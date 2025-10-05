Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Από τα 193 χρόνια αναμονής οι ατμοσφαιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν σε μόλις πέντε χρόνια

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Λονδρέζοι μπορούν πλέον να αναπνέουν με μεγαλύτερη άνεση. Για πρώτη φορά το 2024, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Λονδίνο έπεσαν εντός των νόμιμων ορίων, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Το γεγονός ότι το Λονδίνο παραβίαζε επί τόσο καιρό τα όρια για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) αποτελούσε μια διαρκή διαμάχη και πηγή έντονης κριτικής. Ωστόσο, η τήρηση των νομικών υποχρεώσεων αναφορικά με τα επίπεδα NO2 είναι μια εξέλιξη πραγματικά αξιοσημείωτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 2019, οι ειδικοί εκτιμούσαν πως θα χρειαζόταν το εξωφρενικό διάστημα των 193 ετών για να επιτευχθεί ο στόχος, αν δεν λαμβάνονταν περαιτέρω μέτρα.

Οι παρεμβάσεις, ωστόσο, ήρθαν, με κυριότερη την επέκταση της ζώνης υπερ-χαμηλών εκπομπών (Ultra-Low Emissions Zone - ULEZ) της πόλης, η οποία χρεώνει τους οδηγούς παλαιότερων, πιο ρυπογόνων οχημάτων για την είσοδό τους στο κέντρο.

«Η συμμόρφωση του Λονδίνου με την ετήσια μέση οριακή τιμή του Ηνωμένου Βασιλείου για το διοξείδιο του αζώτου το 2024 σηματοδοτεί μια πραγματικά εντυπωσιακή ανατροπή για την ποιότητα του αέρα της πόλης», δήλωσε ο Καθηγητής Φρανκ Κέλι από το Imperial College London. «Πριν από μόλις πέντε χρόνια, έρευνα που διενεργήσαμε εκτιμούσε ότι θα χρειαζόταν σχεδόν δύο αιώνες για να επιτευχθεί αυτό το ορόσημο χωρίς αποφασιστική δράση».

Ο καθηγητής Κέλι κατέληξε τονίζοντας: «Η επιτυχία του Λονδίνου καταδεικνύει τη δύναμη των τολμηρών, τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για την επίτευξη καθαρότερου αέρα».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυρετός» υπολογισμών στο Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ανάσα ξεκούρασης: Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας υποδέχονται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ