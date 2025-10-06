Τα δέντρα του Αμαζονίου «παχαίνουν» λόγω αυξημένων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα

Νέα έρευνα από μια διεθνής ομάδα δασολόγων δείχνει ότι τα δέντρα στον Αμαζόνιο έχουν γίνει πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή

Newsbomb

Τα δέντρα του Αμαζονίου «παχαίνουν» λόγω αυξημένων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα δέντρα του Αμαζονίου γίνονται «παχύτερα» λόγω των αυξημένων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν γίνει πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή από ό,τι πίστευαν έως τώρα οι ειδικοί.

Αυτό προκύπτει από μια νέα μελέτη που πραγματοποίησε μια διεθνής ομάδα δασολόγων, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το μέσο μέγεθος των κορμών των δέντρων στον Αμαζόνιο έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εν μέσω έντονων κλιματικών ανησυχιών.

«Παρά τις έντονες ανησυχίες ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να είχε αρνητικές επιπτώσεις στα δέντρα του Αμαζονίου και να υπονόμευε το "φαινόμενο της δεξαμενής του άνθρακα", το CO2 φαίνεται να βοηθά τα δέντρα να αναπτυχθούν», δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης, Dr. Adriane Esquivel-Muelbert, από το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, στην Αγγλία. «Αυτό δείχνει την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα αυτών των δασών (σ.σ. στην κλιματική αλλαγή), τουλάχιστον για την ώρα».

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι η έρευνά τους υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία της προστασίας των τροπικών δασών.

«Δεν μπορούμε απλά να φυτέψουμε νέα δέντρα και να περιμένουμε να προσφέρουν τα ίδια οφέλη σε ό,τι αφορά τον άνθρακα ή τη βιοποικιλότητα με τα παλιά, φυσικά δάση», προειδοποίησε η Dr. Rebecca Banbury Morgan από το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, στην Αγγλία.

Με πληροφορίες από positive.news

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:37ΚΟΣΜΟΣ

Τα δέντρα του Αμαζονίου «παχαίνουν» λόγω αυξημένων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα - «Έχουν γίνει πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή»

08:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ισοπεδωτικός» ο ΠΑΟΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Τροχαίο στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός - Που παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τίτλοι τέλους για το ΣΔΟΕ έπειτα από 27 χρόνια – Στην ΑΑΔΕ εντάσσονται τα μέλη του

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έστειλε Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον - Ο Νιούσομ θα προσφύγει στα δικαστήρια

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ανησυχεί την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι - Ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν το αίτημά του

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το πρωτότυπο έχει εξωτερικό τιμόνι στο πίσω μέρος!

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά αλήθειες και μύθοι για το 13ωρο: Τι θα ισχύσει για τους εργαζομένους

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί και τον άλειψε με λάδι - Ξεκινά η δίκη του για σεξουαλική παρενόχληση

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: Κρίσιμη κυβερνητική σύσκεψη – Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Σήμερα οι κρίσιμες συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ - 24 οι νεκροί σε ένα 24ωρο

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστό σήμερα για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

07:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμπάνιες εξωστρέφειας από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μία εβδομάδα πριν το πρώτο «πείραμα» της Λούκας

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες του στολίσκου Flotilla για τη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara» - Σε ποιες περιοχές ρίξει το περισσότερο «νερό»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ανησυχεί την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι - Ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν το αίτημά του

06:40LIFESTYLE

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Τροχαίο στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός - Που παρατηρούνται καθυστερήσεις

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά αλήθειες και μύθοι για το 13ωρο: Τι θα ισχύσει για τους εργαζομένους

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για να προχωρήσει το έργο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί και τον άλειψε με λάδι - Ξεκινά η δίκη του για σεξουαλική παρενόχληση

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ