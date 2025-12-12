Χαμός στο First Dates για το ποιος θα πληρώσει: Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε!
Ένα από τα πιο επεισοδιακά ραντεβού της σεζόν στο First Dates έκλεισε με καβγά, αιχμές για το ποιος «φοράει τα παντελόνια» και την Άντα να αποχωρεί έξαλλη από το τραπέζι.
Στο επεισόδιο της Τετάρτης (11/12) του First Dates, η συνάντηση της Άντας και του Κωνσταντίνου εξελίχθηκε σε ραντεβού-φιάσκο.
