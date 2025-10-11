Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος

Δύο επιχειρήσεις καινοτομούν, απασχολώντας πολίτες επί πληρωμή απλώς για να κάνουν οικιακές εργασίες

Newsbomb

Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος
GETTY.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Encord, Micro1 και Scale AI, προσλαμβάνουν ανθρώπους απλώς για να βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους να διπλώνουν ρούχα. Ο λόγος είναι ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και να εκπαιδεύσουν τα… ρομπότ.

Τα ρομπότ δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να μάθουν, οπότε οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δράση.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες πληρώνονται για να βιντεοσκοπούν οικιακές εργασίες, όπως το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων και το δίπλωμα ρούχων, με σκοπό να βοηθήσουν στην εκπαίδευση ανθρωποειδών ρομπότ.

Η ρομποτική έχει μετατραπεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, με μεγάλους επενδυτές, όπως ο Βίνοντ Κόσλα (συνιδρυτής της Sun Microsystems και ιδρυτής της Khosla Ventures), να στοιχηματίζουν ότι ο τομέας θα βιώσει σύντομα τη… δική του στιγμή ChatGPT, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται.

Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στη ρομποτική αυξάνονται ραγδαία, φτάνοντας τα 12,1 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής εφέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας χρηματοοικονομικών δεδομένων και ανάλυσης, PitchBook.

Ταυτόχρονα, η βιομηχανία της ρομποτικής έχει ένα πρόβλημα με τα δεδομένα. Ορισμένες εταιρείες –όπως η OpenAI– που κατασκευάζουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), μπορούν να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων από το διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα ρομπότ χρειάζονται διαφορετικά είδη δεδομένων για να μάθουν βασικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν τελικά να ενταχθούν σε μία γραμμή παραγωγής ή να σκουπίσουν το πάτωμα της κουζίνας σας

«Σε αντίθεση με τα LLM, η ρομποτική δεν διαθέτει το διαδίκτυο ως έτοιμο σύνολο δεδομένων. Πρέπει να δημιουργήσετε δεδομένα εκπαίδευσης από το μηδέν στον πραγματικό κόσμο, κάτι που είναι πολύ δυσκολότερο», επεσήμανε ο Ούλρικ Χάνσεν, συνιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας Encord που ασχολείται με την επισήμανση δεδομένων, μιλώντας στο Business Insider.

Ακόμη, γνωστοποίησε ότι οι τιμές μπορούν να φτάσουν έως και 150 δολάρια / ώρα για ένα βίντεο με εξειδικευμένες εργασίες, όπως ο χειρισμός χειρουργικού εξοπλισμού.

Προφανώς, είναι ακόμη νωρίς και η εύρεση κατάλληλων δεδομένων εκπαίδευσης για ρομπότ παραμένει μία πρόκληση. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα στελέχη εταιρειών τονίζουν ότι τούς… ιντριγκάρει η συγκεκριμένη ενέργεια.

Η νεοσύστατη εταιρεία ρομποτικής Scale AI δημοσίευσε αγγελία στο Craigslist, υποσχόμενη να πληρώσει από 10 έως 20 δολάρια / ώρα σε άτομα που θα βιντεοσκοπούσαν τον εαυτό τους με τα κινητά τους τηλέφωνα ενώ έκαναν δουλειές του σπιτιού, όπως το ξεσκόνισμα ή το μαγείρεμα.

Ο ιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται υπό άκρα μυστικότητα, σημείωσε ότι η εύρεση καλών δεδομένων εκπαίδευσης παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. «Δεν υπάρχουν σημαντικά σύνολα δεδομένων που μπορείς να αγοράσεις. Τα μεγαλύτερα είναι περίπου 5.000 ώρες, κάτι που δεν είναι καθόλου αρκετό», υπογράμμισε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari Elettrica, το πρώτο ηλεκτρικό από το Maranello, είναι high tech

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:Το φαινόμενο La Niña επιστρέφει – Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες καταβολής

07:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA Born & Tavascan: Ακόμα πιο ελκυστικά με μειωμένες τιμές

07:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια

07:16LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό φιλί σε εκδήλωση

07:15LIFESTYLE

Ryan Raynolds: Αποκάλυψε ποιος θα ήταν ο μόνος λόγος που δεν θα έκανε 4 παιδιά με την Blake Lively

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διεργασίες στην εκδήλωση των 3 Ινστιτούτων - Το «άνοιγμα» Δούκα, η παρουσία Φάμελλου και το σχέδιο της Κατσέλη

07:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Παρουσιαστές, εκπομπές και σειρές που ξεκίνησαν με φόρα τη φετινή σεζόν – Ποιοι κερδίζουν τις εντυπώσεις

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός ξανά ο Λεκορνί με απόφαση Μακρόν - Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης και απειλές για μομφή

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος με το βλέμμα στο μέλλον

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποια μειώνονται έως 73% – Οφέλη για «μεσαία τάξη» και ακριβές περιοχές

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκεχειρία με τη «σφραγίδα Τραμπ» - Ελπίδα αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: Κτηνοτρόφοι αγοράζουν παράνομα εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:Το φαινόμενο La Niña επιστρέφει – Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2009

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο ωκεάνιο ρεύμα της Γης επιβραδύνεται δραματικά – Και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

07:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Παρουσιαστές, εκπομπές και σειρές που ξεκίνησαν με φόρα τη φετινή σεζόν – Ποιοι κερδίζουν τις εντυπώσεις

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

07:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες καταβολής

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ