Έργο-πρότυπο στην Καλιφόρνια: Φωτοβολταϊκά πάνω από κανάλια εξοικονομούν νερό και παράγουν ενέργεια

Με περίπου 6.400 χιλιόμετρα καναλιών, η Καλιφόρνια έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 13 γιγαβάτ ενέργειας, ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 750.000 σπιτιών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Έργο-πρότυπο στην Καλιφόρνια: Φωτοβολταϊκά πάνω από κανάλια εξοικονομούν νερό και παράγουν ενέργεια
Το πάνελ φωτοβολταϊκών στην Καλιφόρνια
YouTube
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Καλιφόρνια, αντιμέτωπη με την κλιματική κρίση και τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό έργο που συνδυάζει την παραγωγή ενέργειας με την εξοικονόμηση νερού.

Στο πλαίσιο του «Project Nexus», ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ πάνω από ένα κανάλι άρδευσης, μια καινοτομία που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη λύση σε ένα διττό πρόβλημα.

Το έργο, που υλοποιήθηκε από την Turlock Irrigation District Water & Power κοντά στην πόλη Χίκμαν, παράγει 1,6 μεγαβάτ ενέργειας, τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν την ανάγκη χρήσης έως και 20 γεννητριών ντίζελ. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό όφελος προκύπτει από την εξοικονόμηση νερού. Σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, η σκιά των πάνελ μπορεί να αποτρέψει την εξάτμιση τεράστιας ποσότητας νερού ετησίως, ποσότητα ζωτικής σημασίας για την άρδευση καλλιεργειών όπως το βαμβάκι, οι ντομάτες και τα αμύγδαλα.

Η ιδέα, που πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία το 2014, φέρνει πολλαπλά οφέλη. Εκτός από την εξοικονόμηση νερού και την παραγωγή καθαρής ενέργειας, τα πάνελ επωφελούνται από τη δροσιά του νερού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοσή τους και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους. Επιπλέον, η απουσία ηλιακού φωτός στα κανάλια εμποδίζει την ανάπτυξη επιβλαβών φυκιών, καταργώντας την ανάγκη για χειρωνακτικό καθαρισμό ή χρήση χημικών.

Με περίπου 6.400 χιλιόμετρα καναλιών, η Καλιφόρνια έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 13 γιγαβάτ ενέργειας, ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 750.000 σπιτιών. Το «Project Nexus» παρακολουθείται στενά και τα πρώτα του αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν την ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό και υδάτινο μέλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AloT: Η νέα σειρά προϊόντων επόμενης γενιάς της Xiaomi που θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για την πρεμιέρα στο Europa League

18:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής ανήκει στη BYD και είναι ηλεκτρικό – «Άγγιξε» τα 400 χιλιόμετρα / ώρα

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

18:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

H Xiaomi φέρνει τις οικιακές συσκευές Mijia στην παγκόσμια αγορά

18:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για αγορά 4ης Belharra Standard 2++: Η πιο προηγμένη φρεγάτα - «Κλειδώνουν» 2+2 Bergamini

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από drones σε πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» ανοιχτά της Κρήτης - Βίντεο

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο και φωτογράφισε ημίγυμνο 9χρονο μαθητή

18:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Όταν έφερε την Ιταλία στην Γαλλία - Το τελευταίο «καταφύγιο» της ηθοποιού έξω από το Παρίσι

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Χατζηδάκη στο εργοτάξιο του Ελληνικού: «Από το 2026, θα παραδίδονται τμήματα του έργου»

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Η αστυνομία απέτρεψε «ραντεβού θανάτου» πριν το Νις – Ρόμα | Έγιναν 103 συλλήψεις

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Επίθεση του «Ρουβίκωνα» στο Προξενείο των ΗΠΑ - Κρέμασαν πανό για την Παλαιστίνη

18:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

H νέα Χiaomi 15T series συνδυάζει την εξαιρετική οπτική απόδοση με την καινοτόμο τεχνολογία

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

17:56ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες ανακάλυψαν θεραπεία για τη νευροεκφυλιστική νόσο του Χάντινγκτον

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Όταν η ιταλική φινέτσα συνάντησε τον μεσογειακό αισθησιασμό

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι – Ωφελούνται πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ελπίζω να πέσει νερό στη θάλασσα, όχι στη στεριά» - Ανησυχητική πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο και φωτογράφισε ημίγυμνο 9χρονο μαθητή

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

16:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο από το υπουργείο Ανάπτυξης – Τι απαντά ο Σκλαβενίτης για την κατηγορία παραπλάνησης των καταναλωτών

13:03LIFESTYLE

Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: «Θα εξετάσουμε τον αποκλεισμό ανηλίκων κάτω των 16 από τα social media»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει ο Τζόνι από την Αλβανία για την 62χρονη και τον λάκκο στον στάβλο

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ακραίες εικόνες στο Χονγκ Κονγκ από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα - Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ταϊβάν - Βίντεο

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού με Μητσοτάκη – Η ενόχληση για τις ελληνικές ενέργειες και ο παράγοντας Chevron

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι – Ωφελούνται πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από drones σε πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» ανοιχτά της Κρήτης - Βίντεο

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 36χρονος που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα - Το βίντεο που τον «έκαψε»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ - Χτυπήθηκαν τα γραφεία του Συνεταιρισμού Αγωγών - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ