Βλάπτει ο τρόπος ταφής των νεκρών τη ζωή στη Γη; Η επιστήμη απαντά
Πώς η καύση και η ταρίχευση μπορεί να καταστρέφουν το οικοσύστημα χωρίς να το ξέρουμε
Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος. Από τις φάλαινες που θρέφουν ολόκληρα οικοσυστήματα στον βυθό, μέχρι τα δέντρα που φυτρώνουν από σαπισμένους κορμούς, η ζωή εξαρτάται σε ένα βαθμό από την αποσύνθεση των νεκρών. Κι όμως, οι σύγχρονες ταφικές πρακτικές μας ίσως διακόπτουν αυτόν τον κύκλο ζωής. Πώς και γιατί;
