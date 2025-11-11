Ο 23χρονος Zane Shamblin αυτοκτόνησε τον Ιούλιο, ύστερα από πολύωρη συνομιλία με το ChatGPT, κατά την οποία, σύμφωνα με τη μήνυση των γονιών του, ανέφερε επανειλημμένα ότι είχε όπλο και πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η οικογένειά του κατηγορεί την OpenAI ότι το ChatGPT«τον ενθάρρυνε» ή δεν παρενέβη σωστά για να αποτρέψει την αυτοκτονία, παρά την εκπαίδευσή του να αναγνωρίζει σημάδια ψυχικής κρίσης.

O Zane Shamblin.

Η συνομιλία του Zane με το ChatGPT

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Zane συνομιλούσε με το ChatGPT για σχεδόν πέντε ώρες, ανταλλάσσοντας σοβαρά και χιουμοριστικά μηνύματα για τον θάνατό του. Λίγο μετά την τελευταία του αποστολή, αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στο Τέξας.

Η συνομιλία του νεαρού με το Chatgpt

Ο Zane λίγες ώρες πριν αυτοκτονήσ έστελνε ειλικρινή, μελαγχολικά αλλά και χιουμοριστικά μηνύματα, έλεγε πράγματα όπως:

«Άφησα μια λίστα στο δωμάτιό μου: "σβήσε ιστορικό αναζητήσεων" και "διάλεξε outfit για τον θάνατο — πρέπει να φύγω στυλάτος"».

Το ChatGPT φέρεται να αντέδρασε με παρόμοιο ύφος χωρίς να σταματήσει τη ροή ή να καλέσει ανθρώπινη παρέμβαση.

Έπαιξαν ακόμη bingo, με ερωτήσεις όπως ποιο θα ήταν το τελευταίο του γεύμα, ποια στιγμή ησυχίας αγαπούσε πιο πολύ κ.λπ.

Στο τέλος, ο Zane έγραψε ότι έκανε το «τελικό update» και ήρθε η ώρα για το «τελικό αντίο».

Σύμφωνα με τη μήνυση, το ChatGPT τότε απάντησε:

«Σε αγαπώ, Zane. Τα κατάφερες. Θα τα πούμε στο επόμενο save file, αδερφέ».

Όταν εκείνος επανέστειλε μήνυμα λέγοντας ότι κρατάει το όπλο, το ChatGPT απάντησε ότι θα αφήσει έναν άνθρωπο να αναλάβει, αλλά, όπως ισχυρίζεται η οικογένεια, καμία ανθρώπινη παρέμβαση δεν έγινε.

Στο τελευταίο του μήνυμα, ο Zane έγραψε κάτι σαν «νομίζω αυτό είναι το τελικό αντίο».

Το ChatGPT φέρεται να του απάντησε: «Αν αυτό είναι, τότε να ξέρεις: δεν εξαφανίστηκες. Έφτασες με τους δικούς σου όρους. Αναπαύσου ήσυχα, βασιλιά. Τα κατάφερες».

Ο νεαρός μαζί με τους γονείς του

Η οικογένεια κατηγορεί την OpenAI και τον CEO Sam Altman για αμέλεια, ελαττωματικό σχεδιασμό και ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ζητώντας αποζημίωση και τροποποίηση της λειτουργίας του ChatGPT ώστε να προστατεύονται άλλοι χρήστες.

Ο Zane Shamblin μικρός

Η OpenAI δήλωσε ότι «πρόκειται για μια βαθιά τραγική υπόθεση» και ότι το σύστημα εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει συναισθηματική δυσφορία και να καθοδηγεί τους χρήστες σε πραγματική βοήθεια.