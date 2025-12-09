Μια ασυνήθιστη κοσμική έκρηξη διάρκειας επτά ωρών - Το μυστήριο της προέλευσής της

Πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει στην επιστημονική κοινότητα που ερευνά τα μυστήρια του διαστήματος, μία κοσμική έκρηξη που αναγνωρίστηκε ως GRB 250702B, διήρκησε σχεδόν επτά ώρες,(πέρα από το συνηθισμένο) και εντοπίστηκε σε απόσταση δισεκατομμυρίων ετών φωτός.

Το παράξενο αυτό φαινόμενο αναλύθηκε από μια διεθνή ομάδα αστρονόμων με επικεφαλής το Πανεπιστημίο της Βόρειας Καρολίνας και τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν στο The Astrophysical Journal Letters.

Αποκαλύπτεται ότι η έκρηξη προήλθε από έναν τεράστιο και σκονισμένο γαλαξία, του οποίου η πυκνή σύνθεση μπλόκαρε το ορατό φως και επέτρεψε μόνο την ανίχνευση υπέρυθρων και υψηλής ενέργειας εκπομπών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε η ερευνητική ομάδα, το φαινόμενο προκάλεσε εκτόξευση υλικού που ταξίδεψε με ταχύτητα τουλάχιστον 99% της ταχύτητας του φωτός, διαπερνώντας παχιά στρώματα κοσμικής σκόνης.

Κινούμενη εικόνα απεικονίζει μια προτεινόμενη εξήγηση για το GRB 250702Β

Ο Jonathan Carney, κύριος συγγραφέας της μελέτης και διδακτορικός φοιτητής φυσικής και αστρονομίας στο UNC-Chapel Hill, εξήγησε: «Αυτή ήταν η μακρύτερη έκλαμψη ακτίνων γάμμα που έχουμε παρατηρήσει, αρκετά μακρά ώστε να μην ταιριάζει σε κανένα από τα υπάρχοντα μοντέλα μας σχετικά με τις αιτίες των εκλάμψεων ακτίνων γάμμα».

Η διεθνής ομάδα, εντόπισε διάφορες πιθανές αιτίες για το GRB 250702B. Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνονται η κατάρρευση ενός μαζικού άστρου, η σύγκρουση εξωτικών αστρικών υπολειμμάτων ή η θραύση ενός άστρου από μια μαύρη τρύπα.

Ωστόσο, οι τρέχουσες παρατηρήσεις δεν επιτρέπουν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποιο από αυτά τα σενάρια είναι υπεύθυνο.

Ο εξαιρετικά παρατεταμένος χαρακτήρας του GRB 250702B επέτρεψε στους επιστήμονες να μελετήσουν τόσο την έκρηξη όσο και το περιβάλλον του γαλαξία που την φιλοξένησε με ένα επίπεδο λεπτομέρειας που δεν είχε ξαναδεί.

Οι εκρήξεις ακτίνων γάμμα, που θεωρούνται από τις μεγαλύτερες εκρήξεις στο σύμπαν, διαρκούν συνήθως μόλις δευτερόλεπτα ή λεπτά, γεγονός που υποχρεώνει τους αστρονόμους να ενεργούν γρήγορα για να συλλέξουν δεδομένα πριν το φως σβήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, η παρατεταμένη διάρκεια διευκόλυνε τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τις φυσικές διεργασίες που εμπλέκονται και τον ρόλο αυτών των γεγονότων στη διασπορά βαρέων στοιχείων στο σύμπαν.