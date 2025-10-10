Η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε «φωνή» στα δέντρα - «Η φροντίδα σου με ζεσταίνει»

Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα δέντρα πλέον έχουν «φωνή».

Μπορεί αυτό να ακούγεται σαν να είναι βγαλμένο από ένα παραμύθι, αλλά η εταιρεία Droga5, με έδρα το Λονδίνο, που στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των νέων και της φύσης έχει μετατρέψει αυτό το όνειρο σε πραγματικότητα.

Η εταιρεία σε συνεργασία με το Agency for Nature, κατάφεραν να δώσουν «φωνή» σε δέντρα της βρετανικής πρωτεύουσας, του Δουβλίνου και του Ώστιν του Τέξας, μέσω του AI.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε «φωνή» στα δέντρα

Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, τα βιοηλεκτρικά σήματα κάθε δέντρου μετατράπηκαν σε ομιλία. Το μοντέλο τροφοδοτήθηκε με πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής και την ιστορία των δέντρων, καθώς και με δεδομένα από αισθητήρες που καταγράφουν μετρήσεις όπως η ταχύτητα του ανέμου, η θερμοκρασία και η υγρασία του εδάφους.

Η τεχνητή νοημοσύνη λειτούργησε ως ο «εγκέφαλος» των δέντρων, επιτρέποντας στις μοναδικές τους προσωπικότητες να «λάμψουν» καθώς συνομίλησαν σε πραγματικό χρόνο με περισσότερα από 100 άτομα.

«Η φροντίδα σου με ζεσταίνει», είπε μια 50χρονη βελανιδιά στον δήμαρχο του Ώστιν, Steve Adler, ο οποίος την ρώτησε πώς θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή της. «Θα με βοηθούσε μια πιο σταθερή θερμοκρασία και υγρασία. Σε ευχαριστώ που ρώτησες», απάντησε το δέντρο.

«Η ελπίδα μου ήταν να κάνω τους ανθρώπους να νοιάζονται ξανά για την φύση, να προκαλέσω λίγη ενσυναίσθηση για κάτι μεγαλύτερο από εμάς», εξήγησε ο Evan Greally από την Droga5.

Υπάρχουν μελλοντικά σχέδια, αλλά για την ώρα είναι μυστικά, για να δοθεί φωνή σε περισσότερα δέντρα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα είπε ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε μια μέρα να χρησιμοποιηθεί από τους αγρότες για να συνομιλούν με τις καλλιέργειές τους ή για να προβλέπουν τις πυρκαγιές μιλώντας με τα δάση.

