OpenAI: Ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το ChatGPT «ερωτικός σύντροφος» των χρηστών

Η εταιρεία θα προσθέσει υποστήριξη «συζητήσεων για ενήλικες» όταν θα ξεκινήσει την εφαρμογή της επαλήθευσης ηλικίας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με δήλωση του CEO, Σαμ Άλτμαν.

Unsplash
Η OpenAI θα επιτρέψει σύντομα την πρόσβαση σε «ερωτικό περιεχόμενο» στους χρήστες του ChatGPT που επαληθεύουν την ηλικία τους στην πλατφόρμα.

Σε μια ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία θα προσθέσει υποστήριξη για συζητήσεις για ενήλικες όταν θα ξεκινήσει την εφαρμογή της επαλήθευσης ηλικίας τον Δεκέμβριο του 2025.

«Καθώς εφαρμόζουμε τον έλεγχο ηλικίας πιο πλήρως και στο πλαίσιο της αρχής μας "να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες", θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για επαληθευμένους ενήλικες», γράφει ο Άλτμαν. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η OpenAI άφησε να εννοηθεί ότι θα επιτρέψει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν «ώριμες» εφαρμογές ChatGPT μετά την εφαρμογή της «κατάλληλης επαλήθευσης ηλικίας και ελέγχων».

Η OpenAI δεν είναι η μόνη εταιρεία που ασχολείται με πιο «ώριμο» περιεχόμενο, καθώς η xAI του Έλον Μασκ είχε προηγουμένως λανσάρει ερωτικά AI companions, τα οποία εμφανίζονται ως 3D anime μοντέλα στην εφαρμογή Grok.

Μαζί με την προσθήκη του «ερωτικού περιεχομένου», η OpenAI σχεδιάζει επίσης να λανσάρει μια νέα έκδοση του ChatGPT που «συμπεριφέρεται περισσότερο όπως αυτό που άρεσε στους χρήστες στο 4o». Μόλις μία ημέρα μετά την καθιέρωση του GPT-5 ως το προεπιλεγμένο μοντέλο που τροφοδοτεί το ChatGPT, η OpenAI επανέφερε το GPT-4o ως επιλογή, αφού οι χρήστες παραπονέθηκαν ότι το νέο μοντέλο ήταν λιγότερο ευχάριστο.

Συμβούλιο για την «ευημερία και την τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι η OpenAI έκανε το ChatGPT «αρκετά περιοριστικό για να διασφαλίσει ότι ήμασταν προσεκτικοί με τα ζητήματα ψυχικής υγείας», προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι αυτή η αλλαγή έκανε το chatbot «λιγότερο χρήσιμο/ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας». Από τότε, η OpenAI έχει λανσάρει εργαλεία για την «καλύτερη ανίχνευση» των περιπτώσεων όπου ένας χρήστης βρίσκεται σε ψυχική δυσφορία.

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσης τη σύσταση ενός συμβουλίου για την «ευημερία και την τεχνητή νοημοσύνη» με σκοπό να διαμορφώσει την απάντηση της OpenAI σε «πολύπλοκα ή ευαίσθητα» σενάρια. Το συμβούλιο αποτελείται από μια ομάδα οκτώ ερευνητών και εμπειρογνωμόνων που μελετούν τον αντίκτυπο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχική υγεία.

Ωστόσο το συμβούλιο δεν περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες στην πρόληψη αυτοκτονιών, πολλοί από τους οποίους πρόσφατα κάλεσαν την OpenAI να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα προστασίας για χρήστες με αυτοκτονικές τάσεις.

«Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις», γράφει ο Άλτμαν στην ανάρτησή του στο X.

*Με πληροφορίες από The Verge

