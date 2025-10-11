Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία, και πολλοί νιώθουν να απειλούνται. Ίσως δεν έχουν και τόσο άδικο, αν κρίνει κανείς από τις προειδοποιήσεις των ειδικών στον τομέα και το μέλλον στην αγορά εργασίας διαγράφεται δυσοίωνο

Τώρα μία πρόσφατη έκθεση της OpenAI, της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, εντόπισε 44 επαγγέλματα στις ΗΠΑ που νιώθουν την «καυτή ανάσα» από τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και απειλούνται με αντικατάσταση.

Τομείς όπως το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο παρουσιάζουν ήδη ποσοστά αντικατάστασης άνω του 50% σε βασικές εργασίες και στην περίπτωση των υπαλλήλων του γκισέ, η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τους ανθρώπους στο 81% των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025, βασίστηκε σε μια τυφλή μεθοδολογία σύγκρισης που ονομάζεται GDPval. Αξιολογήθηκε η απόδοση μοντέλων AI έναντι ανθρώπων επαγγελματιών σε εννέα οικονομικούς τομείς. Ανέλυσαν τα αποτελέσματα των εργασιών, χωρίς να γνωρίζουν ποια αντιστοιχούσε σε ποιον και επέλεξαν την επιλογή που θεωρούσαν ανώτερη. Μεταξύ των μοντέλων που αξιολογήθηκαν, το Claude Opus 4.1 της Anthropic ξεχώρισε ξεπερνώντας τους ανθρώπους επαγγελματίες στο 47.6% των περιπτώσεων, ενώ το μοντέλο GPT5 του OpenAI πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 38.8%. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τον επιταχυνόμενο ρυθμό με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει το επίπεδο των ειδικών του κλάδου.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από την αυτοματοποίηση της εργασίας

Ο αντίκτυπος της αυτοματοποίησης της εργασίας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των βιομηχανιών. Το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα πιο επηρεαζόμενα, με τα chatbots να ξεπερνούν τους επαγγελματίες στο 56% των εργασιών που αξιολογήθηκαν. Ακολουθεί το χονδρικό εμπόριο, με 53%, και οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα, όπως οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης και οι κοινωνικοί λειτουργοί, όπου η τεχνητή νοημοσύνη επιτυγχάνει ποσοστό επιτυχίας 52%.

Στο αντίθετο άκρο, ο τομέας της πληροφορίας -ο οποίος περιλαμβάνει σκηνοθέτες, παραγωγούς ταινιών και δημοσιογράφους- παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση, με ακόμη και το πιο προηγμένο μοντέλο να ξεπερνά τους ανθρώπους μόνο στο 39% των περιπτώσεων.

Επίσης, ορισμένα τεχνικά επαγγέλματα, όπως οι βιομηχανικοί μηχανικοί, δύσκολα ξεπερνιούνται από αυτοματοποιημένα συστήματα. Το OpenAI προειδοποιεί ότι παρόλο που τα τρέχοντα μοντέλα είναι κοντά στην ποιότητα της εργασίας των ειδικών, η πλήρης αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς που είναι εγγενείς στην πολύπλευρη φύση πολλών επαγγελμάτων.

Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο

Η λίστα δείχνει το ποσοστό επιτυχίας της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με τους επαγγελματίες σύμφωνα με την έκθεση GPDval 2025:

Υπάλληλοι Γκισέ: 81% Διευθυντές πωλήσεων: 79% Υπάλληλοι αποστολής, παραλαβής και απογραφής: 76% Εκδότες: 75% Προγραμματιστές λογισμικού: 70% Ντετέκτιβ και ιδιωτικοί ερευνητές: 70% Υπεύθυνοι Συμμόρφωσης: 69% Προϊστάμενοι πρώτου επιπέδου εργαζομένων σε μη λιανικές πωλήσεις: 69% Αντιπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και κατασκευής (εκτός τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων): 68% Διευθυντές Γενικών Λειτουργιών: 67% Διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας: 65% Αντιπρόσωποι αγορών: 64% Προσωπικοί Οικονομικοί Σύμβουλοι: 64% Διευθυντές Διοικητικών Υπηρεσιών: 62% Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59% Προϊστάμενοι πρώτου επιπέδου εργαζομένων στις λιανικές πωλήσεις: 59% Πρωτοβάθμιοι επόπτες εργαζομένων στην παραγωγή και τη λειτουργία: 58% Ειδικοί νοσηλευτές: 56% Μεσίτες ακινήτων: 54% Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι: 53% Διαχειριστές υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων: 52% Πρωτοβάθμιοι επόπτες αστυνομίας και ντετέκτιβ: 49% Αντιπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και κατασκευής τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων: 47% Δικηγόροι: 46% Ειδικοί Διαχείρισης Έργων: 42% Κοινωνικοί λειτουργοί παιδιών, οικογενειών και σχολείων: 42% Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42% Μεσίτες, εμπορεύματα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 42% Πρωτοβάθμιοι επόπτες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης: 41% Αναλυτές Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων: 41% Διασκεδαστές και ψυχαγωγοί: 37% Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές: 37% Διαχειριστές ακινήτων, κτηματομεσιτικές και κοινοτικές ενώσεις: 34% Οικονομικοί διευθυντές: 32% Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31% Τεχνικοί ήχου και εικόνας: 30% Θυρωροί ξενοδοχείων: 29% Υπάλληλοι διαχείρισης παραγγελιών: 28% Μεσιτικά γραφεία: 27% Φαρμακοποιοί: 26% Λογιστές και ελεγκτές: 24% Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23% Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17% Μοντέρ ταινιών και βίντεο: 17%

Παρά αυτές τις προβλέψεις, το OpenAI διευκρινίζει ότι ο στόχος της μελέτης δεν είναι να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους άμεσα.

Αντίθετα, η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της καθημερινής εργασίας και υπογραμμίζει τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών ως τρόπο μετασχηματισμού του κόσμου της εργασίας.

