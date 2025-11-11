Γερμανικό δικαστήριο: Το OpenAI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών

Το ChatGPT που αναπτύχθηκε από την OpenAI.

Νέοι δικαστικοί μπελάδες για το chatbot της OpenAI.

Δικαστήριο του Μονάχου αποφάνθηκε σήμερα ότι η αναπαραγωγή στίχων γερμανικών τραγουδιών στα αποτελέσματα αναζήτησης του ChatGPT συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η OpenAI ελέγχεται πλέον από τη γερμανική δικαιοσύνη. Ο αμερικανικός γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών στη Γερμανία, όπως αποφάσισε δικαστήριο του Μονάχου την Τρίτη.

Το δικαστήριο έκρινε σε δελτίο τύπου ότι τα «γλωσσικά μοντέλα» που χρησιμοποιούνται από το OpenAI και «η αναπαραγωγή στίχων τραγουδιών στα αποτελέσματα του chatbot» συνιστούν «παραβιάσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα».

Διαβάστε επίσης