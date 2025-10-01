Κλιματική καταστροφή στις Άλπεις: Οι παγετώνες της Ελβετίας έχασαν το 3% του όγκου τους

Ο παγετώνας του Ροδανού έχασε 1,5 μέτρο πάχους φέτος – Οι παγετώνες κάτω από τα 3.000 μέτρα εξαφανίζονται

Παγετώνας μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, εν μέσω κλιματικής αλλαγής, στο Turtmann της Ελβετίας

Οι παγετώνες της Ελβετίας υπέστησαν σημαντικότατη συρρίκνωση τους τελευταίους 12 μήνες, καταγράφοντας τη τέταρτη μεγαλύτερη μείωση στον όγκο του πάγου τους στην ιστορία των μετρήσεων. Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της υπηρεσίας παρακολούθησης GLAMOS, οι παγετώνες έχασαν το 3% της συνολικής τους μάζας.

Ο συνδυασμός ενός χειμώνα με ελάχιστες χιονοπτώσεις (ιδίως στις βορειοανατολικές Άλπεις) και των καυσώνων που έπληξαν την περιοχή τον Ιούνιο, οδήγησε σε αυτή την καταστροφική απώλεια.

«Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό», δήλωσε ο Matthias Huss, διευθυντής του GLAMOS, τονίζοντας ότι, παρόλο που η τήξη δεν έφτασε τα ακραία επίπεδα του 2022 (5,9%) και του 2023 (4,4%), η τάση είναι σαφής και ανησυχητική.

Το χειρότερο δεκαετές ρεκόρ τήξης

Ο Huss, μιλώντας στο Reuters κοντά στον παγετώνα του Ροδανού (Rhone Glacier), υπογράμμισε ότι η Ελβετία βιώνει τη χειρότερη δεκαετία απώλειας πάγου που έχει καταγραφεί ποτέ. Συνολικά, το ένα τέταρτο (25%) του όγκου των παγετώνων έχει χαθεί από το 2015.

Ο άλλοτε μεγαλύτερος παγετώνας της Ευρώπης κατά την Εποχή των Παγετώνων, ο παγετώνας του Ροδανού, συρρικνώθηκε ραγδαία, χάνοντας κατά μέσο όρο 1,5 μέτρο σε πάχος φέτος. Ενδεικτικό της καταστροφής είναι το γεγονός ότι περίπου εκατό παγετώνες της Ελβετίας έχουν ήδη εξαφανιστεί μεταξύ του 2016 και του 2022.

A view shows water from melting ice running down the side of the Turtmann glacier on a warm summer day, in Turtmann

Το νερό από το λιώσιμο των πάγων, όπως τρέχει κάτω από την πλευρά του παγετώνα - Ελβετία

Προειδοποίηση για την ασφάλεια των ορέων

Οι παγετώνες σε υψόμετρο κάτω των 3.000 μέτρων επλήγησαν ιδιαίτερα φέτος. Ο κάποτε υγιής παγετώνας Silvretta στη βορειοανατολική Ελβετία υπέστη τεράστια τήξη μετά τις χαμηλότερες χιονοπτώσεις που καταγράφηκαν στην περιοχή εδώ και έναν αιώνα.

Πέραν της απώλειας φυσικού πλούτου, ο Huss προειδοποίησε ότι η συρρίκνωση των παγετώνων συντελεί στην αποσταθεροποίηση των βουνών, γεγονός που μπορεί να πυροδοτήσει καταστροφικές χιονοστιβάδες βράχων και πάγου, όπως αυτή που κατέστρεψε τον Μάιο το χωριό Μπλάτεν.

«Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να σώσουμε τους παγετώνες... Θα συνεχίσουν να υποχωρούν ούτως ή άλλως, ακόμη και αν το κλίμα σταθεροποιηθεί σήμερα», τόνισε ο διευθυντής του GLAMOS. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε ότι αν οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μηδενιστούν μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, τότε έως και 200 ελβετικοί παγετώνες σε μεγάλο υψόμετρο θα μπορούσαν να διασωθούν.

Παγετώνας

Νερό από το λιώσιμο των πάγων τρέχει κάτω από την πλευρά του παγετώνα - Ελβετία

