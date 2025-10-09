Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

Υπάρχουν νέες ανησυχίες στον κόσμο της εργασίας, καθώς συνεχίζονται οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει σύντομα τον ανθρώπινο παράγοντα στον χώρο εργασίας. Ενώ ορισμένοι κλάδοι παρουσιάζουν ενιαία στάση και αρνούνται να υποκύψουν στην αυτοματοποίηση από την AI, άλλοι ήδη ενδίδουν στην πιο αποδοτική προσέγγιση.

Η πρόσφατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν περνά απαρατήρητη, αλλά πέρα από τις ανησυχίες για ανθρώπους που θα ερωτευτούν την AI ή για τον κίνδυνο να μας εξαφανίσει από προσώπου γης, υπάρχει και ο φόβος ότι η AI θα μας αντικαταστήσει στην εργασία πολύ σύντομα.

Διάφοροι «νονοί» της AI και ακόμη και ο Μπιλ Γκέιτς έχουν προβλέψει ποιες δουλειές θα καταστούν παρωχημένες χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, με την OpenAI να καταγράφει ακόμη και 44 θέσεις εργασίας που βρίσκονται περισσότερο σε κίνδυνο.

Παρόλο που φαίνεται ότι οι υδραυλικοί είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μείνουν ασφαλείς από την επανάσταση της AI, υπάρχουν και άλλοι που φαίνεται να διασώζονται από την ανεργία.

Μιλώντας στο podcast Diary of a CEO του Στίβεν Μπάρτλετ, ο ειδικός στην AI Δρ Ρόμαν Γιαμπολσκι προβλέπει ότι η μυθική τεχνητή γενική νοημοσύνη θα εμφανιστεί μέχρι το 2027. Πηγαίνοντας παραπέρα, η καθημερινή εργασία θα είναι τελείως διαφορετική μέχρι το 2030, καθώς προειδοποιεί: «Σε πέντε χρόνια, όλη η φυσική εργασία μπορεί επίσης να αυτοματοποιηθεί».

Σχεδιάζοντας μια ζοφερή εικόνα, προσέθεσε: «Κοιτάζουμε έναν κόσμο με επίπεδα ανεργίας που δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν μιλάμε για 10% ανεργία, που είναι ανησυχητικό, αλλά για 99%».

Ποιες πέντε δουλειές θα μείνουν ασφαλείς από την αυτοματοποίηση;

Σύμφωνα με τον Γιαμπολσκι, ίσως να αξίζει να στραφούμε σε νέες καριέρες, με μερικούς πολύ συγκεκριμένους κλάδους να αντέχουν στην «αποκάλυψη» της AI. Ο ειδικός εξήγησε ότι όσοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά την πολυτέλεια της ανθρώπινης επαφής θα κρατήσουν κάποιες θέσεις εργασίας ασφαλείς: «Ό,τι μένει είναι δουλειές όπου, για κάποιο λόγο, προτιμάς να τις κάνει ένας άλλος άνθρωπος».

Δίνοντας το παράδειγμα των λογιστών, επαναλαμβάνει ότι παρόλο που η AI μπορεί να κάνει μαθηματικά με αστραπιαία ταχύτητα, οι πλούσιοι πιθανότατα θα προτιμήσουν τους «παραδοσιακούς» τρόπους: «Ο Γουόρεν Μπάφετ δεν θα στραφεί στην AI. Θα χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο λογιστή του».

Υπάρχει επίσης η αναφορά ότι οι δουλειές που γίνονται από ανθρώπους μπορεί να γίνουν ένα είδος «φετίχ». Υποτίθεται ότι θα υπάρχει ένα «μικρό υποσύνολο» της αγοράς για όσους αναζητούν χειροποίητες δημιουργίες, αν και αυτό δεν θα αρκεί για να προσφέρει σταθερή εργασία σε πολλούς. Για όσους θέλουν χειροποίητα προϊόντα, πιθανότατα θα πληρώνουν περισσότερο από τα μαζικής παραγωγής προϊόντα στην Κίνα.

Μέσα στις πρόσφατες ανησυχίες για ανθρώπους που χρησιμοποιούν AI ως θεραπευτή, ο Γιαμπολσκι λέει ότι οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι σε αυτόν τον τομέα: «Σε έναν κόσμο υπερανθρώπινης νοημοσύνης, που ορίζεται ως καλύτερη από όλους τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς, τι μπορείς να προσφέρεις; Εσύ ξέρεις καλύτερα από οποιονδήποτε τι σημαίνει να είσαι εσύ».

Θα χρειάζονται άνθρωποι για την εποπτεία της AI

Αν αναρωτιέστε «ποιος επιτηρεί τους επιτηρητές;», θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ανθρώπους για να παρακολουθούν την AI. Ο Γιαμπολσκι προβλέπει ότι θα χρειάζονται εργαζόμενοι για να εξασφαλίζουν ότι η AI παίρνει τις ίδιες αποφάσεις που θα έπαιρνε ένας άνθρωπος, και παρόλο που η πλήρης επίβλεψη από ανθρώπους θα ήταν πολύ δύσκολη, αναμένεται μια σταδιακή εισαγωγή της υπερανθρώπινης AI τα επόμενα 50 χρόνια αντί για μόλις πέντε. Επανέλαβε: «Σε αυτό το σημείο, προσπαθούμε να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο».

Τέλος, θα χρειάζεται κάποιος να εξηγεί την AI σε όλους. Μπορεί να νιώθετε αρκετά γνώστες της τεχνολογίας τώρα, αλλά ακόμα και όσοι βρίσκονται στην κορυφή μερικές φορές δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την ταχύτητα της AI, οπότε χρειάζεται η ανθρώπινη επαφή για να μας διδάξει.

Αν σκοπεύετε να εντάξετε την AI στην επιχείρησή σας, θα υπάρχει ακόμα ανάγκη για κάποιον που να εξηγεί γιατί μπορεί να θέλετε να αντικαταστήσετε το ανθρώπινο προσωπικό σας με ρομπότ.