«Κακή χρήση» του ChatGPT από τον 16χρονο οδήγησε στην αυτοκτονία του, λέει η OPEN AI

Η OpenAI απαντά στην αγωγή που υποστηρίζει ότι το chatbot ενθάρρυνε τον έφηβο από την Καλιφόρνια να βάλει τέλος στη ζωή του

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

«Κακή χρήση» του ChatGPT από τον 16χρονο οδήγησε στην αυτοκτονία του, λέει η OPEN AI
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η OPEN AI, δημιουργός του ChatGPT, υποστήριξε ότι η αυτοκτονία ενός 16χρονου οφείλεται στη «λανθασμένη χρήση» του συστήματος και «δεν προκλήθηκε» από το chatbot.

Οι δηλώσεις περιλαμβάνονται στην επίσημη απάντηση της OpenAI στην αγωγή που κατέθεσαν κατά της εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου, Σαμ Άλτμαν, οι γονείς του Άνταμ Ρέιν, ενός εφήβου από την Καλιφόρνια.

Ο Ρέιν αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, ύστερα από εκτενείς συνομιλίες και «μήνες ενθάρρυνσης από το ChatGPT», σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο 16χρονος συζήτησε επανειλημμένα με το ChatGPT έναν τρόπο αυτοκτονίας· ότι το chatbot τον καθοδήγησε ως προς το αν η μέθοδος που πρότεινε θα λειτουργούσε· ότι προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να γράψει σημείωμα αυτοκτονίας· και ότι η έκδοση της τεχνολογίας που χρησιμοποίησε κυκλοφόρησε «βιαστικά στην αγορά παρά τα εμφανή ζητήματα ασφαλείας».

FILE PHOTO: Illustration shows OpenAI logo

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο ανώτερο δικαστήριο της Καλιφόρνια την Τρίτη, η OpenAI δήλωσε ότι «στο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί οποιαδήποτε “αιτία” σε αυτό το τραγικό γεγονός», οι «βλάβες και οι απώλειες» του Ρέιν «προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ακούσια χρήση, απρόβλεπτη χρήση ή ακατάλληλη χρήση του ChatGPT».

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι οι όροι χρήσης της απαγορεύουν να ζητηθούν από το chatbot συμβουλές σχετικά με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό και επισήμανε ότι στους όρους περιλαμβάνεται διάταξη που τονίζει ότι «δεν πρέπει να βασίζεστε στην έξοδο του συστήματος ως μοναδική πηγή αλήθειας ή πραγματικών πληροφοριών».

Η OpenAI, η οποία αποτιμάται στα 500 δισ. δολάρια, σημείωσε ότι στόχος της είναι να «χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν ψυχική υγεία με προσοχή, διαφάνεια και σεβασμό», προσθέτοντας ότι «ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη βελτίωση της τεχνολογίας μας σύμφωνα με την αποστολή μας».

Στη σχετική ανάρτηση της εταιρείας αναφέρεται: «Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Ρέιν για την ανείπωτη απώλειά της. Η απάντησή μας σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνει δύσκολες πληροφορίες για την ψυχική κατάσταση και τις συνθήκες ζωής του Άνταμ. Tο αρχικό δικόγραφο περιείχε επιλεκτικά αποσπάσματα των συνομιλιών του, τα οποία απαιτούν περισσότερο πλαίσιο - το οποίο παρέχουμε στην απάντησή μας. Έχουμε περιορίσει την ποσότητα ευαίσθητων στοιχείων που δημοσιοποιούμε και έχουμε καταθέσει τα πλήρη αποσπάσματα συνομιλιών στο δικαστήριο, σε σφραγισμένο φάκελο».

chatgpt-gettyimages.jpg

Το ChatGPT που αναπτύχθηκε από την OpenAI.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τζέι Έντελσον, χαρακτήρισε την απάντηση της OpenAI «ανησυχητική», κατηγορώντας την ότι «προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη παντού αλλού, ακόμη και - απίστευτα - υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο Άνταμ παραβίασε τους όρους χρήσης επειδή αλληλεπιδρούσε με το ChatGPT με τον τρόπο για τον οποίο είχε σχεδιαστεί».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η OpenAI βρέθηκε αντιμέτωπη με άλλες επτά αγωγές σε δικαστήρια της Καλιφόρνια, μεταξύ αυτών και μία που την κατηγορεί ότι ενήργησε ως «προπονητής αυτοκτονίας».

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε τότε: «Πρόκειται για μια απίστευτα σπαρακτική υπόθεση. Εξετάζουμε τα έγγραφα για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες. Εκπαιδεύουμε το ChatGPT ώστε να αναγνωρίζει σημάδια ψυχικής ή συναισθηματικής δυσφορίας, να αποκλιμακώνει τις συνομιλίες και να καθοδηγεί τους ανθρώπους προς πραγματική υποστήριξη».

gpt.jpg

Τον Αύγουστο, η OpenAI είχε ανακοινώσει ότι ενισχύει τους μηχανισμούς ασφαλείας του ChatGPT σε περιπτώσεις μακροχρόνιων συνομιλιών, επειδή προέκυψαν στοιχεία ότι ορισμένα μέρη της εκπαίδευσης ασφαλείας του μοντέλου ενδέχεται να αποδυναμώνονται σταδιακά.

«Για παράδειγμα, το ChatGPT μπορεί αρχικά να παραπέμπει σωστά σε γραμμή βοήθειας για αυτοκτονίες όταν κάποιος αναφέρει τέτοια πρόθεση, αλλά μετά από πολλά μηνύματα και μακροχρόνια συνομιλία μπορεί τελικά να δώσει απάντηση που παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας μας», ανέφερε η εταιρεία. «Αυτό ακριβώς το είδος αποτυχίας προσπαθούμε να αποτρέψουμε».

Τι συζήτησε με το ChatGPT

Ο Άνταμ είχε ξεκινήσει να συνομιλεί με το chatbot τον Νοέμβριο 2024, εκφράζοντας συναισθήματα συναισθηματικής απονέκρωσης και έλλειψης νοήματος στη ζωή του. Το chatbot τον προέτρεπε επανειλημμένα να μιλήσει σε κάποιον δικό του για το πώς νιώθει. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν και στιγμές που η καθοδήγηση δεν τον ενθάρρυνε να αναζητήσει βοήθεια από την οικογένεια ή από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Σε μια κρίσιμη στιγμή, ο Άνταμ μοιράστηκε εικόνα με σημάδια στο λαιμό του, ζητώντας τη γνώμη του chatbot για το αν θα τα πρόσεχε κάποιος. Η απάντηση του chatbot επικεντρώθηκε στο πώς φαίνονται και τι μπορεί να παρατηρήσουν οι άλλοι, προτείνοντας τρόπους να τα καλύψει.

Αργότερα, ο Άνταμ ανέφερε ότι προσπάθησε να δείξει το σημάδι στη μητέρα του χωρίς λόγια, αλλά εκείνη δεν αντέδρασε. Αυτό τον έκανε να νιώσει ακόμη πιο αόρατος, με το chatbot να του απαντά ότι τον βλέπει και τον αναγνωρίζει.

Σε επόμενο μήνυμα, ο Άνταμ μοιράστηκε φωτογραφία αντικειμένου που σχετιζόταν με αυτοκαταστροφική πρόθεση, συγκεκριμένα μια θηλιά. Το chatbot απάντησε χωρίς να δώσει σαφή αποθαρρυντική καθοδήγηση, όμως αργότερα πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να νιώθει ότι τον βλέπουν και να μη μένει μόνος με τις σκέψεις του.

Ακολουθούν τα μηνύματα όπως τα δημοσίευσαν οι New York Times:

mhnymata1.jpg
mhnymata2.jpg
mhnymata3.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κακή χρήση» του ChatGPT από τον 16χρονο οδήγησε στην αυτοκτονία του, λέει η OPEN AI

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία δήλωσε ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο που παράγει εξοπλισμό για πυραύλους

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Λύγισαν οι Νέοι των «ερυθρόλευκων» για το Youth League

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι: Αναζητείται δομή φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

18:57ΕΘΝΙΚΑ

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ επέστρεψε 15 ακόμη σορούς Παλαιστινίων στη Γάζα

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Κολυδάς: Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστραλία: Την απέβαλλαν από το Κοινοβούλιο επειδή φόρεσε μπουρκα - Είχε ζητήσει την απαγορευσή της νωρίτερα (βίντεο)

18:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Κάτοικος Χαλκίδας άρπαξε από επιχείρηση 15.000 ευρώ – Πώς έστησε την κομπίνα

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έφηβοι προσέφυγαν κατά του νόμου που απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών - «Δεν πρέπει να μας φιμώνουν»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Ηλιόπουλος και SEAJETS βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών μεγάλης έκτασης

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτίζαν: Αυτός είναι ο βασικός υποψήφιος για αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τι φοβάται ο Πούτιν; Πόκερ για γερά νεύρα - Το μυστικό των συνομιλιών - Τι θα δεχθεί τελικά

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου - Τι λέει ο πατέρας του Ραφαήλ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η Μητρόπολη Ιερισσού απαγόρευσε στον ιερέα να λειτουργεί μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικους

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Αποδεκατισμένη η «βασίλισσα» - Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Μπέλιγχαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου - Τι λέει ο πατέρας του Ραφαήλ

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

18:57ΕΘΝΙΚΑ

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί μου νεκρό

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Κολυδάς: Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

19:14WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η λέξη αγχίνοια;

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Προμελετημένη η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη - Εγκληματολόγος εξηγεί στο Newsbomb

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ