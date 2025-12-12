Διδυμίδες: Τα μάτια στον ουρανό - Πλησιάζει η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του ουράνιου ημερολογίου, η βροχή διαττόντων «Διδυμίδες» (Geminids), αναμένεται να κορυφωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι αστρονόμοι δηλώνουν ότι, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, οι φετινές συνθήκες παρατήρησης είναι ιδανικές για μια εξαιρετικά λαμπρή εμφάνιση.

Το φαινόμενο αναμένεται να είναι ορατό σε όλο τον κόσμο, αν και το καλύτερο θέαμα θα το απολαύσουν οι πολίτες στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Τι είναι οι Διδυμίδες και πώς δημιουργούνται

Οι βροχές μετεώρων συμβαίνουν όταν η Γη διασχίζει τα ίχνη που αφήνουν κομήτες –τους οποίους η NASA αποκαλεί «κοσμικές χιονόμπαλες»– ή, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις όπως αυτή των Διδυμίδων, αστεροειδείς, οι οποίοι είναι βραχώδη αντικείμενα. Όταν η σκόνη και τα αέρια από αυτά τα αντικείμενα εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, καίγονται, δημιουργώντας τις φωτεινές ραβδώσεις που είναι γνωστές ως «πεφταστέρια».

Ενώ τα περισσότερα μετέωρα εμφανίζονται λευκά, ορισμένα μπορούν να λάμψουν πράσινα, κίτρινα, κόκκινα ή μπλε, ανάλογα με τα χημικά στοιχεία του υλικού που καίγεται. Οι Διδυμίδες προέρχονται από τα υπολείμματα ενός αστεροειδούς με την ονομασία 3200 Phaethon.

Ιδανικές συνθήκες και συμβουλές παρατήρησης

Φέτος, οι συνθήκες παρατήρησης θεωρούνται σχεδόν ιδανικές, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στις τελευταίες φάσεις φθίνουσας σκίασης και δεν θα επηρεάσει την παρατήρηση κατά τις πρώτες ώρες της νύχτας.

Οι Διδυμίδες είναι ένα φαινόμενο ορατό με γυμνό μάτι, χωρίς να απαιτείται τηλεσκόπιο ή κιάλια. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού τα εξής:

Αποφύγετε τη φωτορρύπανση και επιλέξτε ένα σημείο με ανοιχτή θέα στον ουρανό.

Αφήστε την όρασή σας να προσαρμοστεί στο σκοτάδι (χρειάζονται περίπου 15-20 λεπτά).

Τα μετέωρα φαίνεται να ακτινοβολούν από τον αστερισμό των Διδύμων, αλλά η καλύτερη θέαση επιτυγχάνεται κοιτώντας λίγο πιο μακριά από το συγκεκριμένο σημείο.

Η κορύφωση της βροχής Διδυμίδων αναμένεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Ενώ οι αρχικές προβλέψεις για τον καιρό δεν είναι ιδανικές σε πολλές περιοχές (αναμένονται άνεμοι, σύννεφα και βροχή), υπάρχει πιθανότητα για εκδηλωθούν κάποια διαστήματα διαύγειας, ειδικά τη νύχτα της Κυριακής. Οι αστρονόμοι παροτρύνουν τους ενθουσιώδεις να ελέγχουν τις τοπικές προγνώσεις, καθώς «πάντα μπορεί να υπάρξουν ανοίγματα στη συννεφιά».

*Με πληροφορίες από BBC

