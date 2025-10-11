Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Έρευνα των δημιουργών του ChatGPT αποκαλύπτει ποιοι επαγγελματίες κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσυνη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη
Αρχείου AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία, και πολλοί νιώθουν να απειλούνται. Ίσως δεν έχουν και τόσο άδικο, αν κρίνει κανείς από τις προειδοποιήσεις των ειδικών στον τομέα και το μέλλον στην αγορά εργασίας διαγράφεται δυσοίωνο

Τώρα μία πρόσφατη έκθεση της OpenAI, της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, εντόπισε 44 επαγγέλματα στις ΗΠΑ που νιώθουν την «καυτή ανάσα» από τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και απειλούνται με αντικατάσταση.

Τομείς όπως το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο παρουσιάζουν ήδη ποσοστά αντικατάστασης άνω του 50% σε βασικές εργασίες και στην περίπτωση των υπαλλήλων του γκισέ, η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τους ανθρώπους στο 81% των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025, βασίστηκε σε μια τυφλή μεθοδολογία σύγκρισης που ονομάζεται GDPval. Αξιολογήθηκε η απόδοση μοντέλων AI έναντι ανθρώπων επαγγελματιών σε εννέα οικονομικούς τομείς. Ανέλυσαν τα αποτελέσματα των εργασιών, χωρίς να γνωρίζουν ποια αντιστοιχούσε σε ποιον και επέλεξαν την επιλογή που θεωρούσαν ανώτερη. Μεταξύ των μοντέλων που αξιολογήθηκαν, το Claude Opus 4.1 της Anthropic ξεχώρισε ξεπερνώντας τους ανθρώπους επαγγελματίες στο 47.6% των περιπτώσεων, ενώ το μοντέλο GPT5 του OpenAI πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 38.8%. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τον επιταχυνόμενο ρυθμό με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει το επίπεδο των ειδικών του κλάδου.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από την αυτοματοποίηση της εργασίας

Ο αντίκτυπος της αυτοματοποίησης της εργασίας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των βιομηχανιών. Το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα πιο επηρεαζόμενα, με τα chatbots να ξεπερνούν τους επαγγελματίες στο 56% των εργασιών που αξιολογήθηκαν. Ακολουθεί το χονδρικό εμπόριο, με 53%, και οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα, όπως οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης και οι κοινωνικοί λειτουργοί, όπου η τεχνητή νοημοσύνη επιτυγχάνει ποσοστό επιτυχίας 52%.

Στο αντίθετο άκρο, ο τομέας της πληροφορίας -ο οποίος περιλαμβάνει σκηνοθέτες, παραγωγούς ταινιών και δημοσιογράφους- παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση, με ακόμη και το πιο προηγμένο μοντέλο να ξεπερνά τους ανθρώπους μόνο στο 39% των περιπτώσεων.

Επίσης, ορισμένα τεχνικά επαγγέλματα, όπως οι βιομηχανικοί μηχανικοί, δύσκολα ξεπερνιούνται από αυτοματοποιημένα συστήματα. Το OpenAI προειδοποιεί ότι παρόλο που τα τρέχοντα μοντέλα είναι κοντά στην ποιότητα της εργασίας των ειδικών, η πλήρης αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς που είναι εγγενείς στην πολύπλευρη φύση πολλών επαγγελμάτων.

Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο

Η λίστα δείχνει το ποσοστό επιτυχίας της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με τους επαγγελματίες σύμφωνα με την έκθεση GPDval 2025:

  1. Υπάλληλοι Γκισέ: 81%
  2. Διευθυντές πωλήσεων: 79%
  3. Υπάλληλοι αποστολής, παραλαβής και απογραφής: 76%
  4. Εκδότες: 75%
  5. Προγραμματιστές λογισμικού: 70%
  6. Ντετέκτιβ και ιδιωτικοί ερευνητές: 70%
  7. Υπεύθυνοι Συμμόρφωσης: 69%
  8. Προϊστάμενοι πρώτου επιπέδου εργαζομένων σε μη λιανικές πωλήσεις: 69%
  9. Αντιπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και κατασκευής (εκτός τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων): 68%
  10. Διευθυντές Γενικών Λειτουργιών: 67%
  11. Διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας: 65%
  12. Αντιπρόσωποι αγορών: 64%
  13. Προσωπικοί Οικονομικοί Σύμβουλοι: 64%
  14. Διευθυντές Διοικητικών Υπηρεσιών: 62%
  15. Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%
  16. Προϊστάμενοι πρώτου επιπέδου εργαζομένων στις λιανικές πωλήσεις: 59%
  17. Πρωτοβάθμιοι επόπτες εργαζομένων στην παραγωγή και τη λειτουργία: 58%
  18. Ειδικοί νοσηλευτές: 56%
  19. Μεσίτες ακινήτων: 54%
  20. Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι: 53%
  21. Διαχειριστές υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων: 52%
  22. Πρωτοβάθμιοι επόπτες αστυνομίας και ντετέκτιβ: 49%
  23. Αντιπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και κατασκευής τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων: 47%
  24. Δικηγόροι: 46%
  25. Ειδικοί Διαχείρισης Έργων: 42%
  26. Κοινωνικοί λειτουργοί παιδιών, οικογενειών και σχολείων: 42%
  27. Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42%
  28. Μεσίτες, εμπορεύματα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 42%
  29. Πρωτοβάθμιοι επόπτες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης: 41%
  30. Αναλυτές Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων: 41%
  31. Διασκεδαστές και ψυχαγωγοί: 37%
  32. Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές: 37%
  33. Διαχειριστές ακινήτων, κτηματομεσιτικές και κοινοτικές ενώσεις: 34%
  34. Οικονομικοί διευθυντές: 32%
  35. Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%
  36. Τεχνικοί ήχου και εικόνας: 30%
  37. Θυρωροί ξενοδοχείων: 29%
  38. Υπάλληλοι διαχείρισης παραγγελιών: 28%
  39. Μεσιτικά γραφεία: 27%
  40. Φαρμακοποιοί: 26%
  41. Λογιστές και ελεγκτές: 24%
  42. Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%
  43. Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%
  44. Μοντέρ ταινιών και βίντεο: 17%

Παρά αυτές τις προβλέψεις, το OpenAI διευκρινίζει ότι ο στόχος της μελέτης δεν είναι να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους άμεσα.

Αντίθετα, η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της καθημερινής εργασίας και υπογραμμίζει τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών ως τρόπο μετασχηματισμού του κόσμου της εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα ποδοσφαίρου - Ελεύθερος παραμένει ο δράστης

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου στη Ρόδο - Πώς «σκηνοθέτησαν ληστεία» ο γιος και ο συνεργός του

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Τρίτο άνθρωπο «μυστήριο» αναζητούν οι αρχές για τη δολοφονία του 31χρονου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στο λιμάνι της Αίγινας: 9χρονος τραυματίστηκε κατά την επιβίβαση σε πλοίο - Διακομίζεται με σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Ζάρακες Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

17:11ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, θέλω όλο το κιμπούτς να πάρει φωτιά»: Η εντολή της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γάζα μετέβη ο επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή - Αποκλείει την ανάπτυξη Αμερικανών στρατιωτών στον θύλακα

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Φιντάν με Σύρους αξιωματούχους την Κυριακή - Λίγες ημέρες μετά την έκκλησή του στους Κούρδους να εγκαταλείψουν το «αποσχιστικό τους πρόγραμμα»

16:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην κορυφή o Κέντρικ Ναν: Καλύτερη φάση της αγωνιστικής το καλάθι νίκης του Αμερικανού

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

16:48ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε γυναίκα που κακοποιείται, πρέπει να μιλάει» λέει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Σε θεραπεία για καρκίνο υποβάλλεται ο Τζο Μπάιντεν - Διαγνώστηκε με επιθετική μορφή της ασθένειας τον Μάιο

16:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Χειροπέδες σε 27χρονο αλλοδαπό για λαθρεμπόριο - Πάνω από 15.000 πακέτα τσιγάρα βρέθηκαν στο σπίτι του

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια εμπλοκή της Μελάνια Τραμπ - Γιατί διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Πούτιν

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ «γκρέμισε» τη Νίκη Βόλου, στην κορυφή ο Ηρακλής

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Διεθνή Σύνοδο παρουσία Τραμπ θα φιλοξενήσει η Αίγυπτος

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Τα λείψανα 6χρονης που παρασύρθηκε από το τσουνάμι βρέθηκαν μετά από 14 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα ποδοσφαίρου - Ελεύθερος παραμένει ο δράστης

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Επιζών της σφαγής στο Nova Festival βρέθηκε νεκρός 2 χρόνια μετά τον φόνο της συντρόφου του από τη Χαμάς

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου στη Ρόδο - Πώς «σκηνοθέτησαν ληστεία» ο γιος και ο συνεργός του

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Ζάρακες Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια εμπλοκή της Μελάνια Τραμπ - Γιατί διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Πούτιν

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Η Τουρκία «απομακρύνεται» από το ΝΑΤΟ - Θέλει τριμερή συμμαχία με Ρωσία και Κίνα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Η εκεχειρία στον αέρα: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει στη Χαμάς

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Οι αφανείς ήρωες του λαϊκού τραγουδιού: μεγάλοι, άγνωστοι συνθέτες- Α’ μέρος

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με την ταυτότητα του δολοφόνου - Σενάριο για «συμβόλαιο θανάτου» από επαγγελματία

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

14:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Τετράχρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ