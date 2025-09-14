Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση των καυσώνων συνδέεται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και τσιμέντου

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει κάνει κάθε έναν από αυτούς τους καύσωνες πιο πιθανό και πιο έντονο

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση των καυσώνων συνδέεται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και τσιμέντου
Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αύξησε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα περισσότερων από 200 καυσώνων παγκοσμίως μεταξύ του 2000 και του 2023, όπως διαπίστωσε έρευνα του ETH Zurich που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Η μελέτη εντόπισε επίσης ότι στην εμφάνιση αυτών των γεγονότων έχουν συμβάλει ουσιαστικά οι εκπομπές ρύπων που σχετίζονται με τους 180 μεγαλύτερους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων και τσιμέντου σε όλο τον κόσμο.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε 213 καύσωνες που συνέβησαν και στις επτά ηπείρους της Γης μεταξύ του 2000 και του 2023, ωστόσο σημειώνεται ότι η Αφρική και η Νότια Αμερική υποεκπροσωπήθηκαν σημαντικά στη μελέτη, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει κάνει κάθε έναν από αυτούς τους καύσωνες πιο πιθανό και πιο έντονο. Συγκεκριμένα, η υπερθέρμανση του πλανήτη κατέστησε τους καύσωνες 20 φορές πιο πιθανούς μεταξύ 2000 και 2009 και έως και 200 φορές πιο πιθανούς μεταξύ 2010 και 2019, σε σύγκριση με την περίοδο μεταξύ 1850 και 1900.

Σε άλλη πτυχή της μελέτης οι ερευνητές ανέλυσαν τις εκπομπές που προκλήθηκαν από τους 180 μεγαλύτερους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων και τσιμέντου. Όπως σημειώνουν, οι εκπομπές από αυτές τις μεγάλες εταιρείες άνθρακα αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ανθρωπότητας από το 1850 έως το 2023, με το υπόλοιπο των εκπομπών CO2 να αποδίδεται κυρίως σε δραστηριότητες χρήσης γης. Στη συνέχεια, οι ερευνητές υπολόγισαν τη συμβολή κάθε μεγάλης εταιρείας άνθρακα στην αλλαγή της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτές τις μεγάλες εταιρείες άνθρακα έχουν συμβάλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή, προκαλώντας τους καύσωνες να γίνουν πιο πιθανοί και πιο έντονοι. Δεκατέσσερις από τις 180 εταιρείες έχουν την ίδια συμβολή στην κλιματική αλλαγή με τις υπόλοιπες 166 μαζί. Ωστόσο, ακόμα και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της μικρότερης από τις εταιρείες αυτές είναι αρκετές για να προκαλέσουν καύσωνες, όπως προσθέτουν οι ερευνητές.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

