Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) κυκλοφόρησε μια εικόνα του Άρη, βασισμένη στα χρώματα που μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι όταν βρίσκεται στην επιφάνεια του πλανήτη.

Αυτή η εικόνα ανατρέπει τη δημοφιλή πεποίθηση ότι ο Άρης είναι απλώς ένας κόκκινος πλανήτης, καθώς στην επιφάνειά του υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων του γκρι, του κίτρινου, του πορτοκαλί και του απαλού μπλε.

Η πολυχρωμία είναι αποτέλεσμα της ποικιλομορφίας διαφόρων ορυκτών και της πολύπλοκης γεωλογίας του. Σύμφωνα με αναφορές, το παγκόσμιο μωσαϊκό αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες εικόνες που τραβήχτηκαν μεταξύ 2004 και 2022 από την κάμερα HRSC του διαστημικού σκάφους Mars Express.

(Το νέο μωσαϊκό του Άρη κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια για την 20η επέτειο από την εκτόξευση του Mars Express της ESA)

Η ανάλυση αυτού του χάρτη είναι περίπου 2 χιλιόμετρα ανά pixel και είναι ο πιο ακριβής έγχρωμος χάρτης του Άρη μέχρι σήμερα.

Ο χάρτης αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα την επιφάνεια του πλανήτη όπως την βλέπουν οι άνθρωποι με γυμνό μάτι και διαφέρει σημαντικά από τις συμβατικές εικόνες, οι οποίες συνήθως επεξεργάζονται για επιστημονικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της χρωματικής λεπτομέρειας.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της κάμερας HRSC είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης χρώματος πολλαπλών καναλιών και δημιουργίας δεδομένων 3D. Αυτή η ικανότητα επέτρεψε στους επιστήμονες να δημιουργήσουν μια εικόνα που είναι πολύ πιο κοντά στα φυσικά χρώματα του Άρη.

Στα πιο σκοτεινά μέρη αυτής της εικόνας, διακρίνονται παλιές ροές λάβας, ενώ πιο ανοιχτόχρωμες, κιτρινωπές ή ωχροπράσινες περιοχές υποδηλώνουν την παρουσία ορυκτών που συνήθως σχηματίζονται σε υδάτινα περιβάλλοντα. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν για άλλη μια φορά την υπόθεση της ύπαρξης υγρού νερού στο μακρινό παρελθόν του Άρη.

Η εικόνα δεν είναι απλώς μια οπτική αναπαράσταση, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιστημονική αναφορά για σύγκριση με δεδομένα από άλλες αποστολές. Με αυτό, οι ερευνητές μπορούν να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια περιοχές με πιθανά αποτυπώματα νερού και να κάνουν ένα νέο βήμα προς την απάντηση στο μακροχρόνιο ερώτημα εάν ο Άρης ήταν κατοικήσιμος στο παρελθόν.

Η αποστολή Mars Express, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί μόνο για δύο χρόνια, διανύει τώρα το 22ο έτος λειτουργίας της. Το διαστημόπλοιο συνεχίζει να στέλνει πίσω πολύτιμα δεδομένα και παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της κατανόησής μας για τον Κόκκινο Πλανήτη.