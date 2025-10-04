Μεγάλη οικολογική ανάκαμψη στα Νησιά Μάρσαλ μετά την εξάλειψη μαύρων αρουραίων

Οι αρουραίοι είχαν προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στα λεπτά οικοσυστήματα των νησιών Μάρσαλ, ωστόσο, πλέον, τα θαλασσοπούλια έχουν επιστρέψει

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μεγάλη οικολογική ανάκαμψη στα Νησιά Μάρσαλ μετά την εξάλειψη μαύρων αρουραίων

Ανέγγιχτος νησιωτικός βιότοπος για κοράλλια και μεγάλα ψάρια αλλά και πολλά θαλασσοπούλια και θαλάσσιες χελώνες

Σε μια κομβική στιγμή για την ανθεκτικότητα του τοπικού περιβάλλοντος, δύο μικρές νησίδες της Δημοκρατίας των Νησιών Μάρσαλ, το Ατόλη Μπίκαρ και η Νησίδα Τζέμο, γνωρίζουν μια μεγάλη οικολογική αναγέννηση.

Η Island Conservation, μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική οργάνωση, εξάλειψε με επιτυχία τους μαύρους αρουραίους, επιτρέποντας στα αυτόχθονα δάση και τους πληθυσμούς θαλασσοπουλιών να ανακάμψουν.

Η «χρυσή» νησίδα των θαλάσσιων χελωνών

Οι αρουραίοι είχαν προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στα λεπτά οικοσυστήματα των νησιών Μάρσαλ. Ειδικά η Νησίδα Τζέμο, μια ακατοίκητη κοραλλιογενής έκταση 16 εκταρίων, είναι γνωστή ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία τροφοδοσίας για τις πράσινες θαλάσσιες χελώνες και ως καταφύγιο θαλασσοπουλιών. Η εισβολή των τρωκτικών μετέτρεψε την Τζέμο σε ένα είδος «οικολογικού νεκροταφείου», καθώς φυτά, πουλιά και άλλα ζώα έπεφταν θύματα των αρπακτικών.

Η Island Conservation, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε δεκάδες επιτυχημένες εξαλείψεις, εκπαίδευσε τοπικές ομάδες για την απομάκρυνση των αρουραίων με δολώματα, χωρίς να βλάψουν την υπόλοιπη άγρια ζωή.

Θεαματική μεταμόρφωση σε μόλις έναν χρόνο

Μόλις έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Η επίσκεψη στις νησίδες, με τη συμμετοχή της Marshall Islands Marine Resources Authority και μελών της κοινότητας, επιβεβαίωσε την επιτυχία.

«Έπειτα από μόλις έναν χρόνο, η μεταμόρφωση είναι θεαματική. Μια αποικία 2.000 Sooty Terns (μαυροπουλιών) τρέφει εκατοντάδες νεοσσούς, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε καμία», δήλωσε ο Πολ Ζακ, Διευθυντής Έργου της Island Conservation. «Μετρήσαμε επίσης χιλιάδες δενδρύλλια του αυτόχθονου δένδρου Pisonia grandis – το 2024 δεν είχαμε βρει κανένα. Τα αυτόχθονα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τη φωλεοποίηση των πουλιών και την απορρόφηση άνθρακα».

Η ανάκαμψη των θαλασσοπουλιών έχει θετικό αντίκτυπο στον δεσμό ξηράς-θάλασσας, καθώς τα θρεπτικά συστατικά από τις κουτσουλιές τους λειτουργούν ως φυσικό λίπασμα για τη βλάστηση, ενισχύοντας ολόκληρο τον τοπικό ιστό ζωής.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης, με τις προσπάθειες αποκατάστασης να ωφελούν άμεσα τόσο τα φυσικά οικοσυστήματα όσο και τις κοινότητες που εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους των νησιών. Η Island Conservation έχει ήδη αναλάβει φιλόδοξα έργα σε 65 νησιά παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις και τεχνολογίες όπως τα drones.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

