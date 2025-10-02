Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

Κάθε φορά που μια τουαλέτα στη Μελβούρνη τραβάει το καζανάκι, τα λύματα ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι από την αστική περιοχή προς μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη μεταξύ των παρατηρητών πουλιών.

Μετά τη διαδικασία επεξεργασίας, η κυβέρνηση επιτρέπει στην εγκατάσταση να διατηρεί ορισμένα πλεονάζοντα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων και εντόμων – δημιουργώντας τη βάση της τροφικής αλυσίδας σε μια περιοχή με έλη και λάσπες που τα πουλιά αγαπούν.

Στην Εγκατάσταση Δυτικής Επεξεργασίας, στις ακτές του Κόλπου Φίλιπς στη Βικτόρια, έχουν καταγραφεί 300 διαφορετικά είδη πουλιών, ανάμεσά τους και απειλούμενα είδη όπως ο πορτοκαλοκοιλιάς παπαγάλος.

Στα πλημμυρισμένα χωράφια, οι επισκέπτες παρατηρητές πουλιών μπορούν να δουν τον μπρόλγκα, έναν γερανό κοινό στο γειτονικό Κουίνσλαντ αλλά απειλούμενο στη Βικτόρια. Στον ουρανό, σμήνη θαλασσοπουλιών και αρπακτικών πετούν αναζητώντας τροφή ή τόπους φωλιάσματος, ενώ τα παραθαλάσσια πουλιά περπατούν με ενθουσιασμό στα τεχνητά λάσπες, ψάχνοντας για γεύματα.

50 δισεκατομμύρια γαλόνια λυμάτων και νερού ρέουν μέσα από τις 32 τεράστιες λίμνες της εγκατάστασης. Ορισμένες από αυτές είναι αναερόβιες, δηλαδή χωρίς οξυγόνο, όπου καταστρέφονται οι επιβλαβείς βακτηρίες και καλλιεργούνται οι ευεργετικές βακτηρίες που διασπούν τα λύματα.

Οι οξυγονωμένες, ή αερόβιες, λίμνες εργάζονται στη συνέχεια για τη μείωση των επιπέδων αζώτου – μιας ουσίας κοινής στα ανθρώπινα λύματα που μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη ανάπτυξη επιβλαβών φυκιών, εάν υπερβεί τα όρια στον κόλπο, τον τελικό προορισμό του νερού μετά την επεξεργασία στις άλλες λίμνες, όπου ενισχύεται η ζωή.

«Το νερό που καταλήγει στον κόλπο στο τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας περιέχει ακόμα πολλά θρεπτικά στοιχεία», λέει ο Κόντι Μακόρμακ, υπεύθυνος προστασίας και διαχείρισης γης της Melbourne Water, σε επίσκεψη του Guardian Australia στην Εγκατάσταση Δυτικής Επεξεργασίας.

Τα θρεπτικά αυτά στοιχεία αφήνονται σκόπιμα – για να στηρίξουν τη βιοποικιλότητα του χώρου – ενώ ο ρόλος ανθρώπων όπως ο Μακόρμακ είναι να διασφαλίζουν ότι δεν θα προκαλέσουν ποτέ ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκιών. Ο ίδιος είναι λάτρης της παρατήρησης πουλιών και ιδιαίτερα των παραθαλάσσιων ειδών.

«Τα θρεπτικά στοιχεία στο νερό παρέχουν τροφή για τα έντομα και επιτρέπουν στη βλάστηση να αναπτυχθεί», εξηγεί. «Ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια της δουλειάς μου είναι ότι χαμηλώνω αυτές τις λίμνες για να δημιουργήσω όμορφες λάσπες για τα παραθαλάσσια πουλιά, αλλά μόλις εκτεθεί η λάσπη, υπάρχει τόσο πολύ θρεπτικό στο νερό που η βλάστηση αναπτύσσεται αμέσως».

Οι παρατηρητές πουλιών μπορούν να αιτηθούν κλειδί πρόσβασης σε αυτήν την ενεργή βιομηχανική εγκατάσταση και λίγα δίνονται στην κοινότητα των μελβουρνέζων birders. Μια γρήγορη αναζήτηση στο Flickr για την «Western Treatment Plant» αποκαλύπτει τον πλούτο των ειδών που απολαμβάνουν να βλέπουν και να φωτογραφίζουν.