Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος

Νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Encord, Micro1 και Scale AI, προσλαμβάνουν ανθρώπους απλώς για να βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους να διπλώνουν ρούχα. Ο λόγος είναι ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και να εκπαιδεύσουν τα… ρομπότ.

Τα ρομπότ δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να μάθουν, οπότε οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δράση.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες πληρώνονται για να βιντεοσκοπούν οικιακές εργασίες, όπως το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων και το δίπλωμα ρούχων, με σκοπό να βοηθήσουν στην εκπαίδευση ανθρωποειδών ρομπότ.

Η ρομποτική έχει μετατραπεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, με μεγάλους επενδυτές, όπως ο Βίνοντ Κόσλα (συνιδρυτής της Sun Microsystems και ιδρυτής της Khosla Ventures), να στοιχηματίζουν ότι ο τομέας θα βιώσει σύντομα τη… δική του στιγμή ChatGPT, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται.

Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στη ρομποτική αυξάνονται ραγδαία, φτάνοντας τα 12,1 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής εφέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας χρηματοοικονομικών δεδομένων και ανάλυσης, PitchBook.

Ταυτόχρονα, η βιομηχανία της ρομποτικής έχει ένα πρόβλημα με τα δεδομένα. Ορισμένες εταιρείες –όπως η OpenAI– που κατασκευάζουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), μπορούν να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων από το διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα ρομπότ χρειάζονται διαφορετικά είδη δεδομένων για να μάθουν βασικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν τελικά να ενταχθούν σε μία γραμμή παραγωγής ή να σκουπίσουν το πάτωμα της κουζίνας σας

«Σε αντίθεση με τα LLM, η ρομποτική δεν διαθέτει το διαδίκτυο ως έτοιμο σύνολο δεδομένων. Πρέπει να δημιουργήσετε δεδομένα εκπαίδευσης από το μηδέν στον πραγματικό κόσμο, κάτι που είναι πολύ δυσκολότερο», επεσήμανε ο Ούλρικ Χάνσεν, συνιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας Encord που ασχολείται με την επισήμανση δεδομένων, μιλώντας στο Business Insider.

Ακόμη, γνωστοποίησε ότι οι τιμές μπορούν να φτάσουν έως και 150 δολάρια / ώρα για ένα βίντεο με εξειδικευμένες εργασίες, όπως ο χειρισμός χειρουργικού εξοπλισμού.

Προφανώς, είναι ακόμη νωρίς και η εύρεση κατάλληλων δεδομένων εκπαίδευσης για ρομπότ παραμένει μία πρόκληση. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα στελέχη εταιρειών τονίζουν ότι τούς… ιντριγκάρει η συγκεκριμένη ενέργεια.

Η νεοσύστατη εταιρεία ρομποτικής Scale AI δημοσίευσε αγγελία στο Craigslist, υποσχόμενη να πληρώσει από 10 έως 20 δολάρια / ώρα σε άτομα που θα βιντεοσκοπούσαν τον εαυτό τους με τα κινητά τους τηλέφωνα ενώ έκαναν δουλειές του σπιτιού, όπως το ξεσκόνισμα ή το μαγείρεμα.

Ο ιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται υπό άκρα μυστικότητα, σημείωσε ότι η εύρεση καλών δεδομένων εκπαίδευσης παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. «Δεν υπάρχουν σημαντικά σύνολα δεδομένων που μπορείς να αγοράσεις. Τα μεγαλύτερα είναι περίπου 5.000 ώρες, κάτι που δεν είναι καθόλου αρκετό», υπογράμμισε.