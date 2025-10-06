Τα δέντρα του Αμαζονίου «παχαίνουν» λόγω αυξημένων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα

Τα δέντρα του Αμαζονίου γίνονται «παχύτερα» λόγω των αυξημένων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν γίνει πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή από ό,τι πίστευαν έως τώρα οι ειδικοί.

Αυτό προκύπτει από μια νέα μελέτη που πραγματοποίησε μια διεθνής ομάδα δασολόγων, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το μέσο μέγεθος των κορμών των δέντρων στον Αμαζόνιο έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εν μέσω έντονων κλιματικών ανησυχιών.

«Παρά τις έντονες ανησυχίες ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να είχε αρνητικές επιπτώσεις στα δέντρα του Αμαζονίου και να υπονόμευε το "φαινόμενο της δεξαμενής του άνθρακα", το CO2 φαίνεται να βοηθά τα δέντρα να αναπτυχθούν», δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης, Dr. Adriane Esquivel-Muelbert, από το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, στην Αγγλία. «Αυτό δείχνει την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα αυτών των δασών (σ.σ. στην κλιματική αλλαγή), τουλάχιστον για την ώρα».

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι η έρευνά τους υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία της προστασίας των τροπικών δασών.

«Δεν μπορούμε απλά να φυτέψουμε νέα δέντρα και να περιμένουμε να προσφέρουν τα ίδια οφέλη σε ό,τι αφορά τον άνθρακα ή τη βιοποικιλότητα με τα παλιά, φυσικά δάση», προειδοποίησε η Dr. Rebecca Banbury Morgan από το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, στην Αγγλία.

Με πληροφορίες από positive.news

