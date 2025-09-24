Έργο-πρότυπο στην Καλιφόρνια: Φωτοβολταϊκά πάνω από κανάλια εξοικονομούν νερό και παράγουν ενέργεια

Η Καλιφόρνια, αντιμέτωπη με την κλιματική κρίση και τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό έργο που συνδυάζει την παραγωγή ενέργειας με την εξοικονόμηση νερού.

Στο πλαίσιο του «Project Nexus», ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ πάνω από ένα κανάλι άρδευσης, μια καινοτομία που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη λύση σε ένα διττό πρόβλημα.

Το έργο, που υλοποιήθηκε από την Turlock Irrigation District Water & Power κοντά στην πόλη Χίκμαν, παράγει 1,6 μεγαβάτ ενέργειας, τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν την ανάγκη χρήσης έως και 20 γεννητριών ντίζελ. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό όφελος προκύπτει από την εξοικονόμηση νερού. Σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, η σκιά των πάνελ μπορεί να αποτρέψει την εξάτμιση τεράστιας ποσότητας νερού ετησίως, ποσότητα ζωτικής σημασίας για την άρδευση καλλιεργειών όπως το βαμβάκι, οι ντομάτες και τα αμύγδαλα.

Η ιδέα, που πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία το 2014, φέρνει πολλαπλά οφέλη. Εκτός από την εξοικονόμηση νερού και την παραγωγή καθαρής ενέργειας, τα πάνελ επωφελούνται από τη δροσιά του νερού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοσή τους και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους. Επιπλέον, η απουσία ηλιακού φωτός στα κανάλια εμποδίζει την ανάπτυξη επιβλαβών φυκιών, καταργώντας την ανάγκη για χειρωνακτικό καθαρισμό ή χρήση χημικών.

Με περίπου 6.400 χιλιόμετρα καναλιών, η Καλιφόρνια έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 13 γιγαβάτ ενέργειας, ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 750.000 σπιτιών. Το «Project Nexus» παρακολουθείται στενά και τα πρώτα του αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν την ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό και υδάτινο μέλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork