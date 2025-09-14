Τουρκία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε εν όψει της αυριανής ακροαματικής διαδικασίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για «εκλογική απάτη»

Newsbomb

Τουρκία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 50.000 άτομα συμμετείχαν στην Άγκυρα σε διαδήλωση του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) σήμερα, παραμονή ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου της τουρκικής πρωτεύουσας που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην ακύρωση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου του κόμματος τον Νοέμβριο 2023 για «εκλογική απάτη» και στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην τεράστια πλατεία Ταντογκάν της τουρκικής πρωτεύουσας κρατώντας τουρκικές σημαίες και φορώντας μπλούζες με το πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του από την εξέδρα της συγκέντρωσης, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Εζέλ δήλωσε ότι το πλήθος βρίσκεται εκεί «για να αντιταχθεί στο δικαστικό πραξικόπημα κατά του CHP».

«Η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει την δημοκρατία. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές αν υπάρχει δημοκρατία. Δεν θέλει την δικαιοσύνη: γνωρίζει ότι, αν αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν θα μπορεί να κρύψει τα εγκλήματά της».

Καταγγέλλεται ότι η δικαστική διαδικασία έχει ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και αυξάνει την δύναμή του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Κατά την διάρκεια της σημερινής διαδήλωσης, ο Οζγκιούρ Εζέλ έκανε την ερώτηση:«Ερντογάν, έχεις δει ποτέ την πλατεία Ταντογκάν έτσι;», ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν «Ερντογάν, παραίτηση!».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης (16/9)

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος για τον 81χρονο στην Αρτοπούλα – Βρέθηκε νεκρός στο δάσος

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση των καυσώνων συνδέεται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και τσιμέντου

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο ΠτΔ εγκαινίασε το Μουσείο Άννας Συνοδινού στο Λουτράκι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

22:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: Με… οβίδα του Κοϊτά απέδρασε από τη Λιβαδειά - «3 στα 3» μετά από 7 χρόνια!

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

21:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: Απόδραση με Κοϊτά για την «Ένωση»

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το CDU πρώτη δύναμη με απώλειες στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα

21:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Το επικό LIVE του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα αποδυτήρια – Ραπάρει με το τραγούδι που έγραψε ο Light για εκείνον

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο το αξίζουν όλοι οι Έλληνες» - Όσα είπε για Γιάννη, Σενγκούν και Αταμάν

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψαν τον τερματισμό ιστορικού ποδηλατικού αγώνα

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωριάζει ο καιρός τη Δευτέρα– Πέφτει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

21:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Σλούκας και Παπανικολάου για το μέλλον τους στην Εθνική ομάδα

21:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ταινία που θα κάνει πρεμιέρα το… 2115 – Δημιουργήθηκαν μόνο 1.000 μεταλλικά εισιτήρια

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη: – Η 16χρονη δήλωνε στους πελάτες ενήλικη

20:39WHAT THE FACT

Μπορείτε να μυρίσετε τη βροχή πριν έρθει; Αυτός είναι ο λόγος

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Μεσαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος για τον 81χρονο στην Αρτοπούλα – Βρέθηκε νεκρός στο δάσος

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο το αξίζουν όλοι οι Έλληνες» - Όσα είπε για Γιάννη, Σενγκούν και Αταμάν

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασε σε λυγμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου, τους αγαπώ όλους»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον χαμό της - Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της - Δείτε φωτογραφίες

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

17:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιος θα επιβιώσει στην «Αποκάλυψη» της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ειδικός εξηγεί

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Πολύτεκνος σκιαγραφεί τα μέτρα: «Επιτέλους, τα παιδιά μας δεν αντιμετωπίζονται σαν τεκμήριο - Να επιστρέψει η λογική για το δημογραφικό»

21:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Το επικό LIVE του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα αποδυτήρια – Ραπάρει με το τραγούδι που έγραψε ο Light για εκείνον

18:42ΕΛΛΑΔΑ

26 χρόνια από την τραγωδία του Falcon – Συγκινεί η σύζυγος του αδικοχαμένου δημοσιογράφου, Δημήτρη Πανταζόπουλου: «Έχω την εικόνα των 43 χρόνων σου, έτσι θα σε θυμάμαι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ