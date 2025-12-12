Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απλώς αδύνατον να εκπληρωθούν από οποιοδήποτε chatbot, όσο κι αν το πιέσεις

Δημήτρης Δρίζος

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία γυναίκα θέλησε να δοκιμάσει τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε, καθώς έλαβε μια… επώδυνη απάντηση από το ChatGPT, το οποίο δεν συμμορφώθηκε καθόλου με τις εντολές της.

Ένα βασικό λάθος που κάνουν πολλοί με το ChatGPT – και με την τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα – είναι ότι θεωρούν πως μπορεί πάντα να κάνει αυτό που του ζητάς. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου είτε δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το αίτημα, είτε οι κανόνες λειτουργίας του το εμποδίζουν.

Αυτό το κενό έχουν εκμεταλλευτεί αρκετοί YouTubers, συχνά με ξεκαρδιστικό τρόπο, καθώς οι ηθικοί περιορισμοί του chatbot δεν του επιτρέπουν να δώσει συμβουλές σε ορισμένα σενάρια – ακόμη κι όταν η ίδια η διαδικασία του «δεν δίνω συμβουλή» καταλήγει να είναι… συμβουλή.

Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απλώς αδύνατον να εκπληρωθούν από οποιοδήποτε chatbot, όσο κι αν το πιέσεις. Αυτό διαπίστωσε η συγκεκριμένη γυναίκα, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειές της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός Financial Dystopia στο X, η γυναίκα ζητά από το ChatGPT μέσω φωνητικής εντολής να απαγγείλει τα ονόματα και των 8,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν αυτή τη στιγμή στη Γη. Η απάντηση του chatbot ήταν άμεση: «Οφείλω να πω ότι αυτό είναι ένα μάλλον αδύνατο αίτημα». Εκείνη τον διακόπτει, επιμένοντας πως «δεν είναι αδύνατο, είσαι υπολογιστής, απλώς κάν’ το».

Το ChatGPT όμως παρέμεινε ανυποχώρητο. «Ακόμη και ως υπολογιστής, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω», της εξηγεί, παρά τις αντιδράσεις της. Πέρα από το προφανές – ότι για να απαγγελθούν όλα αυτά τα ονόματα θα απαιτούνταν περίπου 94.907 ημέρες, δηλαδή πάνω από 260 χρόνια, με ρυθμό ενός ονόματος το δευτερόλεπτο – υπάρχουν και αυστηροί κανονισμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση ή την αναφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η γυναίκα προσπάθησε με κάθε τρόπο να «ξεγελάσει» το chatbot. Ζήτησε να περιοριστεί η αναφορά «μόνο» στην Ασία ή να αναφέρει τα ονόματα στα ισπανικά, όμως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: άρνηση.

«Καταλαβαίνω ότι επιμένετε, αλλά θα μείνω σταθερός σε αυτό», λέει το ChatGPT στο τέλος του βίντεο, με τη γυναίκα να κρατά το κεφάλι της απογοητευμένη. «Δεν είναι κάτι που μπορώ πραγματικά να κάνω».

Το περιστατικό υπογραμμίζει ότι, όσο κι αν εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, εξακολουθεί να έχει σαφή όρια και περιορισμούς – ακόμη και για φαινομενικά «απλά» αιτήματα, όσο επίμονα κι αν τα διατυπώσει κανείς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία ότι συνελήφθη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κουμπάρος του Ανδρουλάκη

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Τουρκμενιστάν - Πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία

13:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σενάρια για Μανδά - «Ανοικτός για επιστροφή στην πατρίδα του»

13:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκπαίδευση: 13 νέα Πειραματικά σχολεία ανοίγουν τις πόρτες του τα επόμενα δύο χρόνια

13:28LIFESTYLE

«Ήταν μικρά παιδιά…» - Με δάκρυα στα μάτια η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για τα θύματα της τραγωδίας στο Σάουθπορτ

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Μηχανισμός SAFE: Κατατέθηκαν 691 αμυντικά έργα - Μόνο το 65% αφορά κοινές προμήθειες

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο δυστύχημα με τρακτέρ στη Λοκρίδα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στους δρόμους οι αγρότες και μαστιχοπαραγωγοί του νησιού - Βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

12:40LIFESTYLE

Καινούργιου για Τούνη: Το ερώτημά μου είναι, αν πρέπει αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει να κάνει πίσω

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης - Χειροπέδες σε ανήλικη και στη μητέρα της

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η αγόρευση της εισαγγελέως στο Εφετείο υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ - Βίντεο

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 54χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι: 24ωρη απεργία τη Δευτέρα για υποστελέχωση και προσλήψεις

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νυρεμβέργη: Οι Έλληνες γονείς σε απόγνωση για την έλλειψη εκπαιδευτικών – «Οι Γερμανοί δίνουν τα λεφτά – Χάνονται κάπου στην Ελλάδα»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

11:49LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξεταστική: Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ