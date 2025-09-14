Ισπανία: Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψαν τον τερματισμό ιστορικού ποδηλατικού αγώνα

Μεγάλη ένταση και επεισόδια σημάδεψαν τον τερματισμό της Vuelta a España, ενός από τους τρεις κορυφαίους ποδηλατικούς Γύρους στον κόσμο (μαζί με το Tour de France και το Giro d’ Italia), στη Μαδρίτη, το βράδυ της Κυριακής (14/09).

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης προχώρησαν σε επανειλημμένες παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή της ομάδας Israel – Premier Tech.

Οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές ανέτρεψαν μεταλλικά κιγκλιδώματα και εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με την αστυνομία να τους απωθεί, σύμφωνα με την ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE. Σε κάποια σημεία, έριξαν οδοφράγματα στη Γκραν Βία, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας, απ’ όπου περνούσε ο ποδηλατικός γύρος.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος, σε ομιλία στη Μάλαγα, εξέφρασε «τον σεβασμό και την αναγνώριση» προς τους αθλητές, αλλά και την «εκτίμηση για τον ισπανικό λαό που κινητοποιείται για δίκαιες υποθέσεις όπως η Παλαιστίνη».

Η αστυνομία είχε αναπτύξει περισσότερους από 1.000 άνδρες για την ασφάλεια του τελευταίου σκέλους του τριών εβδομάδων γύρου, καθώς τις προηγούμενες ημέρες παρόμοιες κινητοποιήσεις είχαν οδηγήσει ποδηλάτες να απειλήσουν με αποχώρηση.