Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης σε ξεναγεί σε μονοπάτια της Ελλάδας σαν ντόπιος

Η Ελλάδα εμφανίζεται μέσα από τα πεζοπορικά μονοπάτια της αλλά και τα κρυμμένα της διαμάντια, ακόμη και σε απομακρυσμένους οικισμούς, με τρόπο που θυμίζει ντόπιο ξεναγό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τα Αντικύθηρα μέχρι το Κιλκίς και από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν εμπειρίες σαν να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Αυτή την εικόνα σκιαγραφεί ο Γιώργος Μενδρινός, διευθύνων σύμβουλος της νεοφυούς επιχείρησης «Caius», μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το όραμα που τον ώθησε, μαζί με τους συνεργάτες του, να δημιουργήσουν την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης «druiter» αποσκοπεί ακριβώς στην προβολή και διαχείριση πεζοπορικών προορισμών.

Με καταγωγή από το Μέτσοβο, ο κ. Μενδρινός έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Υπολογιστική Φυσική και ερευνητική εμπειρία στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Οι άλλοι τρεις συνιδρυτές της «Caius» – ο Μάριος Γλυτσός από τα Αντικύθηρα, ο Πέτρος Ευσταθόπουλος από το Μέτσοβο και ο Γιώργος Μίχας από την Καβάλα – διακρίνονται επίσης για το τεχνολογικό τους υπόβαθρο και τη συνεργασία τους με ερευνητικά κέντρα στην Αθήνα. Κάπως έτσι πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν μια δική τους πρωτοβουλία.

Πώς η ESA «βοήθησε» στην δημιουργία της εφαρμογής

Το έναυσμα δόθηκε από το ESA BiC Greece Incubation Program της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), η οποία χρηματοδότησε την εξέλιξη ενός νευρωνικού δικτύου που η ομάδα είχε ήδη αναπτύξει για τη χαρτογράφηση πεζοπορικών μονοπατιών και δικτύων, επικεντρωμένων σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, δήμους και περιφέρειες. Μέσα από αυτή την προσπάθεια γεννήθηκε η ιδέα μιας επιχειρηματικής πλατφόρμας που θα αναδείκνυε όχι μόνο τα μονοπάτια αλλά και τους οικισμούς μη αστικών περιοχών, καθώς και την ιστορία που τα συνοδεύει.

Το 2022 ιδρύθηκε η «Caius» και άμεσα ακολούθησε η δημιουργία της έξυπνης εφαρμογής «druiter», που βασίζεται στην ένωση των λατινικών λέξεων για τη δρυ και το μονοπάτι. Η εφαρμογή παρουσιάστηκε πρόσφατα και είναι διαθέσιμη δωρεάν για το κοινό. Όπως τονίζει ο κ. Μενδρινός, η «druiter» συμμετέχει στον επιταχυντή του διαστημικού προγράμματος «Cassini» και είναι μόλις η δεύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, γεγονός που γεμίζει την ομάδα με υπερηφάνεια.

Προς το παρόν, επτά φορείς συνεργάζονται με την ομάδα της «Caius» για να παρέχουν την τοπική ματιά και τις απαραίτητες πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος κάθε περιοχής. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τους 30 μέχρι το τέλος του 2025.

Η εφαρμογή, που λειτουργεί σε συσκευές με λογισμικό Android και iOS, διαφέρει σημαντικά από άλλες εφαρμογές πεζοπορίας όπως το WikiLoc. Πρόκειται, όπως εξηγεί ο κ. Μενδρινός, για ένα smart destination app που δεν περιορίζεται μόνο σε πεζοπορία. Κατευθύνει τον χρήστη σε πιστοποιημένες διαδρομές πεζοπορίας, ενώ παράλληλα προσφέρει οδηγίες για να επισκεφτεί οικισμούς που διασχίζονται από τα μονοπάτια, καθώς και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Με το που κατεβάσει κάποιος την εφαρμογή, έχει στη διάθεσή του μια λίστα με σημαντικά σημεία στην περιοχή ενδιαφέροντός του τα οποία μπορεί να αποθηκεύσει, να ενσωματώσει στο χάρτη του και να επιλέξει είτε να ακολουθήσει μια ήδη σχεδιασμένη διαδρομή είτε να χαράξει τη δική του.

Από αριστερά προς τα δεξιά ο Γιώργος Μενδρινός, ο Μάριος Γλυτσός και ο Γιώργος Μίχας

Διαδρομές και στην Ιταλία

Ωστόσο, η ομάδα στρέφει το βλέμμα και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις για να γίνουν διαθέσιμες αντίστοιχες διαδρομές στη νότια Ιταλία — σε μη αστικές περιοχές της Ματέρα και της Τάραντας, όπου η εφαρμογή αναμένεται να λανσαριστεί το 2026 — καθώς και σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Επιπλέον, γίνονται συζητήσεις στα Βαλκάνια, περιλαμβανομένων της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και στη Νότια Γαλλία.

«Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τα σχέδιά μας, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το druıter θα έχει μετατραπεί σε μια μεσογειακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει στον χρήστη να εξερευνήσει μια περιοχή μέσα από την οπτική του ντόπιου», καταλήγει ο Γιώργος Μενδρινός. Αυτή η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο της 8ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών που λαμβάνει χώρα στην Καστοριά, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου.