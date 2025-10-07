Η ανανεώσιμη ενέργεια ξεπέρασε για πρώτη φορά σε συνολική παραγωγή τον άνθρακα

Η επέκταση με ταχύτητα ρεκόρ των δυνατοτήτων της ηλιακής ενέργειας και η σταθερή αύξηση της αιολικής καθοδηγούν την απομάκρυνση του πλανήτη από τα ορυκτά καύσιμα.

Αεροφωτογραφία ενός αυτοκινήτου στο χώρο του φωτοβολταϊκού σταθμού Aden Solar Power Plant, του πρώτου μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκού σταθμού της Υεμένης κοντά στην πόλη Άντεν, στις 30 Αυγούστου 2025.

REUTERS/Fawaz Salman
Για πρώτη φορά στα χρονικά η παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο και τον ήλιο ήταν περισσότερη από τον ηλεκτρισμό που δημιουργήθηκε από την καύση άνθρακα σύμφωνα με έρευνα, σηματοδοτώντας μια καμπή για το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασαν την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας σε μια μικρή μείωση της χρήσης άνθρακα και φυσικού αερίου, σύμφωνα με έκθεση του think tank Ember για το κλίμα.

Ο κόσμος παρήγαγε σχεδόν ένα τρίτο περισσότερη ηλιακή ενέργεια το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, καλύπτοντας το 83% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η αιολική ενέργεια αυξήθηκε κατά λίγο περισσότερο από 7%, επιτρέποντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντικαταστήσουν για πρώτη φορά τα ορυκτά καύσιμα.

Το ορόσημο αυτό αντιπροσωπεύει «ένα κρίσιμο σημείο καμπής», σύμφωνα με την Małgorzata Wiatros-Motyka, ανώτερη αναλύτρια για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ember και συγγραφέα της έκθεσης, σύμφωνα με τον Guardian.

ηλιακή ενέργεια Κίνα

Αγροτικές εργασίες δίπλα από φωτοβολταϊκά στην Yinchuan της Κίνας, 16 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS/Lewis Jackson

Είπε: «Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αναπτύσσονται πλέον αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρισμό παγκοσμίως. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβολής, όπου η καθαρή ενέργεια συμβαδίζει με την αύξηση της ζήτησης».

Υπερδιπλασιασμός έως το τέλος της δεκαετίας

Σύμφωνα με την έκθεση της Ember, η Κίνα και η Ινδία ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

Μια ξεχωριστή έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (IEA) διαπίστωσε ότι οι παγκόσμιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με το 80% των νέων δυνατοτήτων καθαρής ενέργειας να προέρχονται από την ηλιακή ενέργεια.

Ο Fatih Birol, εκτελεστικός διευθυντής της IEA, δήλωσε: «Η αύξηση της παγκόσμιας ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές τα επόμενα χρόνια θα κυριαρχηθεί από την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, αλλά θα συμβάλουν επίσης η αιολική, η υδροηλεκτρική, η βιοενέργεια και η γεωθερμική ενέργεια».

Η IEA ανέφερε ότι η Κίνα θα παραμείνει η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, με την Ινδία να αναδεικνύεται στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά έως το 2030.

ινδία-ηλιακή-ενέργεια

Φωτοβολταϊκά στην Γκουτζαράτ της Ινδίας, στις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

REUTERS/Amit Dave

«Εκτός από την ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες αγορές, η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να σημειώσει άνοδο σε οικονομίες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας», πρόσθεσε ο Birol.

Μείωση 34% στη χρήση φυσικού αερίου στην Ινδία

Η Κίνα πρόσθεσε περισσότερη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 2% της χρήσης ορυκτών καυσίμων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2024, σύμφωνα με το think tank Ember.

Κατά την ίδια περίοδο, η Ινδία αύξησε την ανανεώσιμη ενέργεια κατά περισσότερο από το τριπλάσιο της ζήτησης ηλεκτρισμού – η οποία ήταν σημαντικά χαμηλότερη φέτος – με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης άνθρακα και φυσικού αερίου κατά 3,1% και 34% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η ζήτηση ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τον αναπτυσσόμενο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής από άνθρακα κατά 17% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στην ΕΕ, η ζήτηση παρουσίασε μόνο μέτρια αύξηση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, αλλά η πτώση της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας λόγω των καιρικών συνθηκών σήμαινε ότι ακόμη και η ταχέως αυξανόμενη ηλιακή ενέργεια δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο και άνθρακα κατά 14% και 1,1% αντίστοιχα.

