαστικά φτάνουν τελικά και στον άνθρωπο. Παρότι η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται και δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία, είναι πλέον σαφές ότι καταναλώνουμε πλαστικό μέσω της διατροφής μας. Η αβεβαιότητα γύρω από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο σοβαρό, καθώς η έκθεση είναι συνεχής και σωρευτική.

Τα θαλάσσια απορρίμματα δεν επηρεάζουν μόνο το περιβάλλον. Προκαλούν ζημιές σε τομείς και κοινότητες που εξαρτώνται άμεσα από τη θάλασσα, όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και ο τουρισμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 5% της αξίας των πλαστικών συσκευασιών παραμένει στην οικονομία, ενώ το υπόλοιπο χάνεται ως απόβλητο. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για μια ριζικά διαφορετική, κυκλική προσέγγιση στη χρήση των πλαστικών.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πλαστικές ύλες αποτελούν έναν από τους επτά κρίσιμους τομείς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ έχει υιοθετήσει στρατηγικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των πλαστικών αποβλήτων και ιδιαίτερα των μικροπλαστικών.

Απαγόρευση πλαστικών μίας χρήσης και νέα μέτρα

Τα πλαστικά μίας χρήσης αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα απορριμμάτων στις ακτές. Προϊόντα όπως πλαστικά μαχαιροπίρουνα, μπουκάλια, καλαμάκια, μπατονέτες και γόπες τσιγάρων αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% των απορριμμάτων στη θάλασσα.

Η ΕΕ έχει προχωρήσει:

  • σε πλήρη απαγόρευση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις
  • σε περιορισμό της χρήσης πλαστικών δοχείων τροφίμων και ποτηριών
  • σε υποχρέωση συμμετοχής των κατασκευαστών στο κόστος διαχείρισης και καθαρισμού
  • σε στόχο συλλογής του 90% των πλαστικών μπουκαλιών έως το 2025
  • σε υποχρεωτική, σαφή επισήμανση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων

Αλιευτικά εργαλεία και «φαντάσματα» στη θάλασσα

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 27% των απορριμμάτων στις παραλίες. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να καλύπτουν το κόστος συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των απολεσθέντων εργαλείων, ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να συλλέγουν τουλάχιστον το 50% αυτών κάθε χρόνο. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επενδύσεις στην έρευνα για βιώσιμα, περιβαλλοντικά φιλικά αλιευτικά υλικά και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Η κρίση των πλαστικών δεν είναι μόνο τεχνικό ή νομοθετικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτισμικό. Όσο συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πλαστικό ως αναλώσιμο υλικό χωρίς κόστος, τόσο οι συνέπειες θα επιστρέφουν σε εμάς μέσω της θάλασσας, της τροφής και της οικονομίας. Η μετάβαση σε μια πραγματικά κυκλική οικονομία δεν είναι επιλογή πολυτέλειας. Είναι αναγκαιότητα για τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της ίδιας μας της ποιότητας ζωής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Το χορευτικό του Μαδούρο που εξάντλησε την υπομονή Τραμπ και βομβάρδισε το Καράκας

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι υποψήφιος για προπονητής της σεζόν στο Basketball Champions League

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Σε 48ωρο αποκλεισμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

14:31ΚΟΣΜΟΣ

«Λίφτινγκ» εξπρές στη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ: Το σχέδιο για χιλιάδες νέες προσλήψεις- Στόχος το 2028, το έτος του «Αρμαγεδδώνα»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο Νέας Υόρκης ο Μαδούρο και η σύζυγός του - Θα δικαστούν κεκλεισμένων των θυρών

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και χιόνια - Πότε και σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

14:11ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για μεταγραφές από το ΝΒΑ

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Novartis - Η Μαραγγέλη - «Κελέση» επιβεβαίωσε ότι έλαβε αμοιβή από τις ΗΠΑ και επέμεινε για δωροδοκίες: «Έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους»

14:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Λιβάι Γκαρσία προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο - Ένας τραυματίας

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων στη EuroLeague

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για το FIR Αθηνών: «Τέμπη» και στον αέρα;

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την «επιχείρηση Μαδούρο»: Η μυστική συνάντηση στη Ντόχα και η θεωρία ότι τον πρόδωσε η αντιπρόεδρός του

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Επτά σημεία για την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας παρουσιάζει η κυβέρνηση

13:42ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η ροή της εναέριας κυκλοφορίας, λέει το αεροδρόμιο

13:37ΑΠΟΨΕΙΣ

Τρώμε τα σκουπίδια μας; Πώς τα πλαστικά της μίας χρήσης καταλήγουν στη θάλασσα και στο πιάτο μας

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Θωρακίζουμε περιβαλλοντικά τη Σαλαμίνα και επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης: Την Τετάρτη η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα, με τους αγρότες ή χωρίς αυτούς

12:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την «επιχείρηση Μαδούρο»: Η μυστική συνάντηση στη Ντόχα και η θεωρία ότι τον πρόδωσε η αντιπρόεδρός του

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για το FIR Αθηνών: «Τέμπη» και στον αέρα;

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ελβετία για την τραγωδία του Κραν Μοντανά: «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;»

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο Ιόνιο - Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Να τελειώσουμε με τα ζητήματα των αγροτών - Ανοιχτό παράθυρο για πιο οικονομικό ρεύμα

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ