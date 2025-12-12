Οι Αταίριαστοι συνεχάρησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη με Euro 2004 και «Πειρατικό»
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει για 2,5 χρόνια την προεδρία του Eurogroup, με ομόφωνη στήριξη και οι «Αταίριαστοι» τον συνεχάρησαν με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.
Χωρίς καν να χρειαστεί ψηφοφορία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, καθώς ο Βέλγος αντίπαλός του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε την υποψηφιότητά του. Από τις 12 Δεκεμβρίου αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του ισχυρού οργάνου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.
