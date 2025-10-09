Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει αλλαγές στις ζωές μας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030
Associated Press
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπάρχουν νέες ανησυχίες στον κόσμο της εργασίας, καθώς συνεχίζονται οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει σύντομα τον ανθρώπινο παράγοντα στον χώρο εργασίας. Ενώ ορισμένοι κλάδοι παρουσιάζουν ενιαία στάση και αρνούνται να υποκύψουν στην αυτοματοποίηση από την AI, άλλοι ήδη ενδίδουν στην πιο αποδοτική προσέγγιση.

Η πρόσφατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν περνά απαρατήρητη, αλλά πέρα από τις ανησυχίες για ανθρώπους που θα ερωτευτούν την AI ή για τον κίνδυνο να μας εξαφανίσει από προσώπου γης, υπάρχει και ο φόβος ότι η AI θα μας αντικαταστήσει στην εργασία πολύ σύντομα.

Διάφοροι «νονοί» της AI και ακόμη και ο Μπιλ Γκέιτς έχουν προβλέψει ποιες δουλειές θα καταστούν παρωχημένες χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, με την OpenAI να καταγράφει ακόμη και 44 θέσεις εργασίας που βρίσκονται περισσότερο σε κίνδυνο.

Παρόλο που φαίνεται ότι οι υδραυλικοί είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μείνουν ασφαλείς από την επανάσταση της AI, υπάρχουν και άλλοι που φαίνεται να διασώζονται από την ανεργία.

Μιλώντας στο podcast Diary of a CEO του Στίβεν Μπάρτλετ, ο ειδικός στην AI Δρ Ρόμαν Γιαμπολσκι προβλέπει ότι η μυθική τεχνητή γενική νοημοσύνη θα εμφανιστεί μέχρι το 2027. Πηγαίνοντας παραπέρα, η καθημερινή εργασία θα είναι τελείως διαφορετική μέχρι το 2030, καθώς προειδοποιεί: «Σε πέντε χρόνια, όλη η φυσική εργασία μπορεί επίσης να αυτοματοποιηθεί».

Σχεδιάζοντας μια ζοφερή εικόνα, προσέθεσε: «Κοιτάζουμε έναν κόσμο με επίπεδα ανεργίας που δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν μιλάμε για 10% ανεργία, που είναι ανησυχητικό, αλλά για 99%».

Ποιες πέντε δουλειές θα μείνουν ασφαλείς από την αυτοματοποίηση;

Σύμφωνα με τον Γιαμπολσκι, ίσως να αξίζει να στραφούμε σε νέες καριέρες, με μερικούς πολύ συγκεκριμένους κλάδους να αντέχουν στην «αποκάλυψη» της AI. Ο ειδικός εξήγησε ότι όσοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά την πολυτέλεια της ανθρώπινης επαφής θα κρατήσουν κάποιες θέσεις εργασίας ασφαλείς: «Ό,τι μένει είναι δουλειές όπου, για κάποιο λόγο, προτιμάς να τις κάνει ένας άλλος άνθρωπος».

Δίνοντας το παράδειγμα των λογιστών, επαναλαμβάνει ότι παρόλο που η AI μπορεί να κάνει μαθηματικά με αστραπιαία ταχύτητα, οι πλούσιοι πιθανότατα θα προτιμήσουν τους «παραδοσιακούς» τρόπους: «Ο Γουόρεν Μπάφετ δεν θα στραφεί στην AI. Θα χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο λογιστή του».

Υπάρχει επίσης η αναφορά ότι οι δουλειές που γίνονται από ανθρώπους μπορεί να γίνουν ένα είδος «φετίχ». Υποτίθεται ότι θα υπάρχει ένα «μικρό υποσύνολο» της αγοράς για όσους αναζητούν χειροποίητες δημιουργίες, αν και αυτό δεν θα αρκεί για να προσφέρει σταθερή εργασία σε πολλούς. Για όσους θέλουν χειροποίητα προϊόντα, πιθανότατα θα πληρώνουν περισσότερο από τα μαζικής παραγωγής προϊόντα στην Κίνα.

Μέσα στις πρόσφατες ανησυχίες για ανθρώπους που χρησιμοποιούν AI ως θεραπευτή, ο Γιαμπολσκι λέει ότι οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι σε αυτόν τον τομέα: «Σε έναν κόσμο υπερανθρώπινης νοημοσύνης, που ορίζεται ως καλύτερη από όλους τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς, τι μπορείς να προσφέρεις; Εσύ ξέρεις καλύτερα από οποιονδήποτε τι σημαίνει να είσαι εσύ».

Θα χρειάζονται άνθρωποι για την εποπτεία της AI

Αν αναρωτιέστε «ποιος επιτηρεί τους επιτηρητές;», θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ανθρώπους για να παρακολουθούν την AI. Ο Γιαμπολσκι προβλέπει ότι θα χρειάζονται εργαζόμενοι για να εξασφαλίζουν ότι η AI παίρνει τις ίδιες αποφάσεις που θα έπαιρνε ένας άνθρωπος, και παρόλο που η πλήρης επίβλεψη από ανθρώπους θα ήταν πολύ δύσκολη, αναμένεται μια σταδιακή εισαγωγή της υπερανθρώπινης AI τα επόμενα 50 χρόνια αντί για μόλις πέντε. Επανέλαβε: «Σε αυτό το σημείο, προσπαθούμε να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο».

Τέλος, θα χρειάζεται κάποιος να εξηγεί την AI σε όλους. Μπορεί να νιώθετε αρκετά γνώστες της τεχνολογίας τώρα, αλλά ακόμα και όσοι βρίσκονται στην κορυφή μερικές φορές δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την ταχύτητα της AI, οπότε χρειάζεται η ανθρώπινη επαφή για να μας διδάξει.

Αν σκοπεύετε να εντάξετε την AI στην επιχείρησή σας, θα υπάρχει ακόμα ανάγκη για κάποιον που να εξηγεί γιατί μπορεί να θέλετε να αντικαταστήσετε το ανθρώπινο προσωπικό σας με ρομπότ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου του αλλοδαπού για την επίθεση σε οδηγό του Μετρό

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες - Τα φαβορί και οι παγίδες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Είστε ειρηνοποιός» - Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ευχαριστούν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Συγγρού - Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος θερμότερος που μετρήθηκε ποτέ στη Γη

08:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες σφαίρες μπορεί να αντέξει ένα μεγάλο SUV;

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Dolly Parton: «Δεν πέθανα ακόμη» - Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία της η τραγουδίστρια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από 100 έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους - Τα κριτήρια και προϋποθέσεις

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο Λύκειο - Πότε είναι υποχρεωτική και η προφορική διαδικασία

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Η ΕΛΑΣ εξετάζει τις προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του 68χρονου

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Τι σημαίνει ότι «έφεραν πίσω τον κινητήρα»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη έπειτα από άγρια καταδίωξη - Βίντεο

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «κολλάει» η ανακάλυψη που έλαβε το Νόμπελ Χημείας με το τσαντάκι της Ερμιόνης στις ταινίες του «Χάρι Πότερ»

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας – To Σάββατο θα απελευθερωθούν οι όμηροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ