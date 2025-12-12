Μία γυναίκα θέλησε να δοκιμάσει τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε, καθώς έλαβε μια… επώδυνη απάντηση από το ChatGPT, το οποίο δεν συμμορφώθηκε καθόλου με τις εντολές της.

Ένα βασικό λάθος που κάνουν πολλοί με το ChatGPT – και με την τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα – είναι ότι θεωρούν πως μπορεί πάντα να κάνει αυτό που του ζητάς. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου είτε δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το αίτημα, είτε οι κανόνες λειτουργίας του το εμποδίζουν.

Αυτό το κενό έχουν εκμεταλλευτεί αρκετοί YouTubers, συχνά με ξεκαρδιστικό τρόπο, καθώς οι ηθικοί περιορισμοί του chatbot δεν του επιτρέπουν να δώσει συμβουλές σε ορισμένα σενάρια – ακόμη κι όταν η ίδια η διαδικασία του «δεν δίνω συμβουλή» καταλήγει να είναι… συμβουλή.

Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απλώς αδύνατον να εκπληρωθούν από οποιοδήποτε chatbot, όσο κι αν το πιέσεις. Αυτό διαπίστωσε η συγκεκριμένη γυναίκα, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειές της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός Financial Dystopia στο X, η γυναίκα ζητά από το ChatGPT μέσω φωνητικής εντολής να απαγγείλει τα ονόματα και των 8,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν αυτή τη στιγμή στη Γη. Η απάντηση του chatbot ήταν άμεση: «Οφείλω να πω ότι αυτό είναι ένα μάλλον αδύνατο αίτημα». Εκείνη τον διακόπτει, επιμένοντας πως «δεν είναι αδύνατο, είσαι υπολογιστής, απλώς κάν’ το».

Telling ChatGPT to recite all 8.2 billion names of everyone on Earth pic.twitter.com/HmGrowmdU1 — Financial Dystopia (@financedystop) December 10, 2025

Το ChatGPT όμως παρέμεινε ανυποχώρητο. «Ακόμη και ως υπολογιστής, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω», της εξηγεί, παρά τις αντιδράσεις της. Πέρα από το προφανές – ότι για να απαγγελθούν όλα αυτά τα ονόματα θα απαιτούνταν περίπου 94.907 ημέρες, δηλαδή πάνω από 260 χρόνια, με ρυθμό ενός ονόματος το δευτερόλεπτο – υπάρχουν και αυστηροί κανονισμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση ή την αναφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η γυναίκα προσπάθησε με κάθε τρόπο να «ξεγελάσει» το chatbot. Ζήτησε να περιοριστεί η αναφορά «μόνο» στην Ασία ή να αναφέρει τα ονόματα στα ισπανικά, όμως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: άρνηση.

«Καταλαβαίνω ότι επιμένετε, αλλά θα μείνω σταθερός σε αυτό», λέει το ChatGPT στο τέλος του βίντεο, με τη γυναίκα να κρατά το κεφάλι της απογοητευμένη. «Δεν είναι κάτι που μπορώ πραγματικά να κάνω».

Το περιστατικό υπογραμμίζει ότι, όσο κι αν εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, εξακολουθεί να έχει σαφή όρια και περιορισμούς – ακόμη και για φαινομενικά «απλά» αιτήματα, όσο επίμονα κι αν τα διατυπώσει κανείς.

