Άγρια Φύση: 19 δενδροκούναβα επέστρεψαν στην Αγγλία έναν αιώνα μετά την εξαφάνισή τους - Βίντεο

Κάμερες κατέγραψαν την ιστορική στιγμή που δενδροκούναβα (pine martens) επέστρεψαν στο Εθνικό Πάρκο Έξμουρ της Βρετανίας, έναν αιώνα μετά την εξαφάνισή τους από την περιοχή.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα επανένταξης, μια ακόμα επιτυχία στη σειρά δράσεων "rewilding" (αποκατάσταση της άγριας ζωής) που σηματοδοτούν μια στροφή για την Αγγλία, απελευθέρωσε 19 σπάνια ζώα.

500 μίλια ταξίδι από τα Χάιλαντς

Συνολικά εννέα θηλυκά και δέκα αρσενικά ζώα απελευθερώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 σε μυστικές τοποθεσίες που ανήκουν στην Αρχή του Εθνικού Πάρκου Έξμουρ.

Τα δενδροκούναβα μεταφέρθηκαν στα Χάιλαντς της Σκωτίας. Έπειτα από ενδελεχείς υγειονομικούς ελέγχους, ταξίδεψαν για περισσότερα από 500 μίλια κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο, κλιματιζόμενο όχημα.

Με την άφιξή τους, παρέμειναν για τρεις ημέρες σε περιφραγμένους χώρους προσαρμογής. Στη συνέχεια, οι πόρτες των περιβόλων άνοιξαν και τα ζώα «ξεχύθηκαν» στην ελευθερία του δάσους.

«Επέστρεψαν εκεί όπου ανήκουν»

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε και πάλι δενδροκούναβα να ζουν ελεύθερα στο Έξμουρ», δήλωσε η Τρέισι Χάμστον, επικεφαλής του «Two Moors Pine Marten Project» της Devon Wildlife Trust. «Αυτά τα ζώα ήταν κάποτε βασικό μέρος της βιοποικιλότητας των δασών μας, επομένως είναι θετικό που επέστρεψαν εκεί που ανήκουν. Είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι η φύση μπορεί να αποκατασταθεί», πρόσθεσε.

Η απελευθέρωση σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ζώου που ήταν κάποτε κοινό στην περιοχή, αλλά χάθηκε λόγω του κυνηγιού και της μείωσης των δασικών ενδιαιτημάτων του.

Το πρόγραμμα, έργο του «Two Moors Pine Marten Project», περιλαμβάνει και το Εθνικό Πάρκο Ντάρτμουρ, όπου έχουν ήδη απελευθερωθεί δενδροκούναβα και, μάλιστα, έχουν αρχίσει να αναπαράγονται.

«Είμαστε υπερήφανοι και ενθουσιασμένοι που τα βλέπουμε να επιστρέφουν στο Σόμερσετ και που είχαμε ρόλο στην εθνική στρατηγική ανάκαμψης», σχολίασε η Λούσι Μπένετ της Somerset Wildlife Trust.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

