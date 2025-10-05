Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Οι Λονδρέζοι μπορούν πλέον να αναπνέουν με μεγαλύτερη άνεση. Για πρώτη φορά το 2024, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Λονδίνο έπεσαν εντός των νόμιμων ορίων, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Το γεγονός ότι το Λονδίνο παραβίαζε επί τόσο καιρό τα όρια για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) αποτελούσε μια διαρκή διαμάχη και πηγή έντονης κριτικής. Ωστόσο, η τήρηση των νομικών υποχρεώσεων αναφορικά με τα επίπεδα NO2 είναι μια εξέλιξη πραγματικά αξιοσημείωτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 2019, οι ειδικοί εκτιμούσαν πως θα χρειαζόταν το εξωφρενικό διάστημα των 193 ετών για να επιτευχθεί ο στόχος, αν δεν λαμβάνονταν περαιτέρω μέτρα.

Οι παρεμβάσεις, ωστόσο, ήρθαν, με κυριότερη την επέκταση της ζώνης υπερ-χαμηλών εκπομπών (Ultra-Low Emissions Zone - ULEZ) της πόλης, η οποία χρεώνει τους οδηγούς παλαιότερων, πιο ρυπογόνων οχημάτων για την είσοδό τους στο κέντρο.

«Η συμμόρφωση του Λονδίνου με την ετήσια μέση οριακή τιμή του Ηνωμένου Βασιλείου για το διοξείδιο του αζώτου το 2024 σηματοδοτεί μια πραγματικά εντυπωσιακή ανατροπή για την ποιότητα του αέρα της πόλης», δήλωσε ο Καθηγητής Φρανκ Κέλι από το Imperial College London. «Πριν από μόλις πέντε χρόνια, έρευνα που διενεργήσαμε εκτιμούσε ότι θα χρειαζόταν σχεδόν δύο αιώνες για να επιτευχθεί αυτό το ορόσημο χωρίς αποφασιστική δράση».

Ο καθηγητής Κέλι κατέληξε τονίζοντας: «Η επιτυχία του Λονδίνου καταδεικνύει τη δύναμη των τολμηρών, τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για την επίτευξη καθαρότερου αέρα».

